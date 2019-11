Com gol no acréscimos, Portugal vence Argentina em amistoso

Portugal e Argentina se enfrentaram no início de noite dessa terça-feira (18) no Estádio Old Trafford, em um amistoso válido pela Data Fifa. A partida terminou em 1 a 0 para os lusitanos, com gol do jovem lateral Raphael Guerreiro.

Em início de trabalho, Fernando Santos, novo técnico de Portugal, parece estar dando sua cara à Seleção Portuguesa. Depois da estreia, no início de Setembro, com derrota em casa para a fraca Albânia, duas vitórias consecutivas sobre Dinamarca e Armênia. A úlltima ocorreu na sexta-feira passada (14), pelo placar mínimo com gol de Cristiano Ronaldo. Essas duas vitórias colocaram Portugal na segunda colocação do Grupo I, pelas eliminatórias da Eurocopa, somente um ponto atrás da Dinamarca, que tem um jogo a mais.

Já na Argentina, o princípio de trabalho de Gerardo Martino também teve pequenos fracassos. A derrota de 2 a 0 para a Seleção Brasileira foi uma delas. Três dias depois a resposta surgiu com uma goleada de 7 a 0 sobre a seleção de Hong Kong com uma seleção totalmente reserva iniciando o confronto. Já nesta Data Fifa, na última quarta-feira (12), a Argentina venceu uma Croácia alternativa de virada.

Com essa vitória pelo placar mínimo, a Seleção Portuguesa encerra seu ano, assim como a Argentina. Os lusitanos fecham o ano frustados por não passarem da fase de grupos na Copa do Mundo de 2014, mas acreditam em um futuro de sucesso com o bom começo de Fernando Santos. Já a Albiceleste perdeu o Mundial do Brasil por um gol nos acréscimos, dando orgulho aos seus torcedores, todavia vê uma mudança ideológica com a chegada de Gerardo Martino.

Argentina domina primeiro tempo, mas não marca

Os primeiros minutos de jogo foram dominados pela Seleção Argentina. Aos quatro minutos de jogo, Di María, em chute na entrada da área que passou próximo à trave direita do goleiro Beto, quase abriu o placar. Seis minutos mais tarde, Messi tabelou com Biglia pelo flanco direito, e chutou cruzado com a perna direita, carimbando a trave do goleiro português.

Aos 26 minutos, Roncaglia cruzou próximo à linha de fundo e Pastore testou na segunda trave, para boa defesa de Beto. Dois minutos mais tarde, a única chegada perigosa de Portugal na primeira etapa: depois de cruzamento de Bosingwa e falha de Roncaglia, Cristiano Ronaldo deu três cortes nos defensores argentinos dentro da área e bateu alto para fora.

A segunda metade do primeiro tempo ficou marcada pelas imprecisões. Vários foram os passes errados de ambas as equipes, principalmente em momentos cruciais. Sem sucesso nas infiltrações, as equipes exageraram nos cruzamentos à área adversária, consagrando os goleiros Beto e Guzmán com suas bolas saídas de gol.

Segundo tempo sonolento termina com gol lusitano nos acréscimos

O segundo tempo teve a mesma tônica no final da primeira etapa, com muitos passes errados e bolas sendo disputadas no meio-campo. A chegada mais contundente da primeira metade do segundo tempo ocorreu aos 14 minutos, no último lance de Di María em campo, quando o meia chutou forte de fora da área e Beto defendeu em dois tempos.

Ambas as equipes titulares foram desfiguradas por seus técnicos, que deram oportunidades a outros jogadores. Cristiano Ronaldo, Messi e Di María, por exemplo, deixaram o campo no intervalo ou nos primeiros minutos da segunda etapa. Gaitán levou leve perigo ao goleiro Beto em duas cabeçadas, aos 18 e 26 minutos.

A emoção, que esteve em falta no segundo tempo, ficou guardada para o minuto final de jogo. João Moutinho chutou de fora da área, a bola desviou em Éder e sobrou para Quaresma cruzar para o jovem Raphael Guerreiro, livre na pequena área, dar um peixinho e abrir o placar no último lance da partida.

