Mesmo com goleada, Löw critica postura da Alemanha diante de Gibraltar

Todos esperavam uma goleada histórica da Seleção Alemã sobre a novata seleção de Gibraltar, porém, não foi bem isso que aconteceu. Valente, o nanico escrete europeu segurou a campeã do mundo e perdeu de "apenas" 4 a 0, o que teve sabor especial jogando em um estádio com 35 mil pessoas, 5 mil a mais que toda a população do país. Para o técnico Joachim Löw, a atuação da Alemanha passou longe do satisfatório.

"Muito longe de estar satisfeito", definiu o treinador alemão após a partida. Antes da partida, comentava-se sobre a possibilidade da seleção quebrar o seu próprio recorde, quando em 2006 venceu San Marino por 13 a 0, mas no final o resultado foi muito mais discreto, graças a dois gols de Thomas Müller, um de Mario Götze e um contra de Yogan Santos. Com três gols no primeiro tempo e apenas um na etapa final, a Alemanha não agradou o seu comandante.

"O time não correspondeu as expectativas e os meus pedidos. Não jogamos como campeões do mundo, quatro gols são muito pouco. Queríamos estar sempre entrando na área [de Gibraltar], o que não foi o caso no segundo tempo. É importante agredir contra times que só se defendem, e nós jogamos apenas pelo meio", reclamou Löw.

"Eu também penso que alguns jogadores poderiam ter se imposto melhor. O nível foi muito alto antes e durante a Copa do Mundo, mas depois caiu demais", acrescentou.

A Alemanha volta a campo na próxima terça-feira (18), quando enfrenta a Espanha, em amistoso, na cidade espanhola de Vigo.