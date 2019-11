Fiorentina segura pressão do Guingamp e garante primeiro lugar do grupo K na UEL

Jogando na França, a Fiorentina segurou a pressão incessante do Guingamp no segundo tempo, venceu por 2 a 1 e garantiu o primeiro lugar do grupo K da Uefa Europa League. Os gols da Viola foram marcados por Marin e Babacar, enquanto Beauvue, de pênalti, descontou para os franceses, no lance que mudou o jogo, onde Basanta foi expulso, fazendo com que os italianos jogassem todo o segundo tempo com menos um jogador. No outro jogo deste grupo, o PAOK venceu o Dinamo Minsk por 2 a 0, na Bielorrússia.

Após cinco rodadas, a Fiorentina lidera o grupo K com 13 pontos, enquanto o Guingamp é o segundo com sete, mesma pontuação do PAOK. O Dinamo Minsk tem um ponto. Para se classificar, o time francês precisa de um empate na última rodada, quando visita o PAOK, no próximo dia 11, às 18h05. No mesmo dia e horário, Fiorentina e Dinamo Minsk cumprem tabela em Florença. Os jogos estão no horário de Brasília.

Fiorentina começa avassaladora, mas tem jogador expulso e leva gol no fim

Sem Pizarro, Gonzalo e Mario Gómez, poupados, a Fiorentina veio com dez alterações em relação ao último jogo da Serie A, mas, mesmo assim, começou muito bem o jogo na França. Logo com 6 minutos, Babacar teve a chance de abrir o placar, mas parou em Lössl. No rebote, Aquilani ajeitou dentro da área para Marin, que em sua primeira partida como titular, mandou a bola para a rede do Guingamp, abrindo o placar.

Aproveitando do baque sofrido logo no começo pelo time francês, a Viola continuou buscando ampliar sua vantagem. Aos 13, Badelj deu grande lançamento para Vargas na esquerda. O peruano cruzou para área e Babacar apareceu para ampliar para os italianos.

A partir do segundo gol marcado, a Fiorentina passou a cadenciar mais o jogo e, com menos intensidade, deu mais chances ao Guingamp. O time francês tentava principalmente com as jogadas laterais com seus pontas, Pied e Yatabaré, que sempre buscavam os cruzamentos para a área, mas não eram muito efetivos.

Já no final do primeiro tempo, Pied avançou pelo meio, invadiu a área e cavou uma falta dentro da área em uma trombada com Basanta. O árbitro russo Aleksey Eskov marcou o pênalti e ainda expulsou o defensor argentino. Na cobrança, Beauvue bateu bem e descontou pro EAG ainda no primeiro tempo.

Guingamp pressiona, acerta a trave, mas não alcança empate na França

Precisando do resultado para buscar a classificação e com um jogador a mais, o Guingamp foi pra cima no segundo tempo. Logo aos 3, Beauvue teve a chance em um voleio dentro da área após cobrança de escanteio, mas mandou por cima do gol. Vendo que seu time sofria para se defender, aos 7, Montella trocou Marin por Savic para recompor a zaga e colocou Cuadrado no lugar de Lazzari, tentando apostar nos contra-ataques.

Mas a estratégia do time italiano não funcionou e o Guingamp a partir da metade do segundo tempo passou a criar inúmeras chances. Aos 22, após cobrança de escanteio, a zaga viola afastou mal e Kerbrat bateu com perigo, à esquerda do gol. Quatro minutos depois, Tatarusanu saiu jogando mal, a bola parou em Sankoh O zagueiro lançou para Yatabaré na direita, que ajeitou para Beauvue, que mandou por cima. Aos 28, foi a vez de Mathis servir Beauvue, agora pela esquerda, mas a finalização cruzada do atacante francês parou em Tatarusanu.

Aos 32, o técnico Gourvennec colocou o atacante Schwartz no lugar do meia Pied, pra continuar em cima para buscar o empate. Um minuto depois, Marveaux arriscou de perna esquerda da entrada da área, mas parou em grande defesa do goleiro romeno da Viola. Na sequência, em cobrança ensaiada de escanteio, Schwartz cruzou na segunda trave para Yatabaré, que cabeceou no travessão.

Pressionada, a Fiorentina não conseguia os contra-ataques, muito menos ficava com a bola. Na pressão, o EAG continuava tentando, mas parava nos seus erros de finalização, principalmente de Beauvue, que teve o maior número de chances, a última delas aos 42, quando Marveaux o achou no lado direito e ele bateu cruzado, mas à direita do gol. Aos 44, o time francês até conseguiu o gol, mas o lance foi invalidado por impedimento de Yatabaré. No último lance, Schwartz teve a chance na cobrança de falta, mas mandou por cima, mantendo a vitória viola.