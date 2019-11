Thierry Henry confirma saída do Red Bulls após eliminação nos playoffs da MLS

O atacante francês Thierry Henry confirmou, em sua conta oficial no facebook, que fez a sua ultima partida pelo New York Red Bulls no último sábado (29), quando o seu ex-clube empatou em 2 a 2 com o New England Revolution na final da Conferência Leste. O resultado eliminou o NYRB, e Henry se despede do clube apenas com o título da Supporters Shield de 2013.

O jogador chegou ao New York em 2010, no meio da temporada. Ao longo destes anos na Major League Soccer, Henry anotou 51 gols e 42 assistências em 122 partidas de temporada regular. O seu principal título foi a Supporters Shiled de 2013, título dado a franquia de melhor campanha. Além disso, ganhou a Emirates Cup de 2011, torneio amistoso organizado pelo patrocinador do Arsenal, ex-clube do atleta.

Entre os prêmios individuais na liga e no time ele conquistou o título de melhor jogador da MLS em premiação da ESPY de 2013. Foi ao All-Star Game em quatro oportunidades (2011, 2012, 2013 e 2014). Foi escolhido para o time do ano em 2011 e 2012.

Nesta temporada ele não foi o principal jogador do time, o destaque ficou com Bradley Wright-Phillips, artilheiro da MLS. Não jogou a Concacaf Champions League, onde foram eliminados ainda na fase de grupo pelo Montreal Impact. Em 2014, foram 30 jogos e 10 gols, com 14 assistências. Ele está concorrendo ao gol mais bonito do ano na MLS.

Segundo ele, decidirá o seu futuro nas próximas semanas. Talvez encerre a carreira ou vá para outro clube. Ainda não há informações sobre propostas.

Confira, na íntegra, trechos da publicação de Henry:

“Venho anunciar que infelizmente sábado foi meu último jogo com o New York Red Bulls. A decisão sempre foi que iria embora após a duração do meu contrato, e embora isso não mude o fato, eu não queria atrapalhar o progresso da equipe. Eu apreciei imensamente meus quatro anos e meio aqui e gostaria de agradecer a todos os envolvidos com este clube que fez com que meu tempo aqui fosse tão agradável.”

“Obrigado deve ser particularmente para todos os meus companheiros de equipe, equipe técnica, equipe médica, todo o pessoal que trabalham para a organização da Red Bull, a MLS e, claro, o proprietário Sr Mateschitz cuja visão e paixão me trouxe a esta cidade maravilhosa.”

“Agora vou pegas essas próximas semanas para refletir e decidir sobre o próximo capítulo da minha carreira.”