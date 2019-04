Rudi Garcia reconhece superioridade do Napoli após derrota: ''Foram melhor que nós''

No último sábado (1), a Roma foi derrotada fora de casa pelo Napoli, por 2 a 0 com gols de Higuaín e Callejón, em jogo válido pela 10ª rodada da Serie A. Em entrevista após o jogo, Rudi Garcia, técnico da equipe da capital italiana, admitiu a superioridade do rival.

''Teríamos um grande impulso psicológico se tivéssemos sido capazes de obter um empate, mas não tivemos muitas chances. O Napoli foi melhor que nós e hoje a melhor equipe venceu'' disse.

Além disso, Garcia também criticou a atuação de sua própria equipe no primeiro tempo, mas afirmou que obteve uma melhoria no segundo tempo.

''Nossa abordagem foi completamente errada no início. No primeiro tempo, perdemos quase todos os desarmes. Conseguimos acertar a marcha no andamento do jogo. O segundo tempo foi completamente diferente e vimos 25-30 minutos da Roma real, o que nos deve dar confiança para os próximos jogos'', explicou.

''Foi um problema mental e é algo que temos que trabalhar. Temos que fazer melhor; pode não ter sido a primeira vez que isso acontece, mas temos que nos certificar de que isso não aconteça novamente, principalmente não em um lugar como Napoli, onde você precisa estar completamente focado no jogo para vencer'', completou o técnico francês.

Ao ser questionado sobre a escalação romana, sobretudo no meio de campo, onde escalou dois volantes de contenção – De Rossi e Keita – ao lado de Pjanic, Garcia comentou: ''Daniele [De Rossi] e Keita podem jogar juntos? Claro que podem. Empurrar Pjanic mais para frente? Isso é uma opção, embora Miralem precise muito da bola, ele gosta de estar no centro das coisas. Talvez se eu precisar de opções no ataque um dia isso é algo que vou considerar, mas por enquanto não há necessidade''

''Estamos até os ossos na defesa e temos dois zagueiros canhotos indisponíveis. Nós precisamos de nossos laterais para levar o jogo para cima. Mas todos tivemos culpa de nosso desempenho no primeiro tempo. Como eu disse, nós tivemos as ideias certas após o intervalo, mas isso é algo que temos que mostrar em todos os 90 minutos e não em uma parte do jogo'', finalizou.

A Roma volta ao campo na próxima quarta-feira (5), quando vai até a Alemanha enfrentar o Bayern de Munique, em jogo válido pela quarta rodada do grupo E da Uefa Champions League.