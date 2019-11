Estatística de jornal francês mostra presidentes que mais mudam técnicos na Ligue 1

No começo deste mês, o Bastia demitiu Claude Makélélé, sendo ele o primeiro técnico sacado na atual temporada da Ligue 1. O ex-jogador caiu depois de péssimos resultados ao longo de 12 rodadas, os quais deixaram o clube na penúltima colocação. Ghislain Printant e Herve Sekli estão treinando a equipe interinamente e conseguiram tirar os Bleus da zona de rebaixamento.

O jornal L’Équipe fez um levantamento sobre a "dança das cadeiras" envolvendo os técnicos das equipes francesas. Foram calculados os números de “professores” demitidos no período das atuais gestões dos presidentes. Algumas equipes apresentam médias elevadas.

Em outubro de 2011, a Autoridade de Investimento do Qatar comprou 70% do PSG e Nasser Al-Khelaïfi tornou-se o presidente do time da capital, onde apresentou o projeto de tornar o clube um dos maiores da Europa em cinco anos. Com a sua chegada e a ambição por títulos, Antoine Kombouaré saiu e Carlo Ancelotti assumiu o banco azul e vermelho. Após duas temporadas, Laurent Blanc foi contratado e está até hoje no cargo.

A saída de Kombouaré e a chegada de Ancelotti não surtiram muito efeito em 2011, já que o Montpellier sagrou-se campeão e o PSG amargou o segundo vice-campeonato seguido. É inegável que com os altos investimentos, os títulos eram questão de tempo. Os parisienses são os atuais bicampeões da L1 e lutam para conquistar títulos continentais.

Do outro lado da moeda estão equipes com investimento abaixo do poderoso PSG. O Nantes encabeça a lista, já o Toulouse foi quem menos trocou. O presidente do Lens, Gervais Martel, foi o que demitiu mais técnicos: foram 19 nos 15 anos que o clube esteve na primeira divisão. Bertrand Desplat (Guingamp), Joël Lopez (Évian) e René Ruello (Rennes) estão há pouco tempo no cargo e não mudaram o comandante técnico.

Chama a atenção o fato de o Lorient ter sido treinado pelo mesmo homem por 11 temporadas: Christian Gourcuff comandou a equipe entre os anos de 2003 e 2014. Ele deixou o cargo este ano para assumir a seleção da Argélia, uma das sensações da última Copa do Mundo.

Waldemar Kita está no seu sétimo ano como presidente do Nantes e já mudou de técnico oito vezes. No começo de sua gestão, um treinador ficava em média seis meses. Com o passar do tempo, o mandatário procurou dar continuidade ao trabalho dos treinadores.

“Em três anos, eu mudei seis ou sete vezes. O ranking não mostra que o presidente do clube é, acima de tudo, um empresário que precisa de resultados. E se não houver resultados, alguns patrocinadores nos deixam. Há quatro anos, eu estou olhando para a estabilidade”, disse ao L'Équipe.

Em treze anos, Olivier Sadran trocou o comandante do Toulouse apenas duas vezes: no meio da temporada de 2006, quando Elie Baup substituiu Erick Mombaerts, e em 2008, quando contratou Alain Casanova. Questionado sobre o desempenho de Casanova, Sadran comentou: “Ele se supera com o orçamento que lhe é dado, que é 4 ou 8 vezes menor do que os três primeiros. Eu acho que faz maravilhas com o que tem”