Wolfsburg vence M'gladbach e se mantém sete pontos atrás do líder Bayern

Neste domingo (30), Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach fizeram confronto direto entre equipes da parte de cima da tabela da Bundesliga 2014/2015. Os donos da casa levaram a melhor, graças ao gol do zagueiro Robin Knoche, marcado aos 12 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, os alviverdes se mantêm na vice-liderança, a sete pontos do líder Bayern de Munique - os bávaros somam 33 pontos contra 26 do Wolfs. Já os Potros estão em queda livre no campeonato nacional: chegaram à terceira derrota consecutiva, estacionaram nos 20 pontos e agora militam na quinta colocação.

Na próxima jornada do certame, os Lobos visitam o Hannover na HDI-Arena e os Borussen recebem o Hertha Berlin no Borussia-Park. Ambas as partidas serão no próximo sábado (6), às 12h30m, horário de Brasília.

Donos da casa saem na frente

O início de jogo foi truncado, sem chances de gol. Pouco a pouco, o Wolfsburg tomava o controle da partida. Não demorou muito e o placar foi aberto. Aos 12 minutos, após confusão na área e falha de Sommer, Knoche pegou a sobra e balançou as redes.

Em desvantagem na contagem de gols, o Gladbach partiu para cima, criando jogadas no meio-campo. Ora esbarrava na forte marcação adversária, ora parava no arqueiro Benaglio. Wendt e Herrmann eram os jogadores mais participativos. Os donos da casa souberam conter o abafa dos visitantes e logo equilibraram as ações.

Já na reta final, os mandantes desperdiçaram, através de Arnold, uma preciosa oportunidade de ampliar a vantagem no marcador. E não foi a única. Vieirinha e Kevin De Bruyne foram outros a deixar o Wolfs próximo de encaminhar a vitória. O primeiro estava livre de marcação na área e mandou a bola à direita do gol; o segundo recebeu passe preciso na entrada da área e parou em Sommer.

A grande movimentação por parte das duas equipes gerou enorme expectativa por parte dos torcedores para o segundo tempo.

Visitantes tentam, mas não chegam ao empate

O início da segunda etapa lembrou o começo da primeira: muito equilíbrio e nenhuma chance de gol. A primeira veio com Ivica Olic, que obrigou Sommer a fazer grande defesa. Foi preciso muito reflexo para evitar o segundo gol dos mandantes. Olic, juntamente com Perisic e Kevin De Bruyne, foram os destaques da equipe anfitriã.

No momento em que o relógio marcava 15 minutos, De Bruyne teve gol anulado por ter sido flagrado em posição irregular.

O Mönchengladbach buscou a igualdade no marcador através de jogadas pelo meio, procurando espaços na defesa oponente, e pelas laterais, efetuando cruzamentos para a área. O Wolfsburg não facilitou e se segurou como pôde.

Mudanças nos Potros foram feitas a fim de dar mais velocidade ao time. Já na reta final, Herrmann teve a chance do empate e chutou por cima. Hunt respondeu no lance seguinte: recebeu a pelota dentro da área e fez o goleiro Sommer trabalhar.

Nos acréscimos, o Gladbach se lançou à área e teve nada mais e nada menos que quatro escanteios para cobrar. Em todos, a defesa dos Lobos afastou o perigo. O sufoco durou até o apito final.