Cansado por sequência de jogos, Chelsea visita o Shrewsbury pela Capital One Cup

Partida válida pela Capital One Cup, a ser disputada no Greenhous Meadow, em Shrewsbury, às 17h45.

INCIDENCIAS : Partida válida pela Capital One Cup, a ser disputada no Greenhous Meadow, em Shrewsbury, às 17h45.

Chelsea e Shrewsbury Town fazem uma das partidas de abertura da quarta rodada da Capital One Cup, nesta terça (28), às 17h45 (horário de Brasília). O jogo acontecerá no Greenhous Meadow, que promete superar todas as expectativas de público. Com ajuda do próprio torneio como patrocinador, o clube da casa vai instalar assentos temporários para a partida, ultrapassando os 10 mil torcedores. Já os Blues chegam ao duelo cansados, após um confronto contra o Manchester United em Londres, no último domingo (26).

Essa boa expectativa se deve a boa fase do clube na terceira divisão inglesa. O Shrewsbury é quarto colocado na competição e está invicto em casa, com sete vitórias e um empate. No último sábado o clube venceu o Portsmouth por 2 a 1.

Já o Chelsea vem de um amargo resultado. Com um gol de Robin van Persie nos acréscimos o clube londrino empatou em um a um contra o Manchester United no Old Trafford. Apesar do empate o time continua invicto na temporada e é líder da Premier League. Já pela Capital One Cup, o Chelsea estreou na fase anterior eliminando o Bolton, numa partida realizada no Stamdford Brigde vencida por 2 a 1.

Com volta de Ramires, Mourinho deve poupar titulares

Após vários jogos disputados nos últimos dias, José Mourinho deve poupar alguns titulares na partida. Os mais cotados para entrar são Petr Cech e Kurt Zouma, nos lugares de Courtois e Terry respectivamente. Alguns jogadores já foram confirmados como ausências. Ivanovic e Azpilicueta estão suspensos, e Diego Costa segue poupado para recuperar de lesão.

Ramires foi liberado pelo departamento médico e deve ser titular na partida. Junto com o brasileiro, outros jovens podem ter oportunidade de atuar, como Ake, Baker e Solanke.

A maratona de jogos preocupa o treinador português, que reclamou abertamente do calendário proposto pela Federação Inglesa. Na coletiva de imprensa que antecede o jogo, Mourinho citou o termo burn-out, termo em inglês para expressar uma situação de exaustão e estresse.

"Burn-out é jogar contra o Manchester United no domingo e contra o Shrewsbury na terça-feira. Isso é um burn-out. Terminar o jogo em Old Trafford, voltar para Londres, treinar na segunda-feira, quatro horas de ônibus para ir para Shrewsbury, jogar o jogo e depois voltar. Esse é o burn-out que é importante para mim", alfinetou.

Shrewsbury Town conta com reforços importantes para partida

O técnico Micky Mellon contará com dois reforços para a partida contra o Chelsea. Depois de ficar no banco na última partida o meia Liam Lawrence, que é capitão da equipe deve voltar a ser titular. Além dele Andy Magan voltará, mas deve ficar no banco de reservas. Mesmo com a volta desses jogadores Mellon está preocupado com o adversário:

"Temos que estar muito bem preparados. Eles são diferentes de qualquer uma das equipes que tivemos antes e todo mundo sabe disso. Vamos ter certeza de que não busquemos outro caminho e nos certificar de que não percamos o foco e o controle, correndo ao redor e fazendo coisas de forma diferente da que normalmente fazemos", disse.

Além dos jogadores voltando ao time titular, o apoio do torcedor também é importante para que a equipe da terceira divisão tente surpreender o adversário. O time espera recorde de público para o confronto, e Matt Williams, diretor executivo do clube, agradeceu o apoio da Capital One para que o estádio pudesse disponibilizar mais ingressos, além de fazer questão de exaltar a expectativa vivida por todos no Shrewsbury.

"O empate com o Chelsea está realmente na imaginação de nossos fãs, onde quer que vá, na cidade as pessoas estão falando sobre isso. A demanda de ingressos tem sido enorme. Somos imensamente gratos a Capital One, pois isso não teria sido possível sem o seu apoio financeiro", comentou.