Pela terceira fase da Coupe de la Ligue, Olympique de Marseille visita o Rennes

A 32ª edição da Coupe de la Ligue chega à terceira fase após duas fases eliminatórias. Esta copa é disputada por equipes da primeira e segunda divisões da França. Nesta quarta-feira (29), o Stade Rennais recebe em jogo único o Olympique de Marseille, no Stade de la Route de Lorient. A bola rola às 18h, horário de Brasília.

A competição é organizada pela Ligue de Football Professionnel (LFP). O Paris Saint-Germain é o atual campeão e, assim como alguns clubes bem colocados na Ligue 1 da temporada passada, entra na copa nacional na fase de oitavas de final. Nesta fase, a de 16 avos de final, há 10 confrontos envolvendo os seis classificados da segunda fase e 14 times da primeira divisão que não participam das competições europeias.

Rennes pretende surpreender o Marseille

O Rennes faz uma campanha irregular na Ligue 1: é o atual nono colocado com 15 pontos. Está na parte embolada da tabela, empatado com outros dois times. Jogando em seus domínios, os rubro-negros só perderam uma vez, para o Toulouse. Na última rodada, venceram o Lille por 2 a 0 e mantiveram uma boa sequência de três partidas sem derrota.

Ano passado, o clube entrou nesta mesma fase, na qual venceu o Nancy por 2 a 1, na prorrogação. Não tiveram a mesma sorte nas oitavas de final: em casa, perderam para o Bordeaux, também pelo placar de 2 a 1, e deu adeus à competição.

Philippe Montanier, técnico do Rennes, comentou a derrota do Marseille diante do Lyon no fim da última rodada. Questionado sobre uma possível chance nesta quarta-feira, ele disse: “A derrota não muda nada. Eles poderiam ter até vencido no Stade de Gerland. A Taça da Liga oferece uma oportunidade para que todos possam ganhar um título. Como todo mundo, OM estará motivado. Cada jogo é diferente. Não temos nada a perder.”

Esse será o segundo encontro entre Rennes e Marseille. No último dia 20 de setembro os Phocéens venceram com tranquilidade: 3 a 0 no Stade Vélodrome. O treinador falou das lições aprendidas. “Apesar do resultado contra nós, foi um dos jogos em que mostramos mais consistência. Embora tenham marcado três gols e que sofremos algumas ocasiões. Nós mostramos algumas coisas interessantes”, garantiu.

Bielsa mandará um time misto a campo; Batshuayi ganha oportunidade

Líder da primeira divisão, o Marseille tem na Coupe de la Ligue uma boa oportunidade de garantir um possível segundo título na temporada. O OM manteve uma boa sequência de oito jogos sem perder, interrompida no último domingo (26), com uma derrota diante do rival Lyon, por 1 a 0. Mesmo assim, os marselheses seguem com 25 pontos, quatro a mais que o PSG.

Na última edição entraram nas oitavas de final, batendo o Toulouse por 2 a 1. Assim como o adversário de hoje, sucumbiram na outra fase, e também pelo mesmo placar. Desta vez, para o time que seria o vice-campeão, o Lyon.

Marcelo Bielsa mandará a campo um time misto, deixando alguns titulares e dando oportunidades a reservas. Um deles é o atacante belga Michy Batshuayi, que entrará na vaga de Giganc. O treinador falou sobre a mudança. “Ele tem um senso de verticalidade, ele pode vir a defender, é muito forte fisicamente, habilidoso, capaz de atirar bem com os dois pés, corajoso, ele não hesita em ir para o centro e pode ir mais longe pelos lados. É um jogador completo”, justificou o argentino.

Outros que podem ganhar uma possível chance de mostrar trabalho são o goleiro Samba, o zagueiro Fanny e o meia Barrada. Jogadores importantes como Mendy, André Ayew e N’Koulou seguem no time titular. Outros nomes estão relacionados em caso de urgência. Bielsa ainda conta com Mandanda, Romão, Payet, Thauvin e Gignac, além do brasileiro Dória.