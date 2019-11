Suposto novo uniforme do Barcelona causa polêmica com listras horizontais

Nesta terça-feira (2), o jornal catalão Sport divulgou o possível uniforme do Barcelona para a temporada 2015/16. As novas camisas do clube catalão sofreriam uma revolução, pois pela primeira vez na história as listras da camisa deixariam de ser verticais e passariam a ser horizontais.

Além da novidade, a suposta nova camisa também já é considerada polêmica por outro motivo: a vestimenta é muito semelhante ao uniforme do Llagostera, equipe catalã que disputa a terceira divisão.

O segundo uniforme do Barcelona voltaria a ser amarelo e vermelho, como a Senyera, bandeira da Catalunha. Porém, as listras verticais só ficaria nas costas, com a frente toda amarela.

Outras mudanças significativas seriam no calção. O do primeiro uniforme, seria totalmente vermelho, enquanto o do segundo teria um azul que remete ao da Seleção Brasileira. O Barcelona e a Nike ainda não confirmaram que este será o uniforme para a próxima temporada.