PSG encara Nice para seguir próximo à liderança da Ligue 1

Neste sábado (29), Paris Saint-Germain e Nice se enfrentam pela 15° rodada da Ligue 1 2014/15, no estádio Parc des Princes, em Paris. Precisando vencer para seguir próximo à liderança, a equipe de Laurent Blanc aposta nos gols do sueco Zlatan Ibrahimovic.

Vindo de vitória sobre o Metz por 3 a 2, os parisienses ocupam a 2ª colocação com 30 pontos, quatro atrás do Olympique de Marseille, que derrotou o Nantes na última sexta-feira (28). Já a equipe do sul francês espera voltar a vencer, a equipe não vence a quatro partidas, tendo empatado com o Reims na última por 0 a 0, se posicionando na 10ª posição, somando 18 pontos.

A partida será comandada pelo árbitro Sébastien Desiage e começa às 14h (de Brasília). O último confronto entre os dois times terminou 1 a 0 para o da capital francesa.

Motivado, PSG aposta na boa fase de Cavani para conseguir mais três pontos

A equipe parisiense vem embalada após a vitória conquistada no meio de semana contra o Ajax, pela Uefa Champions League, e agora vai em busca de mais um triunfo na Ligue 1. O time da capital vem de cinco vitórias consecutivas na competição e não quer deixar o líder Olympique de Marseille escapar, pois já venceu na rodada. A aposta é no atacante uruguaio Edinson Cavani, que já marcou seis gols na competição.

O jogador falou que o Nice não poderá ser subestimado devido ao mau momento, mas assegura que irá buscar sair com o resultado positivo perante os torcedores e seguir colado no líder do campeonato.

"Não podemos subestimar nosso adversário, mesmo que a equipe deles não vive um bom momento no campeonato, sei que é um grande adversário e pode nos dar trabalho na nossa casa. Vamos fazer der tudo para sair com um resultado positivo dentro de casa e diante do nosso torcedor", afirmou o uruguaio.

Para o treinador Laurent Blanc, esse jogo é mais um prova de fogo para seus comandados, pois eles vêm apresentando uma evolução. Segundo o treinador, o elenco do PSG terá de manter a boa fase, mesmo tendo a consciência das dificuldades a serem encontradas pela situação do adversário.

"A equipe vem melhorando a cada jogo, isso vem mostrando que nosso time está evoluindo. Mas é muito cedo ainda, estamos no caminho certo, o campeonato é longo e não podemos perder pique, e vamos enfrentar um grande adversário que não passa um grande momento, porém é um jogo perigoso, e não podemos bobear", garantiu o comandante.

Elogiando Claude Puel, treinador do clube do sul francês, Blanc ainda reconhece das surpresas que o companheiro de profissão poderá promover antes e durante o jogo.

"Eu conheço muito bem o Puel, é um grande treinador, e sei o que ele pode fazer armando sua equipe contra nós, ele tem um grande conhecimento sobre nosso time e pode surpreender", finalizou.

O PSG não poderá contar com a presença do zagueiro brasileiro Thiago Silva, que está machucado, e com os volantes Verratti e o ítalo-brasileiro Thiago Motta, também lesionados e vetados para o confronto.

Apesar da má fase e recheado de desfalques, Nice busca surpreender

A equipe do sul francês não vive um grande momento no campeonato e não vence há um mês, desde o 7 a 2 diante do Guingamp, quando conseguiu seu último triunfo. Desde então, já são quatro jogos sem vencer e, em um duelo complicado, esperam sair com o resultado positivo fora de casa.

Os aiglons não contam com sete jogadores para o confronto, entre eles o brasileiro Carlos Eduardo, que vivia uma grande fase na equipe antes de se lesionar. Além dele não poderá contar com a presença de Bodmer, Digard, Maupay, Pentecote, Traoré e Delle.

Para o treinador Claude Puel, o encontro com o PSG vai ser um dos mais difíceis da temporada, devido à situação oposta no certame. Mesmo com os problemas, o técnico acredita na força de seus comandados para buscar os três pontos na capital francesa.

"O PSG tem uma grande equipe, acredito que podemos enfrentar de igual para igual, e o nosso time sabe como eles jogam, somos capazes de jogar contra qualquer adversário nesse campeonato, e sei do potencial do nosso time, mas será difícil o duelo e espero um grande jogo", assegurou Puel.