No retorno de Strootman, Roma domina o Torino, vence com facilidade e segue na cola da Juventus

Neste domingo(09), a Roma recebeu o Torino em jogo válido pela 11ª rodada da Serie A. E conseguiu uma vitória tranquila por 3 a 0, com gols de Torosidis, Keita e Ljalic, os gialorossi dominaram o time de Turim e obtiveram a sexta vitória em seis jogos realizados no estádio Olímpico nesta temporada. Com a vitória, a equipe romana chegou aos 25 pontos e manteve a diferença de três pontos a menos que a líder Juventus, que goleou o Parma nesta rodada.

O Torino segue na décima segunda colocação, com doze pontos, cinco a mais que o Cessena, primeiro time na zona de rebaixamento para a Serie B.

Na próxima rodada, a Roma enfrenta a Atalanta fora de casa. Já o Torino recebe o Sassuolo.

Roma domina primeiro tempo e abre boa vantagem

Ainda sem o lesionado lateral-direito Maicon, a Roma abriu o placar no começo do jogo. Francesco Totti recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro para a grande área, o lateral grego, Vasilis Torosidis, chegou batendo para o gol e abriu o placar para os gialorossi. A primeira grande chance do Torino foi com Fabio Quagliarella, que recebeu bola na entrada da grande área, girou e bateu,o goleiro Morgan De Sanctis teve que mandar para escanteio.

Minutos depois, a Roma voltou a ter uma ótima oportunidade com Miralem Pjanic, numa cobrança quase perfeita de falta, mas que foi na trave.

A Roma seguiu dominando a partida e ampliou o placar com Seydou Keita, que após bela troca com passes com Gervinho e Pjanic, bateu de pé esquerdo para o fundo das redes.

O domínio dos gialorossi seguiu e a equipe romanista teve ótimas chances com Daniele De Rossi, Gervinho, Pjanic e outros, com quase tudo passando pelos pés de Totti, mas o goleiro belga Jean-François Gillet conseguiu grandes defesas e manteve o placar em 2 a 0.

Strootman volta aos gramados, Roma administra a partida e confirma vitória

No segundo tempo, a Roma apenas administrou a partida. Envolvendo o time de Turim com bons passes no meio de campo, os gialorossi ampliaram com Adem Ljajić, que recebeu a bola na entrada da grande área, bateu de pé direito no ângulo de Gillet, marcando um belo gol, o o terceiro dos romanos na partida.

Aos 39 minutos da segunda etapa, com a partida ganha, o técnico da Roma, Rudi Garcia, decidiu colocar Kevin Strootman em campo, o holandês que não atuava desde março graças a uma lesão no joelho que o tirou da Copa do Mundo, entrou no lugar de Keita, autor do segundo gol romano. O volante de 24 anos atuou cerca de oito minutos, bom para o jogador que precisa pegar ritmo de jogo após ficar oito meses parado.

O Torino tentou diminuir, com boas chegadas de Bruno Peres no lado-direito e de seu principal jogador, Quagliarella, mas todas as chances pararam no goleiro romanista Morgan De Sanctis.