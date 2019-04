Em busca de recuperação, Queens Park Rangers enfrenta o Manchester City

Premier League - 11º rodada - partida a ser disputada no Loftus Road Stadium, em Londres.

INCIDENCIAS : Premier League - 11º rodada - partida a ser disputada no Loftus Road Stadium, em Londres.

Em jogo válido pela 11ª rodada da Premier League, o Queens Park Rangers recebe o Manchester City, neste sábado (8), às 15h30 (de Brasília), em Loftus Road. Será um duelo de distintos. Afinal, os donos da casa estão na penúltima colocação, enquanto os visitantes e atuais campeões aparecem na 3º posição.

O objetivo dos Rangers é somar pontos para tentar respirar na briga contra o rebaixamento para a Football League na próxima temporada. A equipe de Londres tem apenas 7 pontos ganhos em 10 jogos. Já o time de Manchester tem 20 pontos tenta a vitória para não desgarrar dos líderes na briga pelo caneco.

Os Citzens têm boas lembranças de duelos contra os Hoops. Na última partida da temporada 2011/2012, sagraram-se campeões após uma virada antológica no Etihad Stadium, com direito a um gol de Sérgio Agüero aos 49 minutos da etapa final, que deu o maior prêmio do futebol bretão para os azuis, pondo fim a uma espera de 44 longos anos.

Com um viés de desespero, QPR busca surpreender City

Não se pode desprezar os valores individuais dos Rangers, assim como ignorar o trabalho feito pelo treinador Harry Redknapp. Mas, uma vitória diante dos detentores do título seria considerada uma zebra, até para os torcedores do clube londrino. Isto porque as duas equipes estão separadas por 13 pontos na tabela.

Para surpreender, o Queens Park Rangers precisará de uma atuação acima da média de sua zaga, que tem uma média de dois gols sofridos em 10 jogos da Premier League. Com 20 gols sofridos e apenas 9 marcados, os Hoops têm a defesa mais vazada da competição. Para contrariar essa máxima, atenção é a palavra-chave.

No meio de campo, Harry Redknapp deve manter o quarteto formado por Nedum Onuoha, Joey Barton, Jordon Mutch e Niko Kranjcar. O meia Adel Taraabt, que esteve presente no último confronto contra o Chelsea no domingo (2), também pode ganhar uma vaga entre os onze titulares.

O comandante do QPR destacou nas entrevistas de pré-jogo da dificuldade que será enfrentar o atual campeão inglês. “Quando você enfrenta o City, é sempre um jogo bastante difícil. Eles têm um grande elenco de jogadores de qualidade. Será um confronto duro, estamos tendo vários nos últimos dias”, enfatizou.

Agora ao lado de sua torcida altamente apaixonada, o time londrino certamente fará de tudo para conseguir a vitória, e tentará tirar vantagem dos desfalques do time visitante, que não poderá contar com dois de seus principais jogadores (David Silva e Vicent Kompany). Porém o time anfitrião também precisa tomar muito cuidado com os contra-ataques letais do adversário.

Depois da semana conturbada, é hora de seguir em frente

Em um intervalo de três dias, o Manchester City foi - literalmente - do céu ao inferno. Depois de vencer o maior rival no Derby de Manchester na última rodada, os Citzens perderam para o CSKA Moscow na Uefa Champions League diante de um estádio lotado de torcedores azuis. A decepção foi inevitável.

Porém, agora é hora de focar as atenções na Premier League, onde a equipe briga pelo título com o Chelsea. A campanha na competição é boa, mas ainda precisa ser melhorada. Se quisere, chegar ao topo da tabela, os comandados de Manuel Pellegrini precisarão correr atrás do líder, que tem 6 pontos a mais.

O treinador dos Citzens falou que não existe pressão após a trágica derrota para os russos. “Em meus 25 anos como treinador, minha única pressão é treinar este time. Eu nunca senti nenhum tipo de pressão externa”, afirmou Pellegrini, que enfatizou a importância do foco: “É importante continuar na Premier League como estamos e somar pontos”, concluiu.

Vencendo o United na última rodada, o time comandado por Manuel Pellegrini vem contabilizando ótimos pontos na competição. Especialmente pelo atacante Sergio Agüero. O argentino já marcou 10 gols em 7 jogos no campeonato inglês e tem sido fundamental para a boa campanha do time na temporada.