Orlando City anuncia uniforme para a temporada 2015 da Major League Soccer

O Orlando City Soccer Club revelou nesta quarta-feira (05) a sua nova camisa para temporada 2015, ano em que estreia na Major League Soccer. No entanto, o kit só estará à venda no próximo mês. Com o roxo predominante – cor tradicional do time, o manto foi revelado em uma conferência de imprensa.

"Trabalhamos em estreita colaboração com a fornecedora durante o processo de concepção de nosso primeiro uniforme de mandante, como queremos a camisa para ter um olhar simples e clássico que representa com precisão a nossa marca. Estamos muito orgulhosos do resultado final, e não podemos esperar para ver o nosso time entrar em campo no próximo ano", disse o presidente Phil Rawlins.

A camisa é predominantemente roxa, com detalhes em dourado na gola e branco, nas tradicionais listras da fornecedora alemã. Nas mangas já os novos patchs da MLS, personalizados nas cores do clube. Uma curiosidade é que no verso da camisa há o logo antigo dos lions. No tronco, faixar na horizontal.

“Nós compartilhamos a emoção, e a nossa comunidade tem mostrado para a equipe. Estamos orgulhosos de ser a patrocinadora máster da camisa e equipe médica oficial do Orlando City. Tem sido uma amizade maravilhosa entre duas organizações que representam o avanço, bem-estar, o crescimento e a paixão para a nossa comunidade", disse Jamal Hakim, CEO interino do Orlando Health, patrocinadora do clube.

Além da nova camisa, o Orlando City anunciou várias ações de marketing pela cidade. Kaká, Kevin Molino, Tyler Turner e Tommy Redding participaram da divulgação principal do manto dos lions.

Bicampeões da USL Pro, o Orlando City será uma das novas franquias da Major League Soccer. Com média de quase 5 mil pessoas neste ano, o clube será o terceiro da Florida na história da MLS. Os outros dois: Miami Fusion e Tampa Bay Munity, foram extintos em 2001.