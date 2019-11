Brandão comenta agressão em Thiago Motta, pede desculpas e diz: “Fui insultado o jogo inteiro”

O brasileiro Brandão falou pela primeira vez sobre a cabeçada que deu em Thiago Motta, após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Bastia, por 2 a 0, na segunda rodada da Ligue 1. A agressão aconteceu no caminho para os vestiários, quando o atacante desferiu o golpe contra o volante parisiense. Mesmo após recorrer, ele segue suspenso por seis meses e só retorna aos gramados em 2015.

Em entrevista ao Canal +, o jogador do Bastia comentou o motivo do silêncio até então. Além disso, explicou que Motta havia xingado a ele e seus familiares: “Não quis falar sobre isso até hoje, preferi manter minhas explicações à Liga e à Justiça. Fui insultado o jogo inteiro, não quero repetir o que ele disse. Foram palavras duras, ofensivas a mim e à minha família. Nunca tinha ouvido coisas assim. Os jogadores brasileiros na Europa ajudam uns aos outros com ele, é diferente.”

Segundo Brandão, o seu ato surpreendeu a ele mesmo, que não esperava tal reação, esse foi um dos motivos para sair do local após o ocorrido: “Eu só quis conversar com ele para ficarmos em paz. Não foi uma ação premeditada, fiquei impressionado pelo meu próprio gesto e saí”.

A sua atitude foi amplamente criticada e condenada. O jogador disse estar arrependido e que não quer ser mal visto na França: “Me arrependo do que fiz, quero pedir desculpas, sou um profissional e deveria ter dado o exemplo. Peço desculpas a todos os educadores, às crianças, e aqueles que amam este esporte”.

Brandão foi a principal contratação do Bastia para esta temporada, mas, por conta da agressão, só atuou nas duas primeiras rodadas. O clube da Alta Córsega está na 15ª posição com 14 pontos, um acima da zona de rebaixamento. As duas próximas partidas serão difíceis: no dia 29 encaram o Stade de Reims fora de casa, no dia 3 de dezembro tem confronto direto com o Evian TG.

Confira o momento da agressão de Brandão a Thiago Motta: