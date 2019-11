Jogo Brasil x Áustria hoje

18:10 Neste momento, vamos nos despedindo aqui e dando fim à transmissão da vitória do Brasil sobre a Áustria por 2 a 1. Um forte abraço a todos e até a próxima.

18:06 Seleção Brasileira em 2014: 16 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas; 35 gols marcados. Aproveitamento: 79,1%.

18:04 Dunga no comando da Seleção Brasileira: 66 jogos, com 48 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. Em 2014: 6 jogos e 6 vitórias

16:00 Agora, os comandados de Dunga só voltam a campo em março, no Stade de France, em Paris.

17:58 Com um chute de 93Km/h, Roberto Firmino garantiu a vitória no último amistoso ano.

45+5 Fim de papo em Viena! Seleção Brasileira derrota o time da casa e segue invicto sob o comando de Dunga.

45+2' Neymar dá a bracadeira de capitão para Thiago Silva.

45+'1' Última alteração no Brasil! Sai: Neymar; entra: Marquinhos.

45' Teremos três minutos de acréscimo na segunda etapa.

43' Falta dura em Thiago Silva, mas está tudo bem com o zagueiro.

42' Mais uma substituição na Áustria: Sai: Harnik; entra: Prödl.

42' Seleção de Dunga vai conquistando sua sexta vitória consecutiva e mantém invicta.

40' O gol esfriou os ânimos da torcida do time da Áustria.

37' Goooooooooooooool do Brasil! Roberto Firmino marca um golaço! Foi o primeiro gol do atacante com a camisa da Selelção.

36' Alteração no Brasil! Sai: Fernandinho; entra: Casemiro.

35' Danilo tenta o lançamento, mas o goleiro fica com a bola.

34' Seleção Brasileira vem tendo dificuldades.

32' Alteração na Áustria! Sai: Arnautovic; entra: Ulmer.

31' Mudança no Brasil! Sai: Oscar; entra: Fred.

30' Gooooooooooooool da Áustria! Dragovic converte a cobrança e deixa tudo igual! Festa da torcida vermelho no Estádio Ernst Happel.

29' Pênalti para Áustria, de Oscar em Weimann.

28' Time da casa tenta a penetração pela direita, mas David Luiz é soberano e fica com a bola.

26' Mudança na Áustria; Sai: Junzovic; entra: Weimann.

23' Douglas Costa faz boa jogada e finaliza de perna esquerda; Özcan faz a defesa.

23' Fernandinho corta de cabeça e afasta o perigo.

23' Arnautovic tenta o chute colocado, mas a zaga brasileira desvia e a bola vai para escanteio.

21' Roberto Firmino tenta o chute de fora da área, mas é travado pelo defensor.

20' Oscar tenta o passe, a bola desvia e quase trai o goleiro austríaco.

19' Gooooooooooooool do Brasil! David Luiz, de cabeça, abre o placar para a Seleção Brasileira.

16' Substituição dupla na Seleção Brasileira: saem: Willian e Luiz Adriano; entram: Roberto firmino e Douglas Costa.

15' Dunga chama Roberto Firmino e Douglas Costa. Vem alteração no Brasil.

15' Time brasileiro tem uma boa troca de passes, faltando apenas mais objetividade.

14' Junzovic cobra falta com veneno, mas Diego Alves faz a defesa.

13' Assim como no primeiro tempo, jogo segue com muita marcação de ambos os lados na etapa final.

11' Oscar tenta assustar em cobrança de escanteio, mas o goleiro da Áustria faz a defesa.

8' Substituição na Áustria; sai: Okotie; entra: Sabitzer.

7' Junzovic tenta puxar o contragolpe, mas erra o lançamento e fica pedindoa a falta. O árbitro ignorou.

4' Áustria tenta o ataque, mas erra muitos passes na hora da decisão.

2' Seleção canarinha tem duas chances, mas David Luiz e Oscar adiantaram demais a bola.

1' Brasil tenta a jogada pela direita, mas a zaga austríaca faz o corte.

0' Mudança no time da casa: Sai: Almer; entra: Özcan.

0' Começa o segundo tempo no Estádio Ernst Happel.

17:03 Equipes de Brasil e Áustria estão de volta ao gramado.

17:00 Depois de muita marcação nos primeiros 45 minutos, a expectatitva é de um jogo mais solto na etapa final.

"A marcação é apertado, mas ainda não acabou o jogo. Tenho certeza que voltaremos melhores no segundo tempo e encaixaremos um contrataque", disse o goleiro Diego Alves.

