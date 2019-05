Em entrevista a canal francês, Adriano diz estar 99% fechado com o Le Havre

Na noite desta segunda-feira (3), o atacante brasileiro Adriano concedeu entrevista ao canal Bein Sports. Durante a conversa, falou sobre um possível acerto com o Le Havre, equipe da segunda divisão francesa, e revelou os planos para o futuro. De acordo com o jogador de 32 anos, faltam poucos detalhes para a conclusão do acordo, e o sonho de voltar à Seleção Brasileira permanece vivo.

"Quero me tornar o jogador que eu era para voltar à Seleção. Tenho o desejo de retornar à Seleção", disse o atleta.

No último final de semana, o "Imperador" viajou à França para conhecer a estrutura do clube, bem como para ouvir os planos da equipe em relação à atual temporada e aos próximos anos.

Adriano deu o pontapé inicial da partida do seu possível futuro time contra o Arles-Avignon, jogada no Stade Océane, casa dos Ciel et Marine, na última sexta-feira (31). O HAC venceu o vice-lanterna da Ligue 2 por 2 a 0 e chegou à sexta colocação - após o jogo, o brasileiro foi aos vestiários parabenizar os jogadores pelo resultado. Soma 21 pontos, três a menos que o Troyes, equipe que fecha o G-3 do certame, e sonha com o acesso à Ligue 1, competição a qual não disputa desde a temporada 2008/2009. O próximo compromisso está marcado para a sexta-feira a seguir (7) e será frente ao vice-líder Brest, fora de casa.

A transferência de Adriano para o time do segundo escalão do futebol francês chegou a ser descartada por Jean Pierre Louvel, presidente do Le Havre, mas a história parece ter tomado novos rumos. Agora, o avançado diz que está "99% certo" com os Doyen. Ele não entra em campo desde o mês de abril, quando teve seu contrato com o Atlético-PR rescindido por não comparecer aos treinos, e se mostra animado com a possibilidade de retornar aos gramados.

"Esta semana, quando o presidente assumir o cargo, ele vai dar a última palavra. Este é um bom começo. Creio que já está em 99%. Tive várias propostas, mas eu gostei do projeto que foi apresentado pelo Le Havre. Já se passaram três meses e meio desde que eu parei. É importante para mim voltar para a Europa para me concentrar no trabalho. O Le Havre me deu esta oportunidade, e eu concordei", revelou o centroavante.

O brasileiro aproveitou o momento para elogiar o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, colega dos tempos de Internazionale, e os compatriotas David Luiz e Thiago Silva, os quais formaram a dupla de zaga do Brasil na última Copa do Mundo.

"Ibrahimovic uma excelente pessoa, e nós sempre tivemos uma boa relação. Nos identificávamos na Inter. Hoje ele é um jogador mundialmente reconhecido. Espero encontrá-lo o mais rapido possível. É um grande amigo e gostaria de vê-lo muito em breve para mostrar o meu apoio", afirmou.

"Esta (dupla formada por David Luiz e Thiago Silva) é provavelmente a melhor defesa do mundo. São dois jogadores maravilhosos. Eu já enfrentei Thiago Silva e sei quais são seus pontos fortes. Eles ainda podem crescer. Estes são dois dos defensores mais fortes do mundo", completou.

Devido à fama de baladeiro e ao excesso de peso, Adriano tem sido alvo de piadas dos franceses nas redes sociais. Apesar disso, os dirigentes do Le Havre se mostram otimistas quanto à recuperação do jogador. O Le Scan Sport, página de esportes do jornal Le Figaro, publicou uma breve retrospectiva da carreira do "Imperador".

"Aos 32 anos, Adriano tem currículo reconhecido internacionalmente. Jogou com a camisa da Inter de Milão, Fiorentina, Roma e do Flamengo. Com problemas físicos e psicológicos, além de folião inveterado, o atacante foi sombra de si mesmo por muitas temporadas", diz o artigo.