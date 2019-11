Por cabeçada em Thiago Motta, Brandão é sentenciado a um mês de prisão

No dia 16 de agosto, em jogo válido pela segunda rodada da Ligue 1, o Paris Saint-Germain venceu o Bastia por 2 a 0. O que chamou atenção para a partida aconteceu após o fim da mesma. No caminho para os vestiários, Brandão acertou uma cabeçada em Thiago Motta. Nesta quinta-feira (27), o atacante do time da Córsega foi condenado a um mês de prisão pelo Tribunal de Paris.

A situação de Brandão está complicada. Em setembro ele foi sentenciado a uma suspensão de seis meses. Mesmo recorrendo, a pena não foi diminuída e ele só voltará a jogar em fevereiro de 2015. Em 19 de novembro, o brasileiro sofreu uma lesão no quadríceps da coxa direita no treinamento. Recentemente, ele veio a público e pediu desculpas pelo ocorrido.

Além de condenado a um mês de prisão também pagará uma multa de 20 mil euros. O período é curto, comparado ao que os promotores haviam estipulado, oito meses. A defesa do atleta afirmou que ele havia sido insultado durante a partida, já para os promotores ele agiu premeditadamente. Olivier Martin, advogado de Brandão, já anunciou que ele provavelmente não vai recorrer.

Brandão não compareceu a audiência, o que dificultou uma sentença mais branda –prestação de serviços comunitários por exemplo, como sugeriu Yves Madre, presidente do tribunal. A acusação argumentou que o jogador cometeu um ato violência premeditada em uma arena de esportes. A defesa disse ter sido um ato irracional e um impulso repentino.

A agressão no caminho para os vestiários

No Parc des Princes, o Paris Saint-Germain venceu o Bastia com gols de Lucas e Cavani, a primeira vitória do time da capital no campeonato. Segundo o atacante, Thiago Motta o perseguiu a partida toda com insultos, após o termino ele acertou a cabeçada no volante adversário e saiu do local. O caso gerou comoção, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, pediu o banimento do jogador, outros como Thiago Silva, repudiou a atitude.

“Eu só quis conversar com ele para ficarmos em paz. Não foi uma ação premeditada, fiquei impressionado pelo meu próprio gesto e saí”, disse Brandão em entrevista ao Canal +.

Reveja o momento da cabeçada