Em jogo bastante dramático, Monaco vence Lens e sobe na tabela

Nesta terça-feira (2), pela 16ª rodada da Ligue 1 2014/2015, Monaco e Lens mediram forças no Stade Louis II, no Principado de Mônaco. Mesmo com um jogador a menos desde os 35 minutos da primeira etapa - o zagueiro Wallace recebeu o cartão vermelho de forma direta -, os donos da casa conquistaram os três pontos. A vitória foi construída na segunda etapa, com gols dos atacantes Dimitar Berbatov, de pênalti, e Yannick Ferreira-Carrasco.

Quando o placar ainda era de 1 a 0 em favor dos monegascos, os visitantes desperdiçaram uma penalidade máxima através do meia Pierrick Valdivia, que parou no goleiro Danijel Subasic.

O resultado colocou os Rouge et Blanc provisoriamente na oitava colocação do campeonato nacional, agora com 23 pontos - podem voltar ao 10º posto, a depender de outros resultados da jornada. Já os Sang et Or estacionaram nos 14 pontos e na 18ª posição, e podem terminar a rodada na lanterna do certame.

O clube do Principado volta a campo na próxima sexta-feira (5), diante do Toulouse, no Estádio Municipal de Toulouse. O embate será às 17h30m, horário de Brasília. Dois dias depois, às 14h de Brasília, o Lens faz o Derby du Nord com o Lille no Stade de France. O Stade Félix-Bollaert, casa do clube, passa por reformas, para receber a Eurocopa de 2016. Por enquanto, a equipe treinada por Antoine Kombouaré vem mandando os jogos de maior porte em Saint-Denis, já os de menor porte são realizados no Stade de la Licorne, em Amiens.

A partida começou com o domínio dos mandantes. Superiores tecnicamente, os alvirrubros se valiam da posse de bola para procurar espaços na defesa adversária e chegar ao gol. As pretensões dos comandados de Leonardo Jardim foram dificultadas com a expulsão do defensor brasileiro Wallace, que fazia sua primeira partida como titular do Monaco, no primeiro tempo. Com um homem a menos, os anfitriões optaram por se reter em seu campo de defesa, a fim de ceder o menor espaço possível aos oponentes.

O segundo tempo reservou muitas emoções. Aos 18 minutos, o árbitro Frank Schneider flagrou uma penalidade máxima de Le Moigne em cima de Berbatov. O atacante búlgaro chamou a responsabilidade, converteu o pênalti e inaugurou o marcador no Louis II.

Cinco minutos mais tarde, nova penalidade máxima no jogo. Dessa vez, para o Lens. Martial derrubara Coulibaly e deixara os visitantes próximos do empate. Valdivia foi para a cobrança e Subasic defendeu.

O confronto se manteve equilibrado durante a segunda etapa e foi definido somente aos 48 minutos, com um belo gol do habilidoso meia Ferreira-Carrasco. O belga recebeu pela esquerda, carregou a bola, arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo do goleiro Riou, dando números finais à partida e garantindo a vitória monegasca.