"Eles maracaram bem, mas nós criámos muito pouco. A gente tem que voltar melhor no segundo tempo", disse o meia Oscar.

45+1' Fim de papo no primeiro tempo. Até agora, placar em branco para Áustria e Brasil.

45' Fuchs sente dores e o jogo é paralisado. Teremos um minuto de acréscimo.

44' Time da casa tenta assustar em cobrança de falta, mas Diego Alves fica com a bola.

43' Danilo recebe em boa posição e é cargeado pelo zagueiro. O homem do apito manda seguir outra vez.

41' Luiz Gustavo recebe passe de Fernandinho, tenta o drible, mas é derrubado. O árbitro diz que não houve nada e manda o jogo seguir.

40' Brasil troca passes na defesa.

37' David Luiz cobra com muita categoria, mas a bola passa por cima da meta de Almer.

36' No rebote, falta perigosa de Hinteregger em Willian. Boa chance para o time verde e amarelo.

35' Danilo tenta a jogada pela direita e ganha o escanteio.

34' Kavlak, recuperado, volta para o campo.

33' Oscar faz boa jogada, dribla o defensor e chuta para o gol. O goleiro Almer faz sua primeira defesa no jogo. Enfim, a Seleção chega a seu primeiro chute em gol.

32' Kavlak leva a pior na dividida com Fernandinho e sai de campo para ser atendido com um corte no olho direito.

31' Willian tenta o cruzamento, mas Dragovic faz o corte.

27' Alteração no Brasil! Entra: Thiago Silva; sai: Miranda.

26' Okotie finaliza de cabeça e a bola vai na trave. Porém, o auxiliar já havia marcado impetimento.

25' Miranda sente dores e terá que ser substiuído. Em sua vaga, entra Tiago Silva.

24' Oscar cai na área e pede a falta, mas o árbitro manda seguir o jogo.

22' Klein finaliza de dentro da área, a zaga brasileira faz o corte providencial.

20' Luiz Gustavo para o jogo com falta mais uma vez.

18' Time brasileiro troca passes no campo de defesa.

16' Mais uma falta dura do Brasil. Desta vez com David Luiz. O árbito segue sem tirar o amarelo do bolso.

14' Arnautovic cruza para a área, a bola passa por tudo mundo e esbarra em Felipe Luis. Quase gol contra.

13' Falta dura de Luiz Gustavo em Harnik.

13' Neymar cobra, mas a bola fica na barreira.

12' Falta perigosa de Ilsanker em Neymar.

11' Neymar faz grande jogada, mas não consegue finalizar.

10' Anautovic sente algo e a bola é colocada para fora.

8' Luiz Gustavo tenta o cruzamento para a área adversária, mas a zaga afasta o perigo.

7' Seleção Brasileira com mais posse de bola, ainda sem muita objetividade.

5' Okotie marca, mas com a mão. Amarelo para o atacante.

2' Neymar tenta fazer a jogada, mas é cortado por Ilsanker.

1' Brasil troca passes em sua defesa. Adversário marca a saída

0' Começa a partida! Bola rolando no Estádio Ernst Happel para Áustria e Brasil

15:58 Agora é a hora do Hino Nacional da Áustria.

15:57 Hino Nacional Brasileiro sendo executado em Viena.

15:56 Equipes de Áustria e Brasil entram no gramado nesta instante, quase tudo pronto para o embate na cidade da música.

15:54 Em oito jogos contra os austriácos, os brasileiros venceram cinco e empatarem outros três.

15:48 Neymar e David Luiz são ovacionados pelos torcedores após nomes serem anunciados nos alto falantes do estádio.

15:43 Termina o aquecimento da Seleção Brasileira. Em instantes, teremos bola rolando em Viena.

15:40 O Brasil está invicto sob o comando de Dunga, foram cinco vitórias em cinco jogos disputados.

15:20 Escalação definida para ambos os times.

15:10 Lembrando que o treinador Dunga mantém o time que venceu a Turquia na última semana, na tentativa de entrosar os jogadores na medida do possível.

14:45 No último sábado, Áustria não tiveram dificuldade para derrotar os russos por 1 a 0. A importante vitória foi conquistada apesar da ausência de seu melhor jogador, o lateral David Alaba, do Bayern de Munique. Alaba também não enfrenta o Brasil por causa de uma lesão nos ligamentos do joelho direito em Brasil x Áustria .

