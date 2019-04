Guardiola aprova atuação do Bayern em nova vitória sobre a Roma: "Estou muito satisfeito"

Nesta quarta-feira (5), Bayern de Munique e Roma se reencontraram na fase de grupos da Uefa Champions League 2014/2015. Depois da impiedosa goleada por 7 a 1 em pleno Estádio Olímpico de Roma, os bávaros voltaram a vencer, dessa vez por um placar mais modesto: 2 a 0, gols dos meias Franck Ribéry e Mario Götze. A contagem garantiu os alemães antecipadamente nas oitavas de final da competição continental.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Pep Guardiola se mostrou satisfeito com o resultado e com a atuação de seus comandados.

"A Roma estava defensiva, mas jogamos muito bem e dominamos a partida, especialmente no segundo tempo. Eu estou muito, muito satisfeito, e parabenizo os meus jogadores. Nós estamos classificados para as oitavas de final da Champions League depois de quatro jogos, o que é muito importante", salientou o espanhol.

Autores dos gols da vitória do Bayern na Allianz Arena, Ribéry e Götze também fizeram seus comentários a respeito da partida, ressaltando a importância do resultado para as pretensões do clube no torneio e mostrando que já estão concentrados para o jogo do próximo sábado (8), contra o Eintracht Frankfurt, pela 11ª rodada da Bundesliga.

"Era importante vencer hoje. A semana, até o momento, está sendo maravilhosa. Agora temos que vencer o Frankfurt", disse o francês.

"Conquistamos os três pontos novamente. Isso foi muito, muito importante. Queríamos vencer para conquistar a classificação antecipadamente, e conseguimos. Esse era o grande objetivo. Podemos nos dar por satisfeitos. Agora estamos olhando para a frente, para o jogo de sábado, em Frankfurt. Temos potencial para crescer", afirmou o alemão, autor do gol do título da Alemanha na Copa do Mundo no Brasil.

Para o goleiro Manuel Neuer, os Roten mereceram a vitória. "Nós controlamos o jogo. Era questão de tempo para fazermos o gol. A Roma se defendeu o tempo todo, e não foi fácil vencê-los. Era importante conseguir os três pontos", justificou.

O capitão Philipp Lahm, que é lateral de origem e às vezes, a pedido de Guardiola, atua como volante, ressaltou que, além da passagem ao mata-mata, o FCB também conquistou a liderança do Grupo E de forma antecipada. Com 12 pontos somados e 100% de aproveitamento, o Bayern de Munique não pode mais ser alcançado por Roma, CSKA Moscou ou Manchester City na classificação. A duas rodadas do fim da fase de grupos, italianos e russos dividem quatro pontos, enquanto os ingleses conquistaram apenas dois pontos até o presente momento.

"Nós já sabíamos que o jogo não fluiria de forma tão fácil quanto o outro. O adversário já nos conhecia melhor. Eles foram muito defensivos, chegando a estar com seis jogadores de defesa. Foi importante ter feito 1 a 0 logo no primeiro tempo. Confirmar a liderança do grupo depois de quatro rodadas é algo naturalmente ótimo. Temos que manter a concentração até a pausa para o inverno, e continuar marcando pontos na Bundesliga", relatou o ex-capitão da seleção alemã.