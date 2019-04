Comitê disciplinar da LPF anula cartão vermelho dado a Imbula no Le Classique

Em reunião na última quinta-feira (13), o Comitê Disciplinar da Ligue de Football Professionnel (LFP) anulou o cartão vermelho de Giannelli Imbula, recebido na 13ª rodada da Ligue 1, diante do Paris Saint-Germain, na derrota de sua equipe por 2 a 0. O meia do Olympique de Marseille se chocou com Yohan Cabaye e acabou sendo expulso pelo árbitro Clement Turpin.

“Depois de ver as fotos e ler o relatório complementar do árbitro, a Comissão decidiu anular o cartão vermelho ao jogador Giannelli Imbula”, especificou a instância. Poucos dias após a partida, Clement Turpin reconheceu o erro e relatou que “Fez uma avaliação errada do lance e que o jogador não deveria ter sido expulso”.

O lance foi crucial para ao resultado final. O OM buscava o empate e, aos 30 minutos houve a expulsão. A equipe não suportou a pressão imposta pelos rivais de Paris e sofreu o segundo gol no fim do jogo. Com a derrota, a vantagem do time em relação ao PSG na liderança diminuiu para um ponto.

A próxima partida do Olympique será contra o Bordeaux, dia 23 de novembro, no Stade Vélodrome. Com a decisão, Imbula está livre para atuar neste compromisso. O Marseille lidera a Ligue 1 com 28 pontos, e o vice-líder Paris Saint-Germain vem logo atrás, com 27.