14:40 Mas dias melhores parecem estar por vir. Os comandados de Marcel Koller estão fazendo um ótimo início de campanha nas eliminatórias para a próxima edição da Eurocopa, liderando o grupo G de forma invicta, com uma confortável vantagem sobre as favoritas Suécia e Rússia.

14:35 Longe de sua era dourada da década de 50 - quando ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo disputada na vizinha Suíça em 1954 - a seleção austríaca não disputa um mundial desde 1998, quando foi eliminada na primeira fase.

14:32 A Seleçao buscará na partida a sexta vitória consecutiva sob o comando de Dunga. Desde que retornou ao cargo, até agora foram cinco triunfos, 12 gols marcados e nenhum sofrido.

“Será o mesmo time que venceu a Turquia no último amistoso, não tem como mexer em uma time que esteve tão bem postado em campo e conquistou a vitória com facilidade”, declarou o comandante.

14:30 Do lado brasileiro, nada de mistério. A Seleção ganha a cada jogo e treino um entrosamento e esquema tático definido. Dunga teve tempo para treinar as jogadas ensaiadas e atividade tática na véspera do jogo e não hesitou um segundo para responder qual será a escalação que enfrentará a Áustria na partida de daqui a pouco

14:28 Brasil e Áustria já se enfrentaram duas vezes em Copa do Mundo, com duas vitórias da seleção verde e amarela. Em 1958, na Suécia, os brasileiros não deram trégua e venceram por 3 a 0, para o delírio da torcida em Uddevalla. 20 anos mais tarde, na Argentina, o excrete canarinho venceu por 1 a 0 com gol único de Roberto Dinamite.

14:25 Pelas eliminatórias da Euro 2016, os austríacos veem de vitória. O Das Team venceu a Rússia por 1x0, no Ernst Happel Stadion, em Viena. O gol da vitória foi marcado por Rubin Okotie, aos 28 minutos do segundo tempo. Com o resultado a Áustria se isolou na liderança do grupo G, com 10 pontos.

14:20 A invencibilidade se dá por conta de cinco vitórias e três empates, desde então. O meia David Alaba, lateral do Bayern de Munique, e o atacante Andreas Weimann são os destaques da equipe de Marcel Koller para o amistoso contra o Brasil.

14:15 Se para o Brasil a meta é se manter invicto, na Áustria não é diferente. A seleção ocupa o 29º lugar do ranking da Fifa e está há oito jogos sem sofrer uma derrota. A última vez que a seleção austríaca perdeu uma partida foi diante da Suécia, em outubro de 2013.

14:10 Com o bom resultado, o jogador chegou à marca de 42 gols feitos em 59 jogos, igualando-se à posição de Bebeto. O atacante agora ocupa o sétimo lugar no ranking dos maiores goleadores da história da Seleção. William também marcou o dele e Kaya fez um contra aos 23 minutos do primeiro tempo. Agora, o desafio da equipe de Dunga é manter a invencibilidade no último amistoso do ano.

14:05 Após a vitória no amistoso em cima da Turquia, a Seleção Brasileira aumentou sua invencibilidade para cinco vitórias, em cinco jogos, sem nenhum gol sofrido. Ao final da partida, Neymar, que marcou duas vezes, foi aplaudido pela torcida turca antes do jogo Brasil x Áustria.

14:00 Foi a quinta vitória em cinco jogos sob o comando do novo treinador, que pretende reformular a Seleção Brasileira e tornar lá novamente vitoriosa após o fiasco na última Copa do Mundo, sediada no Brasil. O excrete Canarinho venceu Colômbia, Equador, Japão, Argentina e Turquia nos últimos jogos.

13:55 No último compromisso do Brasil, os comandados de Dunga venceram a Turquia com facilidade, em grande atuação de Willian e Neymar, que juntos, marcaram três gols da goleada por 4 a 0 em Istambul.

13:50 Temos uma boa expectativa de casa cheia em Viena. Isso mostra o poder de atração que a Seleção Brasileira exerce sobre os fãs de futebol em todo o mundo. O Estádio Ernst Happell, portanto, está com a carga máxima de ingressos vendida e estará lotado para o amistoso contra a Áustria.

13:45 Boa tarde, amigo leitor da Vavel Brasil! Estamos dando início à transmissão do jogo Brasil x Áustria , em Viena. A bola rola às 16 (de Brasília), e aqui você não fica de fora de nenhum lance do último compromisso da Seleção Brasileira em 2014.