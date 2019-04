Milan encara a Udinese para espantar série de resultados negativos e voltar a vencer

Há cinco rodadas sem sentir o gostinho da vitória, o Milan terá mais uma chance diante de sua torcida para afastar a má fase. Neste domingo (30), às 12h (de Brasília), o time rossonero enfrenta a Udinese, no San Siro, em Milão, pela 13ª rodada da Serie A.

Oitavo colocado, os comandados de Filippo Inzaghi chegaram a liderar o campeonato nas primeiras rodadas, mas perdeu pontos para adversários teoricamente inferiores e acabou caindo pela tabela. Na última rodada, contra a Internazionale, no Derby della Madonnina, o Milan teve a grande chance de se reabilitar e renovar a confiança; quase conseguiu, não fosse um gol de Obi na metade do segundo temporada para empatar a partida em 1 a 1.

Sem os contundidos Alex, Abate, Muntari, De Jong e Mastour, Inzaghi perdeu mais um jogador para a partida contra o time de Udine. Às vésperas do confronto, De Sciglio sofreu uma inflamação na sola do pé e – até sem poder calçar uma chuteira – vira mais um desfalque. Com isso, o treinador italiano provavelmente deverá promover a entrada de Armero na lateral esquerda e improvisar Rami novamente na lateral direita – ele já havia atuado nessa posição no dérbi contra a Inter.

No meio-campo, a fim de mais qualidade na criação de jogadas, o holandês Van Ginkel deve jogar desde o primeiro minuto. À frente, haverá Torres e o gol. As duas palavras juntas, inclusive, estão em conflito desde quando o espanhol deixou o Liverpool para rumar ao Chelsea, em 2011.

Por sua vez, a Udinese faz uma campanha regular nesta Serie A. Uma posição à frente do rival desde domingo, o time zebrette vem de dois empates por 1 a 1 contra Palermo e Chievo, respectivamente, e espera retornar ao caminho das vitórias. Assim como o Milan, uma vitória no San Siro pode colocar – dependendo de outros resultados – a Udinese na zona de classificação para a Uefa Europa League da próxima temporada.

O grande destaque dos bianconeri continua sendo o artilheiro Antonio Di Natale. Próximo de alcançar a marca de 206 gols, ultrapassar Roberto Baggio e se tornar o sexto maior artilheiro da Serie A, o camisa 10 é o artilheiro máximo da equipe no campeonato com sete gols e espera marcar neste domingo para ficar mais próximo da marca histórica.

Inzaghi mantém as esperanças em Torres: “Ele não desaprendeu como marcar gols”

Com a venda de Mario Balotelli ao Liverpool, em agosto, a diretoria do Milan precisaria repor a perda com um atacante à altura do polêmico jogador italiano. Os torcedores sonharam com Falcao García, Mario Mandzukic, Romelu Lukaku, entre outros. Porém, acordaram com Fernando Torres, que chegou de temporadas pífias no Chelsea. Até começou bem no Milan e marcou logo um belo gol de cabeça em seu segundo jogo, contra o Empoli, no empate por 2 a 2. De lá para cá, no entanto, o espanhol não balançou as redes mais.

Filippo Inzaghi, em entrevista coletiva nesse sábado (29) para a partida contra a Udinese, ressaltou que Torres não desaprendeu como marcar gols e afirmou que está fazendo de tudo (mudanças na equipe, alterações táticas, etc.) em prol de tirar o melhor desempenho do camisa 9.

“Torres não desaprendeu como marcar gols ou jogar na posição de centroavante”, disse Inzaghi na coletiva. “Eu conversei com ele e ele me afirmou que seu tornozelo melhorou. Ele só precisa reencontrar sua confiança. Não vai ser fácil fazer com que Torres volte à sua melhor forma, mas vou tentar. Estou fazendo de tudo para tirar o melhor proveito dele”, frisou.

Em seguida, o ex-jogador revelou um esboço do time que irá a campo e exaltou a versatilidade de Adil Rami, que mesmo sendo zagueiro, atuou muito bem na lateral direita contra a Inter, já que De Sciglio estava suspenso e Abate contundido.

“De Sciglio não poderá entrar em campo devido a uma inflamação na sola do pé. Espero que De Jong esteja de volta na próxima semana. Alex e Abate também estão fora, enquanto De Sciglio sofre esse problema agora. E ainda tem Muntari, que não está bem”, lamentou.

“É um momento de turbulência, mas aqueles que ainda não tiveram muitas oportunidades terão sua chance. Rami sacrificou-se como lateral-direito no domingo e, se necessário, ele pode jogar lá novamente. Caso contrário, ele vai permanecer no centro da defesa”, explicou ‘Pippo’, dando a entender que o francês provavelmente jogará improvisado na ala direita contra os bianconeri.

Kone avisa sobre partida difícil no San Siro, mas promete: “Vamos fazer o nosso jogo”

O meio-campista da Udinese, Panagiotis Kone, concedeu uma entrevista ao website oficial do clube nesse sábado (29) e comentou sobre a partida contra o Milan, a ser realizada neste domingo, no San Siro, em Milão. Para o grego, a Udinese tem totais condições de vencer a partida, mas para isso não pode se acuar e precisa lutar até o último minuto.

“O Milan é sempre o Milan”, disse o meia, enaltecendo grandeza do time rossonero. “É um difícil jogar no San Siro, mas vamos fazer nosso jogo. Se temos que encarar o Milan em seus domínios, não podemos ir com a postura de nos defendermos; certamente iremos ceder à pressão. Mas em vez disso, vamos lá buscar o resultado e estou convicto que podemos conseguir”, prosseguiu, esperançoso.

De acordo com Kone, a Udinese precisa repetir as boas atuações do começa da temporada para retornar às vitórias. “Nós sempre ouvimos o treinador [Stramaccioni], visto que ele tem ideias muito claras. Temos que continuar neste caminho e voltar às vitórias com a mesma atitude que tivemos no início da temporada”, observou.

Kone quebrou o nariz em uma dividida com o jogador Nemanja Matic durante a vitória por 2 a 0 da Grécia sobre a Sérvia em um amistoso de data Fifa e, por isso, entrará em campo neste domingo com uma máscara de proteção especial.