Van Gaal acredita que Blind não desfalcará o Manchester United por seis meses

Nesta quinta-feira (20), o técnico do Manchester United, Louis van Gaal, concedeu uma entrevista coletiva no CT de treinamento do United e atualizou os status dos múltiplos jogadores lesionados atualmente no plantel da equipe. No início da semana, os red devils tinham 12 jogadores que poderiam não enfrentar o Arsenal no próximo final de semana por conta de lesões.

Van Gaal teve boas e más notícias para dar aos torcedores do United: Ángel Di María, David de Gea e Michael Carrick estão aptos a enfrentar o Arsenal no próximo sábado (22), porém Daley Blind, volante que chegou recentemente ao time inglês vindo do Ajax, ficará fora dos gramados por um bom tempo após sofrer uma lesão séria no joelho na última data Fifa, atuando pela Laranja Mecânica.

“É complicado dizer quem está de volta porque temos que esperar até o treino de sexta para decidir se eles podem ou não jogar”, afirmou van Gaal aos repórteres presentes na coletiva. “Minha filosofia é que temos de treinar pelo menos uma semana com o elenco completo, ou melhor, duas. Mas se vocês olharem as nossas circunstâncias, nós talvez tenhamos que trazer esses jogadores lesionados de volta ao nosso plantel”, completou o treinador, em relação aos jogadores que são dúvida para o embate contra os gunners.

Van Gaal também deu notícias sobre outros jogadores: “Di Maria treinou normalmente hoje [quinta-feira], então creio que não há nenhum ponto de interrogação em relação a ele, mas Shaw ainda é dúvida. De Gea está bem, não será problema. Acredito que terei que esperar como Carrick reagirá nos treinamentos, mas eu também acho que ele estará apto a atuar no sábado”.

“Blind não está pronto para jogar. Ele está com uma proteção em seu joelho, e terá dez dias de descanso, aí então teremos de realizar outro exame para sabermos mais sobre a lesão. Não é tão ruim quanto os médicos estavam considerando após a partida, mas acredito que será bastante tempo, mas não chegará a seis meses”, completou van Gaal sobre o seu compatriota.

O Manchester enfrenta o Arsenal fora de casa nesse sábado (22), no Emirates Stadium, pela 12ª rodada da Premier League. Se vencer, pode chegar a 4ª posição na tabela, mas depende de outros resultados.