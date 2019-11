Agitadas semifinais decidem decisões de conferências na Major League Soccer

O caminho até a MLS Cup está afunilando. Após goleadas e partidas agitadas, já conhecemos os adversários nas finais das conferências da Major League Soccer. O domínio de Seattle Sounders e LA Galaxy no Oeste se repetiu nos playoffs. No Leste, New York Red Bull, comandados por Thierry Henry, saíram da repescagem para a decisão contra o NE Revolution.

Na semana passada, o LA Galaxy empatou em 0 a 0 com o Real Salt Lake. O resultado despertou uma desconfiança dos californianos. Porém, no domingo (9) diante de um StubHub Center lotado – em caso de derrota seria a última partida da carreira de Donovan –, os galácticos venceram seus carrascos da temporada passada por 5 a 0, com direito a hat-trick de Donovan e grande atuação de Juninho.

Já Seattle teve a vida mais complicada. Empatou em 1 a 1 no Texas, contra o FC Dallas. Com o gol fora de casa, a vantagem dos rave green foi favorável na partida de volta no CenturyLink Field. Mesmo com algumas chances a partida acabou 0 a 0 e o time de Dempsey e Oba Oba Martins selaram a classificação.

O New England Revolution fez um placar mais elástico no agregado dos dois jogos. Fora de casa conseguiu superar o Columbus Crew e abriu boa vantagem com o 4 a 2. Em Foxborough, mataram o confronto no segundo tempo e após 3 a 1 vão para a final do Leste.

O caminho mais complicado ficou com o New York RB. Os metrostars se classificaram como quarto melhor do Leste e necessitaram de uma repescagem para avançar as semifinais, bateram o SKC por 2 a 1. Nas semifinais o tetracampeão DC United. Não tomaram conhecimento e em casa venceram por 2 a 0. Na capital dos EUA, o DC consegui ganhar por 2 a 1. Insuficiente.

Os campeões das conferências se enfrentam no dia 7 de dezembro, na MLS cup, a final da Major League Soccer. O mando será de uma das equipes do Oeste, já que, Seattle e LA fizeram as duas melhores campanhas na temporada regular.

Confira os horários e datas:

Domingo (23):

16h30 – New York RB x NE Revolution

20h – LA Galaxy x Seattle Sounders

Sábado (29):

18h00 – NE Revolution x New York RB

Domingo (30) para Segunda (01)

00h – Seattle Sounders x LA Galaxy