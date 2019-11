Resultado do jogo Boca Juniors x River Plat na Copa Sul-Americana 2014

00:10 Muito obrigado por acompanhar a transmissão na VAVEL Brasil de Boca Juniors 0 X 0 River Plate. Continue navegando pelo site, nos curta no Facebook e nos siga no Twitter. Além disso, aproveite para conferir o conteúdo da Copa Sul-Americana em nosso site. Ótima noite a todos! Até a próxima, grande abraço!

00:00 VÍDEO: Melhores momentos do fraco jogo:

23:50 Gabriel Mercado, lateral do River Plate, não se mostrou contente com o resultado: "Não sabemos se esse resultado será positivo. Queríamos fazer um gol, mas não foi possível. É um clássico e demos nosso melhor. Estamos tranquilos, pois deixamos tudo em campo".

23:48 Juan Forlín, zagueiro do Boca, analisou logo após o jogo: "O bom é que não tomamos gol. O empate foi justo. Nós queríamos atacar, mas a partida se tornou muito travada".

49` FIM DE JOGO! O primeiro Superclásico válido pela Sul-Americana acaba sem gols.

46` Colazo cruza, Gago desvia de cabeça e Barovero defende em dois tempos.

45` CARTÃO AMARELO PARA MERCADO! Por falta em Erbes.

42` Carlos Sánchez e Ponzio têm seus chutes, da entrada da área, desviados na defesa do Boca.

40` SUBSTITUIÇÃO NO RIVER PLATE! Sai: Pisculichi; Entra: Augusto Solari.

31` Chávez completa cruzamento para o meio e a defesa do River afasta para escanteio.

30` Lucas Boyé chuta cruzado, mas a bola passa por toda a área e ninguém completa.

29` SUBSTITUIÇÃO NO RIVER PLATE! Sai: Maidana; Entra: Pezzella.

26` SUBSTITUIÇÃO NO BOCA JUNIORS! Sai: Calleri; Entra: Gigliotti.

26` CARTÃO AMARELO PARA MAIDANA! Por falta em Calleri.

18` SUBSTITUIÇÃO NO RIVER PLATE! Sai: Gio Simeone; Entra: Lucas Boyé.

14` CARTÃO AMARELO PARA TEO GUTIÉRREZ E GAGO! Por forte discussão.

12` CARTÃO AMARELO PARA CARLOS SÁNCHEZ! Por falta em Meli.

6` Andrés Chávez arranca pela ponta esquerda e chuta forte cruzado. Barovero defende em dois tempos.

3` Colazo cruza, Daniel Díaz desvia de cabeça e Barovero segura firme.

2` CARTÃO AMARELO PARA RAMIRO FUNES MORI! Por falta em Erbes.

1` Colazo bate falta, Barovero desvia com a mão e Meli chuta travado na segunda trave. Quase o Boca abre o placar.

0` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

46` FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

41` CARTÃO AMARELO PARA PONZIO! Por forte falta em Gago. O clima esquentou e jogadores dos dois clubes trocaram empurrões.

40` Chávez chuta rasteiro cruzado, todavia Barovero defende sem problemas.

30` SUBSTITUIÇÃO NO BOCA JUNIORS! Saí: Juan Martínez; Entra: Fuenzalida.

20` CARTÃO AMARELO PARA DANIEL DÍAZ! Por falta em Barovero.

17` Colazo cruzou falta, Daniel Díaz desviou com o pé e Barovero defendeu firme.

16` Jogo truncado no meio-campo com muitos passes errados e faltas.

8` Teo Gutiérrez tem seu chute travado por Marín. Escanteio para o Millo.

4` CARTÃO AMARELO PARA VANGIONI! Por falta em Juan Martínez.

0` COMEÇA O JOGO!

21:48 Jogo terá alguns minutos de atraso por conta de alguns balões que ficaram em campo.

21:44 River Plate também sem surpresas: Barovero; Mercado, Maidana, Funes Mori e Vangioni; Ponzio, Carlos Sánchez e Rojas; Pisculichi; Gio Simeone e Teo Gutiérrez.

21:43 Boca Juniors em campo, sem surpresas: Orion; Marín, Forlín, Cata Díaz e Colazo; Meli, Erbes e Gago; Burrito Martínez, Calleri e Andrés Chávez.

