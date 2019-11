Jogo Espanha x Alemanha

19:44 Encerramos aqui a transmissão. Agradecemos a todos que estiveram junto com a gente durante o amistoso entre Espanha e Alemanha. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

19:42 Em um jogo limitado, A Alemanha venceu a Espanha graças a bomba de Toni Kroos nos minutos finais. Por conta da chuva, o gramado molhado contribuiu para a falha de Casilla, que não conseguiu defender. Fora isso, uma partida marcada pelos inúmeros passes errados a ausência de emoção.

47' FIM DE JOGO! Com gol de Toni Kroos nos acréscimos, a Alemanha vence a Espanha no amistoso.

46' Substituição na equipe alemã: Khedira sai para dar lugar a Lars Bender.

43' GOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! Toni Kroos abre o placar no Balaídos. Na entrada da área, o meia chuta forte e a bola quica no gramado molhado enganando Casilla!

38' Substituição na Alemanha: Sai Götze para a entrada de Kruse.

36' POR POUCO! Isco arranca em velocidade no contra-ataque e toca para Pedro, que arrisca toque por cima de Zieler, mas o goleiro que espalma para escanteio.

34' Volland chuta com perigo de fora da área e Casilla defende após a bola quicar no gramado molhado.

33' Alteração na seleção espanhola: Pedro entra no lugar de Nolito, enquanto Casillas sai para a entrada de Casilla.

30' Aproveitando os espaços na defesa, Morata avança e manda uma bomba de canhota, mas a bola sobe demais.

28' Em boa chance para a Espanha, Isco lança Nolito, mas a arbitragem assinala impedimento.

26' Sem grandes acontecimentos, a partida segue morna no Balaídos.

24' Substituição na seleção espanhola: sai Raúl García para a entrada de Callejón.

21' Apesar de demonstrar um pouco mais de superioridade no jogo, a Espanha consegue pressionar a seleção alemã..

19' A chuva aperta no Balaídos e o gramado começa a apresentar maior volume de água.

17' Cartão amarelo para Raúl García pela falta cometida em contra-ataque da Alemanha.

16' Espanha tem boa troca de passes entre Isco e Nolito na pequna área, mas o atacante não conseguiu dar continuidade na jogada!

13' Na cobrança, Nolito manda a bola para o lado do goleiro alemão, que faz bela defesa, cedendo escanteio.

12' Boa chance para a Espanha! Nolito dribla Rudy e Rüdiger e sofre falta na entrada da área.

11' Morata parte em velocidade, passa pela defesa, mas Höwedes de carrinho, afasta o perigo.

9' UUUUUH! Em bate e rebate após cobrança de falta, Rüdiger arrisca o chute, mas a bola para na defesa. A bola vai embora pela direita de Casillas em escanteio.

6' Rüdiger faz lançamento, mas a bola para nas mãos de Casillas.

5' Apesar da forte chuva, o gramado ainda resiste e se mantém em boas condições no Balaídos.

3' Sem muito perigo, o jogo segue calmo, apenas no toque de bola.

1' A seleção espanhola já faz suas três alterações: Sai Piqué, Sergio Ramos e Busquets, para a entrada de Albiol, Bartra e Camacho, respectivamente.

0' Bola rolando para a etapa complementar!

18:47 As equipes já estão de volta para o segundo tempo entre Espanha x Alemanha.

18:42 Foto: Com dores na região lombar, Thomas Müller deixou a partida aos 22 do primeiro tempo.

18:34 Em um primeiro tempo morno, ambas as equipes tiveram poucas chances de abrir o marcador.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Espanha e Alemanha empatam por 0 a 0.

44' QUASE CONTRA! Volland cruza, Bernat se atencipa à Casillas e quase marca contra. Susto espanhol em Vigo.

43' Isco cobra falta na grande área, encontrando Raúl Garcia, que cabeceia sem perigo.

40' Jogo morno até aqui. Espanha e Alemanha esboçam seus ataques em velocidade, mas pecam nas finalizações. Trio Nolito, Isco e Morata vêm mostrando bastante mobilidade em campo.

