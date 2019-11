Varane marca, Benzema perde pênalti e França vence Suécia

Encerrando suas participações em 2014, França e Suécia se enfrentaram no Stade Vélodrome, em Marseille. O gol de Varane manteve os bleus invictos após a Copa do Mundo. Já os suecos não contaram com Ibrahimovic, que ainda não está cem por cento.

Os franceses encerram o ano com 15 jogos e apenas uma derrota, para a Alemanha na Copa. Como já estão classificados para a Eurocopa 2016 por ser o país-sede, a França continuará disputando amistosos ao longo de 2015. A Suécia está na segunda colocação do grupo G das eliminatórias para a competição continental, com seis pontos, quatro a menos que a líder Áustria.

França melhor, mas a superioridade não resulta em gol

Com apenas 45 segundos de jogo, Payet fez boa jogada pela esquerda, trouxe para o meio e arriscou da entrada da área, passou ao lado da meta. A França mantinha a posse da bola, circulava pelo meio e buscava os espaços. A Suécia estava recuada e marcando. Pogba deu belo toque para Kurzawa que bateu cruzado de primeira, para fora. Os mandantes aproveitavam os erros dos suecos.

A França tinha o domínio, até então, mas parava na forte marcação dos adversários. Os visitantes se aproveitaram de uma falta para levar perigo com alguns cruzamentos. Os escandinavos seguiam errando, principalmente passes no campo de ataque. Payet lançou Valbuena, que dominou e mandou de meia bicicleta, por cima. Os bleus rondavam a área da Suécia, que colocava os 11 atrás da linha da bola.

Gignac saiu da sua posição, achou o espaço e passou para o Griezmann, o meia falhou na finalização e o goleiro defendeu. A zaga sueca estava confusa, Krafth quase marcou contra. O primeiro chute dos visitantes foi com Thelin, o atacante chutou virando e Mandanda defendeu em dois tempos. Nos lance final, Kurzawa foi à linha de fundo e bateu firme para o meio, ninguém desviou.

Varane marca de cabeça, Benzema isola pênalti; torcida vaia

A primeira ótima chance do segundo tempo foi da França. Payet cruzou, Gignac fez o pivô, girou e encheu o pé. Isaksson já passava da bola, mas conseguiu defender. A Suécia saiu mais para o jogo, melhorou na partida. Zengin bateu colocado e Mandanda encaixou. Depois, Larsson cruzou e Thelin cabeceou por cima. A resposta francesa veio imediatamente: Gignac desviou, Griezmann mandou de bicicleta, o camisa 9 tentou desviar o chute do companheiro, mas estava impedido.

Pressionando, a França voltou a empurrar os adversários contra a parede. Após escanteio, Varane testou, a bola ficou viva e Griezmann encheu pé. Isaksson soltou e a defesa afastou. O meia do Atlético de Madrid queria jogo, ele tabelou com Pogba e bateu para o meio, o goleiro sueco esteve presente e segurava o placar, por enquanto. A torcida estava impaciente, tanto pela saída de jogadores queridos, como Gignac, Valbuena, quanto pela atuação da seleção.

Kurzawa disparou pela esquerda, mas acabou sentido a posterior da coxa. Deixou o gramado para a entrada de Digne. Os torcedores do Marseille vaiavam o lateral esquerdo do PSG. Assim como no primeiro tempo, os bleus pressionavam, porém desta vez o gol saiu. Griezmann bateu o escanteio, o capitão Varane se antecipou e cabeceou no canto.

Não houve muito tempo para lamentar, pelo lado sueco. Após jogada confusa , Wendt colocou a mão na bola e o árbitro apontou a cal. Na cobrança, Benzema mandou na arquibancada e também ouviu vaias. Nos minutos finais, a França seguiu em cima, segurou algumas investidas e garantiu mais uma vitória, a última do ano.

Uefa divulga mascote da Eurocopa de 2016

Antes do início da partida, a mascote da competição foi apresentada. O personagem terá o nome escolhido e as opções são: Driblou, Goalix e Super Victor. Os internautas têm até o dia 26 de novembro para votar no nome favorito no site oficial da UEFA e da Euro-2016. O nome será anunciado no dia 30 de novembro.