21:41 Boca Juniors entra em campo e sua torcida vai a loucura, com muitos sinalizadores.

21:25 O ônibus do River Plate foi recebido com uma chuva de ovos na chegada na Bombonera. Antes disso, uma multidão de torcedores se despediu dos jogadores no Monumental de Núñez.

21:15 O vencedor do confronto entre Boca Juniors X River Plate enfrentará Atlético Nacional ou São Paulo na final dessa Copa Sul-Americana 2014. Na última quarta-feira (19), na Colômbia, os colombianos venceram por 1 a 0.

20:30 ESTÁDIO: Alberto Armando (La Bombonera), localizado no bairro de La Boca, em Buenos Aires. Tem capacidade para 49 mil torcedores. Esse apelido se deve à forma retangular, comparada a de uma caixa de bombons. (Foto: Divulgação / Boca Juniors)

20:27 Já o River, desgatado em fim de temporada, tem lesões importantes. Cavenaghi ainda não tem condições plenas após longo tempo parado, Kranevitter também está fora por conta de uma lesão no joelho e o atacante Rodrigo Mora sentiu, de última hora, uma infecção abdominal. Por outro lado, o uruguaio Carlos Sánchez e o colombiano Teófilo Gutiérrez voltam de suas seleções após atuarem na Data Fifa.

20:24 Rodolfo Arruabarrena não terá grandes problemas para escalar sua equipe hoje. O experiente zagueiro Daniel Díaz, recuperado de uma lesão no joelho esquerdo que o deixou de molho por dois meses, tomou a vaga de Claudio Pérez. Burrito Martínez foi o escolhido para forma o trio de ataque, ganhando a disputa com o chileno Fuenzalida.

20:20 FIQUE DE OLHO: Leonardo Pisculichi, meia do River Plate. Também contratado em Julho deste ano junto ao Argentinos Juniors, o experiente meia de 30 anos mudou a forma de jogar do campeão do Torneo Final 2014. Com as saídas dos velozes Lanzini e Carlos Carbonero, o novo enganche Millonario fez a equipe cadenciar mais a bola. No Torneo de Transición, soma cinco gols. É o principal batedor de bolas paradas e armador da equipe com sua precisa perna esquerda. (Foto: Divulgação / River Plate)

20:17 FIQUE DE OLHO: Andrés Chávez, atacante do Boca Juniors. O jovem atacante, contratado do Banfield por 4 milhões de dólares em Julho deste ano, não sentiu o peso da camisa azul e ouro, conquistou a titularidade, e vem marcando importantes gols. Dois deles pelo Torneo de Transición e quatro nessa edição da Sul-Americana. Sua força física mesclada com a juventude de seus 23 anos, somada ao forte chute de perna esquerda, deixam os defensores do River preocupados. (Foto: Divulgação / Boca Juniors)

20:14 Sobre a queda no redimento da equipe, que empatou dois e perdeu um nos últimos três jogos, Marcelo Gallardo se monstrou confiante no elenco. Depois do trabalho da terça-feira (18), o treinador Gallardo falou à imprensa: "Queremos coroar este momento, e todos os esforços serão feitos para isto. Estamos convencidos que podemos ganhar os dois títulos (referindo-se às disputas da Sul-Americana e do Transición). Sei do espírito destes jogadores e do 'plus' que vai ser dado para esta reta final. Daqui até a quinta temos que apresentar nossa melhor equipe e voltar a alimentar nosso poder de jogo. Joguei com este plantel e me sinto muito identificado com ele". (Foto: Divulgação / River Plate)

20:10 Logo depois do empate diante o Arsenal, Rodolfo Arruabarrena falou do Superclásico 194 (20): "Esperamos demonstrar que nós crescemos como equipe, mas temos que provar dentro de campo, não apenas falando. Sabemos que ganhar a Sul-Americana só depende de nós, diferentemente do Transición, que eu acho que ganhará aquele que tiver maior regularidade". (Foto: Divulgação / Boca Juniors)

20:08 O Boca Juniors não vive um dilema entre competições e dá total prioridade para a Copa Sul-Americana. Rodolfo Arruabarrena assumiu a equipe no fim de outubro com um semestre praticamente perdido devido ao péssimo início de Transición sob o comando de Carlos Bianchi. Vasco, como é conhecido o ídolo xeneize Arruabarrena, deu forma a equipe, recuperou no torneio nacional e levou as semifinais da Sul-Americana.

20:06 Na outra quarta-feira (12), o River perdeu uma invencibilidade de 31 jogos seguidos e 220 dias sem conhecer uma derrota. O Estudiantes, em pleno Monumental de Núñez, venceu pelo placar mínimo com gol de Diego Vera. Nesse fim do semestre, a equipe vem sentindo o excesso de jogos na fase final do Torneo de Transición e da Sul-Americana, competições que disputa o título, e uma queda de rendimento é evidente.

20:03 O último confronto internacional entre os dois rivais ocorreu há 10 anos, em 2004, pelas semifinais da Copa Libertadores daquele ano. Na Bombonera, no primeiro jogo, vitória Xeneize pelo placar mínimo com gol de Schiavi. No Monumental de Núñez, 2 a 1 para o River Plate no tempo normal. Lucho González abriu o placar, Carlos Tévez empatou para o Boca aos 44 minutos do segundo tempo e Cristian Nasuti, cinco minutos mais tarde, deu a vitória aos Millonarios. Nos pênaltis, Maxi López teve sua penalidade defendida por Roberto Abbondanzieri, heroi da classificação do Boca à final da Libertadores, a qual perderia para o Once Caldas-COL, e os Xeneizes converteram todas suas cobranças.

19:58 No último jogo entre as equipes, no início de Outubro, um empate em 1 a 1 no Monumental de Núñez sob uma forte chuva.

19:54 Boca e River é o maior clássico da Argentina, sendo chamado de Superclásico e considerado um dos maiores do Mundo. De 193 clássicos contabilizados na era profissional dos clubes, o Boca Juniors venceu 70 deles, tivemos 60 empates e o River Plate comemorou o triunfo 63 vezes.

19:50 Já o River, na última rodada do Torneo de Transición, também empatou em 1 a 1 diante um clube modesto. O zagueiro Ramiro Funes Mori abriu o placar no primeiro tempo, todavia falhou e concedeu o empate ao jovem atacante colombiano Miguel Borja. Em busca do bicampeonato do torneio local, Marcelo Gallardo pôs em campo a equipe titular, que sofre demais com a maratona de jogos. (Foto: Divulgação / River Plate)

19:45 O visitante é seu principal rival da história, o River Plate. Em sua campanha nessa Sul-Americana, 100% de aproveitamento, com seis vitórias em seis jogos. Na primeira fase, duas vitórias sobre o Godoy Cruz, por 1 a 0 fora e 2 a 0 em casa. Nas oitavas de final, outras duas vitórias tranquilas: 3 a 1 sobre o Libertad no Paraguai e outro 2 a 0 em casa. Já nas quartas, um 2 a 1 sobre o Estudiantes em La Plata e um 3 a 2 no Monumental de Núñez.

19:40 Na última rodada, pelo Torneo de Transición, o campeonato nacional desse segundo semestre da elite argentina, o Boca empatou em 1 a 1 com o Arsenal em Sarandí. Brahián Alemán abriu o placar para os locais e Mariano Echeverría, contratado do Arsenal, empatou. Arruabarrena colocou em campo uma equipe mista, poupando algumas peças para esse clássico válido pela Sul-Americana. (Foto: Divulgação / Boca Juniors)

19:37 O mando de campo é do Boca Juniors, que teve dificuldades nas três fases anteriores. Na primeira fase, de comfrontos nacionais, eliminou o Rosário Central com um empate em Rosário e um 3 a 0 na Bombonera. Nas oitavas de final, os Xeneizes viram a eliminação de perto com a derrota em casa para o Deportivo Capiatá por 1 a 0. Na Venezuela, devolveram o resultado e se classificaram nos pênaltis. Nas quartas de final, mais facilidade, com duas vitórias sobre o tradicional Cerro Porteño. Em casa pelo placar mínimo e, no Paraguai, em um imponente 4 a 1.

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Boca Juniors x River Plate, pela semifinal da Copa Sul-Americana 2014, partida a ser disputada às 21h45, na Bombonera.