34' Nova descida de Bellarabi, novo cruzamento, e novamente Sergio Ramos afasta. Dessa vez, sem rebote.

32' RESPOSTA! Em boa descida alemã, Bellarabi arranca pela esquerda e cruza rasteiro. Defesa espanhola afasta, mas Rudy emenda de fora. O chute passa perto do gol.

29' QUASE! Zieler é obrigado a sair do gol e mandar para lateral em bom ataque da Espanha. Howedes se enrola, cai no chão e quase entrega o ouro para o adversário.

26' Após Muller, é Mustafi quem cai no gramado sentindo dores. Joaquin Low coloca seu banco de reservas, novamente, para o aquecimento.

25' Agora é Isco que desperdiça boa oportunidade. O meio-campista finaliza forte, mas por cima do gol.

23' Muller tentou retornar, mas não aguentou. Jogador deixa o campo mancando e sentindo muitas dores. Foi direto para o vestiário.

22' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA! Sai: Muller. Entra: Bellarabi.

20' DEFESAÇA DE CASILLAS! Gotze e Kross tabelam, e o meia do Bayern chuta forta, à meia-altura, para excelente defesa do goleiro espanhol.

17' Raúl Garcia recebe no meia, gira e tenta a finalização. Mas o chute sai fraco e a bola morre nas mãos de Zieler.

16' ATENDIMENTO! Muller se choca com Azpilicueta, cai no gramado sentindores e recebe atendimento médico. Jogador se recupera e já retorna ao gramado.

11' BOA CHANCE! Nolito recebe pela esquerda, corta pro meio e chuta cruzado. Ziele se estica e espalma para escanteio. Foi a primeira grande chance do jogo!

8' OPA! Zieler recebe recuo, mas se enrola com a bola e têm que afastar para lateral.

5' Em cruzamento de Isco, Morata tenta o cabeceio, mas Rudiger é soberano, fica com ela e devolve para Zieler.

4' Isco recupera a bola e puxa contra-ataque para a Espanha. Raça do jogador arranca aplauso dos torcedores.

ROLA A BOLA EM VIGO! COMEÇA O JOGO!

17:40 ALEMANHA CONFIRMADA! Equipe do técnico Joaquin Low vêm cheia de modificações: Zieler; Rudiger, Mustafi, Howedes, Durm; Khedira, Kross, Rudy, Gotze, Muller; Volland.

17:30 ESPANHA CONFIRMADA! Os comandados de Vicent Del Bosque vão a campo com: Casillas, Azpilicueta; Piqué, Sergio Ramos e Juan Bernat; Busquets e Bruno Soriano; Isco, Raúl García e Nolito; Morata.

14:25 Lahm, enfrenta uma série de lesões, incluindo a de seu capitão, Bastian Schweinsteiger, e de jogadores como Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, André Schürrle, Mesut Özil e Marco Reus. Shkodran Mustafi e Sami Khedira também estão com problemas e devem ser poupados.

Desfalcada, a Espanha não contará com Diego Costa, Cesc Fabregas, Andrés Iniesta, David Silva, e De Gea, todos afastados por lesões. Para seus lugares, Del Bosque optará por Koke, Callejón, Raúl Garcia, Morata e Casillas, este titular.

FIQUE DE OLHO Espanha x Alemanha: Muller, atacante da Alemanha. Em uma Alemanha desfalcada, o grande nome que estará em campo para o amistos será Thomas Muller. Destaque na última Copa do Mundo, terá a responsabilidade de continuar marcando seus gols, feito que o tem consagrado e colocado entre grandes nomes pela seleção e pelo Bayern de Munique, seu clube. (Foto: Getty)

FIQUE DE OLHO Espanha x Alemanha: Isco, meia da Espanha. Sem estrelas como Xavi e Xabi Alonso, estes aposentados da Seleção, e Iniesta, desfalque para o confronto, a responsabilidade do aclamado setor meiocampista da Espanha cai nas costas de Isco. O meio campo do Real Madrid, que vêm tendo boas atuações pelo seu clube, terá a missão de guiar a Roja para mais uma vitória. (Foto: AP Photo/Bernat Armangue)

14:10 Sobre o jogo Espanha x Alemanha , atual campeã do mundo, Del Bosque afirmou: "Em um jogo como esse não há muito diferença entre um amistoso e uma partida oficial. Eles querem manter seu alto nível e nós queremos continuar no bom ritmo que estamos desde a Copa do Mundo e aumentar a nossa confiança."

14:05 Segundo Del Bosque, a Espanha - que não conseguiu passar da primeira fase na Copa do Mundo deste ano no Brasil - está no caminho certo para se levantar novamente. A vitória sobre Belarus levou o time a nove pontos em quatro jogos no Grupo C, três pontos atrás da líder Eslováquia. "Foi uma vitória importante, em que jogamos bem em alguns momentos, especialmente no primeiro tempo".

14:00 No outro lado, Vicente Del Bosque conta com críticas e incertezas quanto a sua seleção. Após a vitória por 3 a 0 sobre Belarus, foi mal-interpretado quando afirmou que Cesc Fabregas e Diego Costa não voltariam a equipe titular, mas logo se explicou. "Se eu digo que Diego Costa e Cesc podem ter dificuldade para jogar, não estou ameaçando, nem é uma forma de vingança ou uma reprimenda a alguém. Simplesmente reflete um fato que todo mundo sabe no futebol - se alguém não joga e seu substituto vai bem, o outro terá que ir melhor para poder voltar a jogar."

13:55 Em entrevista ao site da Federação Alemã de Futebol, o técnico Joachin Low afirmou que este Jogo Espanha x Alemanha não será uma 'revanche' diante dos últimos embates entre as seleções. Nas ocasiões, a Alemanha foi derrotada na final da Eurocopa (2008) e na semifinal da Copa do Mundo (2010): "As revanches de 2008 ou 2010 já se foram. Isso não importa. Nós não temos vários jogadores daquela época, assim com os espanhóis. Por isso, é um jogo em outras condições."

13:50 Para o treinador, a vitória é necessária para, novamente, afirmar o poder da Alemanha como melhor seleção da atualidade. "Queremos mostrar, novamente, no final do ano, o que nós temos, e, se possível, ganhar",

13:45 O último confronto Espanha x Alemanha marca o confronto mais importante entre as pátrias em uma Copa do Mundo. Em 2010, ano do título da Fúria, o chaveamento das semifinais trouxe ao clássico europeu, onde a roja saiu vitoriosa após gol de Carles Puyol, em cobrança de escanteio. Na final, o resultado foi o primeiro título mundial dos comandandos de Vicent Del Bosque.

13:35 Já a Alemanha vive o seu período de glórias. Campeã do Mundo em 2014, após bater a Argentina por 1 a 0, com gol de Gotze, também na prorrogação, a tetracampeã mundial entra como favorita para o amistoso, devido a sua excelente fase e estágio de total afirmação. (Foto: Getty Images)

13:30 Em 2010, a Espanha faturou o seu primeiro e único - até então - título mundial. A taça foi levantada em Joanesburgo, na África do Sul, logo após vencer a Holanda pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Iniesta, aos 118 minutos da prorrogação. Foi a afirmação da maior seleção do mundo na época, e que hoje, vive sua frase de crise e incertezas. (Foto: Getty Images)

13:20 Na história, a Alemanha leva vantagem nos confrontos diretos contra a Espanha. No total, são 24 jogos e nove vitórias para os tetracampeões mundiais, contra o sete triunfos da roja e outros oito empates.

13:15 No confronto dos últimos campeões mundiais, a Espanha, vencedora da Copa do Mundo de 2010 após derrota a Holanda por 1 a 0, recebe a Alemanha, atual campeã mundial, derrotando a Argentina pelo mesmo placar, em 2014, em amistoso oficial pela data Fifa. É o confronto de duas das maiores potências do futebol.

13:00 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre Espanha x Alemanha , pelos Amistosos Internacionais. Partida a ser disputada às 17h45h, no Vigo. Fique conosco!