Van Gaal enaltece atuação do Manchester United sobre Hull City: "Dominamos a partida"

Após a vitória do Manchester United por 3 a 0 em cima do Hull City neste sábado (29), em jogo válido pela 13ª rodada da Premier League, o treinador Louis van Gaal mostrou-se satisfeito com a atuação de seu elenco na partida contra os Tigers. O United dominou todo o jogo, terminou com 77% de posse de bola e isso não passou despercebido pelos olhos de van Gaal.

O treinador holandês também comentou a atuação de Ander Herrera, que entrou logo aos 14 minutos do primeiro tempo, após Di María sair por conta de lesão na coxa direita. Van Gaal disse em entrevista após o embate que o meia argentino não deve jogar o próximo jogo contra o Stoke City, no meio de semana.

"Tenho que dizer que Herrera entrou e atuou de maneira fantástica, fiquei muito satisfeito com a maneira que o atleta jogou. Estou bem feliz porque ele estava precisando de uma atuação dessas para recuperar sua confiança", disse o comandante holandês à MUTV.

"O jeito que dominamos a partida durante os 90 minutos foi bastante gratificante. Nosso posicionamento tático também, foi exemplar. Nós anotamos três gols, criamos múltiplas chances e não deixamos o adversário levar perigo ao nosso gol", completou o técnico.

Van Gaal também deu palavras sobre o tento marcado pelo seu conterrâneo Robin van Persie: "Um atacante precisa fazer gols, e ele fez um golaço. Fiquei feliz por ele."

Os Red Devils chegaram à terceira vitória consecutiva na competição e ocupam a quarta colocação na tabela do Campeonato Inglês, com 22 pontos. Na terça-feira (2), o United recebe o Stoke City no Old Trafford, e tentará se aproximar ainda mais do líder Chelsea.