Reeditando duelo da Copa de 94, EUA e Colômbia se enfrentam em amistoso

Nesta sexta-feira (14), em partida amistosa válida pela última data Fifa do ano, A Seleção dos Estados Unidos enfrentará a Colômbia em Craven Cottage, Londres. Os dois países fizeram boas participações na Copa do Mundo e recomeçam um novo ciclo visando a Copa Ouro e a Copa América, ambas no ano que vem. A bola rola às 17h45, horário de Brasília.

Os yankees se classificaram na segunda posição de seu grupo na Copa, com uma campanha de quatro pontos. Caiu diante da Bélgica nas oitavas de final, onde o goleiro Howard fez grande atuação e impediu um placar elástico. Jurgen Klinsmann mescla atletas experientes com jovens promessas do futebol norte-americano, que cada vez mais ganham espaço no futebol europeu.

A Colômbia teve 100% de aproveitamento na fase de grupos do mundial. Três vitórias incontestáveis que garantiram a seleção sul-americana com uma das melhores até então. Passou pelo Uruguai nas oitavas de final e sucumbiu diante do Brasil nas quartas. Com algumas ausências, os cafeteiros contam com James Rodríguez para bater os americanos.

Mesclando experiência com juventude, EUA buscam a base do time para 2015

A convocação de Jurgen Klinsmann para os dois últimos amistosos dos Estados Unidos mesclou jogadores promissores com nomes experientes. É evidente em cada setor do campo. Bill Hamid, DeAndre Yedlin e Julian Green são o futuro do US team. DaMarcus Beasley, Kyle Beckerman e Brad Guzan são nomes mais rodados que auxiliarão nesta passagem de gerações.

“Nestes dois últimos jogos nós queremos que nossos veteranos para realmente serem mentores dentro e fora do campo, e nós queremos ver os nossos jovens aproveitar a oportunidade de crescer e ter experiência. Estas performances irá definir o tom para 2015”, disse o técnico.

12 dos 25 convocados atuam na Europa, o técnico alemão foi questionado se é positivo para os EUA terem jogadores nas maiores competições do velho continente: “A nossa mensagem para os jogadores é sempre alcançar seu potencial mais elevado. Certamente há valor em ser no tipo de ambiente, onde há uma pressão todos os dias dos fãs e da mídia para que você possa melhorar. Obviamente, há muita qualidade nas maiores competições na Europa.”

Outro ponto abordado na coletiva de imprensa pré-jogo foi a contratação de jogadores da MLS por times europeus, o exemplo citado foi Yedlin que deixará o Sounders para o Tottenham em 2015: “Não há dúvida de que o crescimento da MLS é fundamental para o sucesso futuro da seleção. O campeonato tem feito grandes avanços e continua a melhorar dentro de campo todos os anos.”

“DeAndre mostrou despontou na Copa do Mundo e foi recompensado com uma oferta para jogar em um dos melhores times da Premier League. É uma oportunidade maravilhosa e acho que ele tem um futuro brilhante”, comentou Klinsmann que atuou no time inglês em 1994/95 e 1997/98.

Alejandro Bedoya, meia do Nantes, tem pais colombianos e foi criado em uma família com tradições, ele comentou a expectativa de enfrentar um país com tantas ligações pessoais: “Significa muito, uma vez que tive a oportunidade de jogar contra Colômbia há alguns anos atrás quando enfrentamos eles na Filadélfia, mas fiquei no banco. Eu cresci vestindo perucas do Carlos Valderrama [um dos maiores jogadores da história da MLS, eleito MVP do All-Star Game duas vezes] por toda a casa e queria jogar como ele naquela época.”

Com desfalques, Colômbia aposta na categoria James Rodríguez

A Colombia possui uma vantagem histórica diante dos EUA. São nove vitórias, três derrotas e quatro empates. Porém, quem venceu a partida mais importante foram os yankees. Na Copa de 1994 a equipe americana venceu por 2 a 1 diante de quase 95 mil pessoas no Rose Bowl, em Pasadena. O resultado classificou os donos da casa como um dos melhores terceiros e selou a desqualificação da Colômbia. O jogo foi marcado pelo gol contra de Andres Escobar.

Invictos pós-Copa do Mundo a Colômbia não contará com Radamel Falcão García para os dois amistosos restantes no ano. O atacante do Manchester United e segundo maior artilheiro da seleção segue machucado com uma lesão na panturrilha. Falcão foi convocado para a partida contra o Brasil, mas no fim de Outubro o camisa 9 voltou a sentir problemas físicos.

Outros machucados são o goleiro David Ospina e o lateral-direito Camilo Zúñiga. Leandro Castellanos do Independiente Medellin e Daniel Bocanegra lateral do Atletico Nacional foram chamados para suprir as ausências. Brayan Ângulo do Ludogorets ganha chance de compor o elenco.

James Rodríguez comentou em entrevista sobre a mudança de posição no Real Madrid e na seleção, onde joga mais solto: “No Real Madrid é verdade que jogo um pouco mais atrás, aqui na Colômbia tenho a possibilidade de jogar mais à frente. Espero jogar onde me sinto confortável e ajudar a seleção a ganhar. Sinto-me bem na posição onde jogo na seleção porque posso fazer mais gols e passes. Mas, como jogador tenho de estar preparado para jogar em qualquer posição.”

Teo Gutierrez tem uma partida importante pelo River Plate na quinta-feira (20) contra o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana. Mas o técnico José Pekerman não parece querer liberar o jogador da partida da terça-feira (18) frente a Eslovênia: “Os jogadores da Colômbia sabem que eles devem vir para a seleção de qualquer maneira. Com o decorrer dos dias vamos ver e decidir.”