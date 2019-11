Brasileiro do Nice comemora marca alcançada em goleada sobre o Guingamp: "Muito feliz"

No último domingo (28), o brasileiro Carlos Eduardo fez história na França. O meio-campista do Nice marcou cinco gols na vitória do seu time diante do Guingamp, por 7 a 2, fora de casa. Ele se tornou o primeiro jogador da Ligue 1 a ganhar a nota 10 do jornal L’Équipe.

Já no primeiro tempo ele anotou um hat-trick: o primeiro gol foi de falta; o segundo, após passe de Digard; e o terceiro, completando cruzamento. Nos minutos finais, Pléa ampliou para 4 a 1 - o Guingamp havia marcado o primeiro gol da partida com Beauvue. Na volta do intervalo, o meia balançou as redes mais duas vezes. Fechando o placar, Schwartz diminuiu para os donos da casa, e Bauthéac selou o 7 a 2.

Com a nota 10 recebida do jornal, Carlos Eduardo juntou-se a um seleto grupo de jogadores, como Lionel Messi e Robert Lewandowski, que receberam a pontuação máxima pela Uefa Champions League. O ex-atacante russo Oleg Salenko, autor de cinco gols na Copa do Mundo de 1994, diante de Camarões, também foi agraciado com tal nota. Outros da lista são o ex-meia francês Franck Sauzée e os ex-goleiros Lars Windfeld e Bruno Martini - dinamarquês e francês, respectivamente.

O camisa 3 comentou o feito. “Eu recebi várias mensagens da minha família, amigos, no Brasil e em Portugal (Carlos Eduardo pertence ao FC Porto). Meus pais, infelizmente, não viram o jogo. É uma pena que, neste momento, eles assistiram outro jogo do campeonato da França. No final do jogo, meus companheiros me parabenizaram. Eles estavam muito felizes por mim. Se conseguimos a vitória, eu gostaria apenas de dizer que este não é apenas por causa da minha performance. Sem eles, eu não teria marcado”, afirmou.

Sobre a nota que recebeu do L’Équipe, ele disse ter ficado supreso, e que não tinha ideia do quão importante era aquela marca. “Eu estava voltando de ônibus saindo do estádio, foi-me dito que eu tinha que conseguir algo importante. Estou muito feliz de qualquer maneira. Para conseguir cinco gols com o Nice, um histórico clube de 110 anos de idade, ele realmente é um orgulho grande”, avaliou.

O Nice ocupa a sétima posição com 17 pontos, na parte embolada da tabela. Já o Guingamp, atual campeão da Coupe de France, está em último lugar e tem apenas nove pontos conquistados em 11 rodadas, caminhando para uma possível luta contra o rebaixamento.

Veja os melhores momentos da partida entre Guingamp e Nice: