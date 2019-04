Com cooler inspirado em Bielsa, Olympique de Marseille apresenta quarta camisa da temporada

O Olympique de Marseille apresentou nesta sexta-feira (14) a sua quarta camisa para a temporada 2014/15. O lançamento seria apenas mais um em meio às inúmeras camisas do clube, mas um fato em si chama atenção: a embalagem do produto é um cooler. Os torcedores já estão acostumados a ver Marcelo Bielsa sentado em um desses nas partidas da equipe e a Adidas aproveitou tal fato para produzir e anunciar o uniforme.

A nova camisa tem estoque limitado e está sendo vendida por 72 euros no site oficial da equipe. A estreia do uniforme ocorre no dia 2 de dezembro, contra o Lorient, pela Ligue 1. O Marseille é o líder da competição com 28 pontos, um a mais que o Paris Saint-Germain. Também é o time que mais venceu (nove vitórias) e compartilha com o Lyon o posto de melhor ataque (27 gols marcados).

A camisa tem a cor azul clara, com a gola, os patrocínios, o escudo e as tradicionais listras da fornecedora alemã em laranja. Como de costume, as versões climacool e adizero. O template usado já é o da próxima temporada e é o mesmo da seleção do País de Gales, também assinado pela Adidas.

Os torcedores celestes não se agradaram com a ideia e criticaram bastante o uniforme nas redes sociais. O comentário que mais chamou a atenção na página oficial do clube foi um que definiu a ideia como “Desprezível”. Outro questionou as cores: “O próximo será rosa e verde? Pare com isso, azul e branco basta”.

As tonalidades de azul variam com os detalhes da camisa, na altura do peito, nas mangas e nas laterais. Fecham o kit calções e meias nas cores da camisa, com o laranja sendo a segunda cor. Na temporada passada, a fornecedora também apresentou uma quarta camisa, na ocasião inspirada no Brasil, nas cores azul, verde e amarelo.