Após causar polêmica ao falar sobre jogadores africanos, técnico do Bordeaux pede desculpas

Nesta quinta-feira (6), Willy Sagnol, técnico do Bordeaux, pediu desculpas após as polêmicas declarações sobre os jogadores africanos, garantindo que não foi racista. Suas palavras causaram revolta nas redes sociais e foram mal vistas por grandes personalidades do futebol francês.

"Se pela minha falta de clareza e pela minha semântica imperfeita, eu fiz certas pessoas se sentirem humilhadas, chocadas ou feridas, eu sinto muito. A interpretação que essas pessoas fizeram não refletem de forma absoluta o meu pensamento e, sobretudo, minhas convicções humanas", salientou o ex-jogador em entrevista coletiva.

"Não quis, de modo algum, falar sobre a inteligência do sentido próprio da palavra. Quando falei do jogador africano, apenas quis explicar que ele chega à Europa com vontade de alcançar o sucesso, dada a sua situação precária em seu país de origem. A 'menor inteligência' que mencionei dizia respeito apenas à 'inteligência tática', que fique bem claro", completou.

Em entrevista à emissora Europe 1, o presidente dos Girondins, Jean-Louis Triaud, garantiu que não irá punir Sagnol pelas declarações as quais provocaram um enorme rebuliço em toda a França.

"Era preciso que ele esclarecesse o seu ponto de vista, de forma a ficar tudo mais claro", explicou o dirigente.

Entenda o caso

Nesta semana, o ex-lateral-direito Willy Sagnol, vice-campeão mundial com a França em 2006, causou polêmica em seu país. Em entrevista ao jornal Sud-Ouest, o técnico do Bordeaux explicou por que não costuma contratar jogadores africanos.

"A vantagem do jogador africano é que não é caro, está pronto para a luta e é muito forte em campo. Mas o futebol não é apenas isso. Também é técnica, inteligência e disciplina. É preciso tudo. Também são precisos nórdicos. Os nórdicos têm uma ótima mentalidade", declarou o comandante.

Sagnol também fez referência à Copa Africana de Nações, competição realizada de dois em dois anos, nos meses de janeiro e fevereiro. O principal torneio envolvendo seleções do continente africano conta rotineiramente com a participação de jogadores que atuam no futebol francês. Para o treinador, é desnecessário contar com atletas que desfalquem as equipes a cada dois anos, por dois meses.

"Enquanto eu for treinador do Bordeaux, é seguro que contrataremos menos jogadores africanos. Não tenho vontade de orientar 12 jogadores que, de dois em dois anos, desaparecem durante dois meses", justificou.

Tais declarações colocaram o francês de 37 anos em uma "bola de fogo". Muitos interpretaram as palavras de Sagnol como racistas e mostraram indignação acerca do tema.

"É lamentável vê-lo adotar um discurso que deixa entender que falta aos jogadores africanos esta ou aquela qualidade. Fechamos as pessoas em caixas em função da sua origem. Vivemos em um país onde há preconceitos e ele reforça-os. Ele jogou com jogadores africanos e pode constatar que havia jogadores inteligentes, disciplinados e bons taticamente. Estou surpreendido e desiludido", disse o ex-zagueiro Lilian Thuram (42), que foi colega de Willy Sagnol na seleção francesa.

A LICRA (Liga Contra o Racismo e o Antissemitismo) descreveu a opinião do treinador dos Girondins como um "racismo ordinário e banalizado no futebol" e cessou a parceria que tinha com o FCGB.

Para o ex-atacante Louis Saha (36), que também fez companhia a Sagnol nos Bleus, as palavras foram violentas e a comparação entre jogadores africanos e nórdicos foi desnecessária.

"Estas palavras devem ser proibidas e castigadas. É uma coisa grave e não consigo imaginar que alguém que tem um posto tão importante no futebol francês possa dizer coisas tão violentas. Willy deve entender que essas coisas doem. Comparar jogadores nórdicos com africanos é um desastre, já que essa comparação poderá ser feita em outros setores profissionais por gente que tem o mesmo discurso", afirmou Saha.

Antoine Kombouaré (50), técnico do Lens, foi outro a opinar sobre as declarações do comandante dos Marine et Blanc. De acordo com o treinador dos Sang et Or, Sagnol falou besteira.

"As palavras de Willy Sagnol doeram mim. Isto é grave, isto não é uma loucura. Ele falou besteira", falou brevemente. Kombouaré é natural da Nova Caledônia, colônia francesa na Oceania, e fez carreira na França, tendo atuado por Nantes, Toulon, PSG e Racing de Paris. Também jogou no Sion, da Suíça, e no Aberdeen, da Escócia. Na ocupação de treinador, ele já comandou Strasbourg, Valenciennes, PSG e Al-Hilal.

Em meio a todos esses "bombardeios", o Bordeaux publicou uma nota de apoio a Willy Sagnol.

"Nosso clube quer expressar sua indignação e controvérsia à raiz dos comentários surgidos através das declarações de Willy Sagnol. Após a entrevista, todos os comentários foram encaminhados à crítica ao invés de serem analisados com objetividade. Nunca em sua carreira, Willy Sagnol, nem como jogador e nem como treinador, teve algum problema no vestiário por questões de diversidade ou raça. O clube deseja recordar que nosso treinador deu a faixa de capitão a Lamine Sané, sem distinções raciais e de jogo. O clube condena as más interpretações às declarações de Sagnol, que nunca tiveram a intenção de ofender alguém", dizia a nota oficial.