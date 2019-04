Benzema minimiza tropeço da França: "Foi um jogo difícil contra uma boa equipe"

Nesta sexta-feira (14), a França teve mais dificuldades do que o esperado contra a Albânia e sofreu para arrancar um empate frente ao selecionado do Leste Europeu no Stade de la Route de Lorient, na cidade de Rennes. Os visitantes saíram em vantagem na reta final da primeira etapa, com gol do zagueiro Mërgim Mavraj, e suportaram a pressão dos donos da casa até pouco antes de meia-hora de jogo no segundo tempo, quando o meia Antoine Griezmann deixou tudo igual no marcador.

O impacto do resultado do amistoso foi minimizado pelo atacante Karim Benzema. Segundo o jogador do Real Madrid, a Albânia demonstrou ter um bom time e "não há mais times pequenos no futebol". Os rubro-negros, treinados pelo italiano Gianni di Biasi, vêm fazendo boa campanha nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, cuja sede é a França: somam quatro pontos e estão na terceira colocação do Grupo I, que ainda conta com Dinamarca, Portugal, Sérvia e Armênia.

"Foi um jogo difícil contra uma boa equipe, uma boa defesa que nos bloqueou. Isso mostra que não há mais times pequenos no futebol. Mas nós ainda conseguimos respondê-los com um empate. Independente do esquema, 4-4-2 ou 4-3-3, um jogador deve ser capaz de jogar em ambos os sistemas. Se você não antecipar a bola, fica mais difícil", opinou à rádio RMC.

Lucas Digne, lateral-esquerdo do PSG, disse que os Bleus mereceram vencer, pois criaram mais oportunidades de gol. Assim como Benzema, Digne também falou sobre o novo esquema adotado pelo treinador. Didier Deschamps costuma utilizar o 4-3-3, mas, dessa vez, optou pelo 4-4-2.

O defensor descreveu a contagem final como frustrante, mas destacou que a seleção nacional ampliou sua sequência invicta. Desde a eliminação para a Alemanha no Mundial do Brasil, os franceses ainda não sabem o que é perder: acumulam três vitórias - 1 a 0 sobre a Espanha, 2 a 1 contra Portugal e 3 a 0 diante da Armênia - e dois empates - 1 a 1 com Sérvia e Albânia.

"É frustrante empatar quando se cria diversas chances. Nossos problemas defensivos não são especificamente devido ao 4-4-2, ainda que se tenha mais trabalho pelos lados. Mas o importante é que ampliamos nossa série de partidas sem derrota", enfatizou.

O último jogador a falar com os repórteres na saída dos vestiários foi o atacante André-Pierre Gignac. O atleta do Olympique de Marseille lembrou que a França jogou desfalcada - alguns convocados sofreram lesões e foram cortados. A exemplo de Benzema, o centroavante destacou a boa atuação dos albaneses.

"Entrei no segundo tempo e tentei mudar a história do jogo. A equipa albanesa jogou de igual para igual e teve desempenho surpreendente. Foi um jogo difícil, mas nós permanecemos em boa fase. Sem desrespeito à Albânia, nós poderíamos ter saído com um resultado melhor se estivéssemos com 100% de nossos recursos", pontuou.

Os comandados de Deschamps voltam a campo na próxima terça-feira (18), dia em que recebem a Suécia no Stade Vélodrome, em Marselha, para mais uma partida amistosa. O pontapé inicial está marcado para as 18h de Brasília. Quinze minutos antes, também em amistoso, a Albânia enfrenta mais uma força do futebol mundial: a Itália, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova.