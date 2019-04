Jogo Atlético Nacional x River Plat na final da Copa Sul-Americana 2014

0:08 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima!

0:08 Fique ligado, em breve você confere aqui a crônica da partida.

0:07 Ficou tudo para quarta-feira que vem. Agora, quem vencer no Monumental de Núñez é campeão. Empate, qualquer um, leva a disputa para a prorrogação.

Apita o árbitro, fim de jogo! Tudo igual na decisão!

45' Vamos até os 49.

42' Téo Gutierrez levou cartão amarelo.

32' Pezzella faz falta dura e leva o primeiro cartão amarelo do jogo.

30' Mexe o River: sai Pisculichi, entra Kraneveitter.

28' Atlético Nacional responde também no jogo aéreo. Ruiz mandou por cima da meta.

27' Pra fora! Bola na área do Atlético Nacional e Funes Mori cabeceia a esquerda de Armani! Quase a virada!

25' Mais uma mudança no Atlético Nacional: sai Berrío, entra Guisao.

24' Atlético Nacional tenta chegar pela esquerda, mas a zaga afasta para escanteio. Na cobrança, Barovero sai mal e Berrío cabeceia para fora.

20' De fora da área Pisculichi encheu o pé e mandou no cantinho. A bola quicou quase em cima de Armani e tirou qualquer chance do goleiro! Empata o River!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RIVER PLATE! GOL DE PISCULICHI!

16' NO TRAVESSÃO! Ruíz dominou pela direita, avançou, cruzou e Pérez cabeceou no travessão! Quase o segundo do Atlético Nacional.

16' Mexe também o River Plate: Solari no lufar de Mammana.

13' Primeira substituição no Atlético Nacional: sai Copete, entra Pérez.

7' Recomeçou.

7' Jogo parado por sinalizadores acesos na arquibancada.

4' Armani! Visculich solta uma bomba do meio da rua e o goleiro do Atlético Nacional aparece mais uma vez para espalmar.

1' Que perigo! Cruzamento fechado na área e Sánchez emenda direto para o gol. Armani caiu bem para evitar o empate do River!

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga no segundo tempo!

Apita o árbitro, fim do primeiro tempo no Atanasio Girardot.

41' Cardona surpreende, cobra falta rápido e deixa Ruíz na cara do gol. O atacante do Atlético Nacional, porém, não dominou e deu de presente para Barovero.

38' BAROVERO! Ponzio saiu jogando mal e entregou a bola de presente para Berrío que, de fora da área, encheu o pé e exigiu boa defesa do arqueiro do River!

33' Agora os colombianos chegaram pela direita... Berrío avançou, avançou e quando todos esperavam o cruzamento, encheu o pé e mandou pro fundo das redes! Sai na frente o Atlético Nacional!

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO NACIONAL! GOL DE BERRÍO!

31' QUASE O PRIMEIRO DO RIVER! Agora foram os argentinos que chegaram pela esquerda. Angioni avançou bem e bateu forte, cruzado e por pouco não balançou as redes!

24' QUASE! Mais uma boa chegada do Atlético Nacional pelaesquerda. Copete faz bom cruzamento rasteiro e Funes Mori aparece para afastar o perigo!

20' Copete arrisca de longe e não dá trabalho para Barovero.

19' Cruzamento na área do River e Bocanegra cabeceia por cima da meta de Barovero.

16' Após bate-rebate na área, a bola sobra para Cardona, que chuta em cima da zaga do River.

10' Teo Gutierrez se aproxima da área, arrisca e manda para fora. Primeira boa chegada do River.

9' Copete faz bom cruzamento, mas Ruíz não consegue cabecear! Começa bem o Atlético Nacional!

5' NA TRAVE! Cardona cobra falta de muito longe, a bola quica na frente de Barovero e o goleiro do River Plate espalma antes da bola tocar na trave!

4' Atlético Nacional chega bem pela esquerda. Ponzio afasta bola alçada na grande área,

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga na decisão! Começam os 180 minutos que vão definir o novo campeão da Copa Sul-Americana!

22:11 Quase tudo pronto para o início da partida!

22:09 Agora é a vez do hino colombiano.

22:09 Hino Nacional Argentino sendo executado.

22:08 Fumaça verde, papel picado, sinalizadores e fogos de artifício para receber o Atlético Nacional em uma festa espetacular no Atanasio Girardot! A torcida do River também festeja em seu canto!

22:07 Os times entrarão juntos em campo.

22:05 Torcida do Atlético Nacional prepara um belo mosaico para receber o time.

22:01 Faltam menos de 15 minutos para o início do jogo. Daqui a pouco os times entram em campo!

21:43 Torcida do River também comparece em bom número ao Atanasio Girardot.

