Lazio encerra série de vitórias em empate contra o Hellas

Após quatro vitórias consecutivas, a Lazio voltou a perder pontos na Serie A. Jogando na casa do adversário, o time da capital italiana empatou em 1 a 1 com o Hellas Verona, que interrompeu a sequência de duas derrotas seguidas – a última delas por 6 a 2 contra o Napoli. Com o resultado, o Verona chegou a 12 pontos e ocupa a 11ª posição. Já a Lazio foi a 16 pontos e assumiu a 3ª posição, porém apenas três pontos à frente da Fiorentina, 10ª colocada.

O goleiro Rafael e o meia Gustavo Campanharo foram os brasileiros do lado do Verona e atuaram durante toda a partida. Na Lazio, Felipe Anderson, ex-Santos, entrou aos 14 do segundo tempo.

Na próxima rodada, o Verona vai até o Dino Manuzzi enfrentar o Cesena, na próxima segunda-feira (3), às 17h45. A Lazio joga dentro de casa contra o Cagliari, também na segunda, às 18h. Ambos os jogos no horário de Brasília.

Lazio conta com falha de zagueiro para abrir o placar em primeiro tempo morno

O primeiro tempo em Verona foi de muitos erros de passe, principalmente do time da casa, além de poucas chances de gol. Tentando manter o tabu de não perder em casa pra Lazio desde 1991, o Verona até chegou a marcar, aos 21, após passe de cruzamento e finalização de Luca Toni para as redes, porém o camisa 9 do Verona estava em posição irregular.

A Lazio começou a crescer no jogo quando Candreva realmente se apresentou. Aos 41, ele arriscou de fora da área, mas o goleiro Rafael fez defesa tranquila. Um minutos depois, Djordjevic ajeitou para Candreva dentro da área, mas ele foi travado por Agostini. Na sequência, Candreva apareceu pelo lado direito e cruzou para dentro da área; Moras acabou falhando no corte e a bola se ofereceu pra Lulic abrir o placar.

Verona cresce e alcança empate dentro de casa

Para o segundo tempo, o técnico Mandorlini, do Verona, fez duas alterações: Sorensen e Juanito entraram nos lugares de Martic e Jankovic. E em seu primeiro lance, aos 2, Sorensen quase complicou ainda mais o jogo para o gialloblù. Após cruzamento de Candreva, o zagueiro dinamarquês desviou para trás, mas o goleiro Rafael segurou.

Porém, a partir daí, o Verona começou a assustar. Aos 5, Hallfredsson bateu falta para a área, Toni desviou e o goleiro Marchetti fez a defesa. Na sequência, mais uma vez Hallfredsson apareceu roubando a bola de Onazi no meio campo e lançando Luca Toni, que dominou e bateu na rede pelo lado de fora. Aos 8, foi a vez de López roubar a bola de Ciani, que cruzou para área, mas, outra vez – dessa vez de cabeça –, Toni mandou por cima do gol.

Após um bom momento do Verona, a Lazio dominava o jogo e segurava a bola no campo de ataque. Porém, aos 23, Cavanda puxou Gómez dentro da área e o juiz marcou pênalti e ainda aplicou o segundo amarelo ao jogador laziale, que foi expulso. Na cobrança, Luca Toni bateu e marcou seu segundo gol na Serie A e o nono para cima da Lazio em sua carreira.

Buscando a virada, o treinador do Verona colocou Ionita no lugar de Tachtsidis, buscando mais opções de criação. Aos 38, o moldávio tocou para Nico López, que fez a jogada pelo lado esquerdo e bateu, parando apenas no goleiro Marchetti. Pela Lazio, Pioli tentou alguma coisa com a entrada de Klose, mas o alemão teve poucas chances de tentar alguma coisa e o jogo acabou empatado no Bentegodi.