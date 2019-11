Árbitro admite erro e cartão vermelho para jogador do Marseille pode ser anulado

No último domingo (9), Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marseille por 2 a 0, no clássico francês. O resultado diminuiu a vantagem do OM na liderança da Ligue 1 para um ponto. O time da capital contou com Lucas e Cavani para sacramentar o triunfo. Porém, um lance que chamou mais atenção foi a expulsão de Giannelli Imbula, no segundo tempo da partida.

Passava dos 30 minutos da etapa final quando Imbula perdeu o domínio da bola e, ao ver a aproximação de Cabaye, tentou recuperar antes do adversário, mas acabou chegando atrasado e se chocou com o camisa 4 de Paris. Imediatamente o árbitro Clement Turpin puxou o cartão vermelho e expulsou o jogador. Com dez jogadores em campo, o Olympique não aguentou a pressão e levou o segundo gol no fim do jogo.

Nessa segunda-feira (10), o clube foi oficialmente à LFP para anular o cartão vermelho recebido por seu jogador; o pedido se baseou em imagens, e o argumento era de que Imbula não tocou em seu adversário.

Clément Turpin reconheceu o seu erro nesta terça-feira (11) ao escrever em um relatório para a Comitê Disciplinar e viu que a punição foi desproporcional: “Depois de ver as imagens, descobri que eu tinha feito uma avaliação errada da falta cometida pelo jogador Imbula, do Marselha, e que ele não deveria ter sido expulso”.

Pascal Garibian, diretor técnico de arbitragem da AFP, comentou a situação: “Todos os observadores têm elogiado a qualidade de Clément Turpin em árbitrar, que serviu o jogo e o espetáculo magnífico de todos os jogadores na partida. É importante que o erro seja corrigido. Quero enfatizar o comportamento esportivo de ambas às equipes”.

A próxima partida será contra o Bordeaux, dia 23 de novembro. Alaixys Romao e Nicolas Nkoulou já estão suspensos. O Marseille e os torcedores aguardam reunião do Comitê Disciplinar da LFP, a ser realizada no final da tarde quinta-feira (13).

Veja, na íntegra, o lance: