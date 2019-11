Pesquisa mostra cinco clubes franceses entre os maiores reveladores às grandes ligas

Uma pesquisa recente do CIES Football Observatory apontou a França como o maior exportador de jogadores para as cinco maiores ligas de futebol da Europa. Nesta semana, foi revelado outro levantamento do órgão, cujo assunto em questão são as equipes que mais revelam atletas para os principais campeonatos nacionais europeus. Os novos números reforçaram o prestígio dos clubes franceses nas categorias de base. Cinco dos 12 times que se sobressaem em tal quesito são sediados na França: Lyon, PSG, Rennes, Bordeaux e Lens.

Os Lyonnais estão na quarta colocação, atrás apenas de Barcelona, Manchester United e Real Madrid, e são os franceses com o melhor desempenho na tabela: possuem 15 jogadores da base no atual elenco e exportaram 18, totalizando 33 atletas. Logo atrás vêm os Parisiens, com 27 no total, sendo cinco no elenco e 22 vendidos. O Stade Rennais mantém 15 jovens em seu plantel, enquanto 19 se transferiram - ou seja, 24 nomes envolvidos. Os Girondins somam 22 jogadores: 11 "pratas da casa" na delegação principal e 11 exportados. Os Sang et Or apresentam desempenho semelhante ao do FCGB: são nove revelações em sua equipe e outras 13 revelações transferidas para outros clubes.

Ainda de acordo com a pesquisa, a Ligue 1 é a competição que mais aproveita atletas da base: 24,6% dos jogadores inscritos na elite do futebol gaulês são formados em casa. O campeonato francês é seguido de perto por La Liga (22,4%), Bundesliga (16,4%), Premier League (13,9%) e pela Serie A (9,6%).

Para um jogador ser considerado "prata da casa" e atender aos critérios do levantamento da CIES Football Observatory, é necessário que sua idade esteja entre os 15 e 21 anos e que ele tenha atuado na equipe a qual o revelou por no mínimo três temporadas. Ao todo, 52 clubes das mais diversas nacionalidades - franceses, espanhóis, ingleses, italianos e alemães - foram ranqueados. Não há brasileiros na lista.

Confira os números dos 12 primeiros colocados abaixo: