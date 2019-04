Em busca da liderança da Ligue 1, PSG visita o desesperado Lille

Nesta quarta-feira (3), Lille e Paris Saint-Germain se enfrentam pela 16ª rodada da Ligue 1 2014/2015, no estádio Pierre-Mauroy, na cidade de Lille. A equipe do norte francês não vem bem no campeonato e ocupa apenas a décima quinta colocação, com 14 pontos. Os Dogues buscam se recuperar na competição e dar fim a um jejum de dois meses sem vitória. Já os parisienses vêm embalados por uma positiva série de seis vitórias consecutivas e assumem a liderança do certame em caso de vitória, tendo em vista que o Olympique de Marseille apenas empatou com o Lorient.

O árbitro da partida será Lionel Jaffredo. O pontapé inicial está marcado para as 18h, horário de Brasília. No último confronto entre as duas equipes, o PSG venceu por 3 a 1.

Em má fase na temporada, Lille quer se afastar da zona de rebaixamento

O LOSC não vence há 10 partidas. A última vitória ocorreu em 27 de setembro, quando derrotou o Bastia por 1 a 0. Já são mais de dois meses sem ganhar uma partida sequer. De lá para cá, houve quatro empates e seis derrotas. A equipe soma 16 pontos, dois a mais que o Lens, primeiro integrante da zona de rebaixamento. O RCL já jogou na rodada, e foi derrotado pelo Monaco em um jogo dramático. Bastia (15) e Guingamp (15), os outros dois times do Z-3, ainda jogarão, contra Évian e Caen, respectivamente, também nesta quarta. Apesar da má fase, o treinador René Girard confia em seus jogadores e acredita que o time irá melhorar.

Em entrevista coletiva, o comandante disse que espera sair com um bom resultado. “Eu confio nos meus jogadores, mesmo nossa equipe não vivendo um bom momento no campeonato. Acredito que somos capazes de sair com o resultado positivo dentro da nossa casa, mas teremos um confronto duríssimo”, comentou.

Girard ainda elogiou Cavani. “O Cavani é um jogador fantástico e decisivo, e não podemos subestimar. Ele pode decidir uma partida fazendo gols e dando assistências aos seus companheiros, e temos convicção de que podemos pará-lo”, avaliou.

O experiente Florent Balmont falou sobre o jogo contra os parisienses. “Será um grande jogo e vamos enfrentar de igual para igual e não podemos os deixar jogarem, sei que eles contam com jogadores decisivos e que podem decidir uma partida, mas vamos fazer de tudo para sair com um bom resultado dentro da nossa casa”, analisou o meia.

Sem Ibrahimovic, PSG mira o topo da tabela

O técnico Laurent Blanc deixará o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic fora da partida de hoje. O jogador ficará na capital francesa, para seguir uma programação física adaptada, assim como os meias Yohan Cabaye e Clement Chantôme.

Na entrevista coletiva pré-jogo, o treinador falou sobre o rodízio de jogadores. “Devemos associar com uma preocupação de desempenho. Não podemos dar ao luxo de correr atrás sempre. Nós temos uma obrigação de jogar bem. Iremos começar uma série de partidas e contamos com algumas lesões. É um pouco complicado, mas acho que iremos nos sair bem”, enfatizou.

“Até o recesso de inverno, temos quatro jogos do campeonato, um da Copa da Liga onde teremos de nos classificar, e um de Champions League onde queremos terminar em primeiro no grupo. Teremos, portanto, de alinhar sempre uma equipe poderosa. Vamos tentar fazer um rodízio inteligente, para manter o bom desempenho em todos os jogos, começando contra o Lille”, completou.

Apesar de o Lille não viver bom momento, Blanc prega respeito ao adversário. “Nós conhecemos a situação deles. Respeitamos a equipe deles, como todas do campeonato. Sabemos que será um jogo difícil, mas iremos à Lille para conquistar pontos. Iremos com a melhor equipe possível para vencer o Lille, sabendo que eles farão o mesmo”, garantiu.

O argentino Ezequiel Lavezzi espera uma boa partida dos Parisiens fora de casa. “Entendo que o nosso treinador quer fazer com o rodizio de jogadores, isso será bom para recuperar-se fisicamente. E teremos um duelo muito difícil pela frente, e compreendo que a equipe deles tem uma boa equipe, mas não vive um bom momento na competição e acredito em uma grande partida”, disse o atacante.