21:36 RIVER TAMBÉM ESCALADO: Barovero; Mammana, Pezzella, Funes Mori e Angioni; Sanchez, Ponzio, Rojas e Pisculichi; Téo Gutierrez e Rodrigo Mora.

21:34 ATLÉTICO NACIONAL CONFIRMADO: Armani; Bocanegra, Henríquez e Murillo; Bernal, Mejía, Díaz, Cardona e Berrío; Ruiz e Copete.

21:31 A menos de 45 minutos do início da partida, Atanasio Girardot já está praticamente lotado.

21:18 O brasileiro Ricardo Marques Ribeiro é o árbitro da partida de hoje. Ele é auxiliado pelos também brasileiros Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse. (Foto: Getty Images)

21:15 O Atanasio Girardot deve estar completamente lotado para a partida de hoje. Com capacidade para mais de 45 mil pessoas, o segundo maior estádio da Colômbia é a casa do Atlético Nacional e do Independiente Medellin. (Foto: Getty Images)

21:12 O River que começa a partida terá Barovero; Maidana, Pezzella, Ramiro Funes Mori e Vangioni; Sánchez, Ponzio, Rojas e Pisculichi; Mora e Gutiérrez.

21:10 Já os jogadores do River Plate, tiveram trabalho para dormir. A torcida verdolaga fez um foguetório durante toda a madrugada do lado do hotel onde estão hospedados os jogadores argentinos.

21:07 O técnico deve iniciar a partida com Armani; Nájera, Henríquez e Murillo; Bocanegra, Arias, Mejía, Cardona e Díaz; Berrío e Ruiz.

21:05 O treinador Juan Carlos Osório, quando se apresentou à equipe em 15 de dezembro de 2013, afirmou: "Não saio do Atlético Nacional sem vencer um título internacional". Essa é sua grande chance.

21:03 No último treinamento antes da partida, o Atlético Nacional recebeu a companhia de 2.500 torcedores que foram ao CT da equipe prestar seu apoio aos jogadores.

21:00 Já o River Plate, está no Grupo 6 ao lado do campeão do Clausura Peruano (Alianza Lima ou Sporting Cristal), do San Jose da Bolívia e do Tigres do México.

20:57 Ontem (2), as duas equipes conheceram seus primeiros adversários na Copa Libertadores de 2015. O sorteio realizado pela Conmebol colocou o Atlético Nacional no Grupo 7 ao lado do campeão do clausura equatoriano (pode ser Independiente Del Valle, Barcelona ou LDU), o paraguaio Libertad e o vencedor da partida entre o melhor equatoriano na soma dos dois torneios locais (Barcelona ou Del Valle) e o sexto representante da Argentina, que pode ser o Boca Juniors ou o Estudiantes.

20:55 Já o River Plate, tem pela frente daqui a dois domingos (14) a última rodada do Torneo Transición. Com 36 pontos, o River é o vice-líder e só será campeão se vencer o Quilmes e o Racing, líder com 38, perder para o Godoy Cruz.

20:53 Depois dessa decisão, mais jogos decisivos. No sábado (6), o Atlético Nacional visita o Atlético Huila pela penúltima rodada do quadrangular semifinal do Clausura colombiano. Os verdolagas estão em segundo lugar com seis pontos, dois a menos que o Independiente Santa Fe que, nesse momento, seria o classificado para a final.

20:50 Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, reconheceu a importância da vitória sobre o Boca, mas fez questão de exaltar a motivação da equipe para vencer o torneio: "Eu entendo o torcedor. Ele viveu um momento histórico (ao eliminar o Boca Juniors). Isso nos comove e nos enche de orgulho, mas agora queremos coroar este momento. Não existe a menor possibilidade de minimizar o título. Queremos continuar colocando o River no topo", afirmou.

20:46 O goleiro argentino do Atlético Nacional, Franco Armani, falou sobre a importância do jogo de ida e também sobre a volta no temido estádio do River: "Aqui vamos jogar ao lado da nossa torcida, tentando abrir vantagem para o jogo de volta. Será lindo. O Monumental de Núñez é um estádio onde eu ainda não joguei e com um ambiente que motiva qualquer jogador", acredita.

20:43 FIQUE DE OLHO: Marcelo Barovero, goleiro do River Plate, foi o herói da classificação para a final ao defender um pênalti no início do jogo de volta. (Foto: Getty Images)

20:40 FIQUE DE OLHO: Edwin Cardona, meio-campo do Atlético Nacional é um dos destaques da equipe na competição. (Foto: Getty Images)

20:36 Também não faltou drama para o River, que enfrentou o rival Boca Juniors. No primeiro jogo, 0 a 0 na Bombonera. No segundo, o Boca teve um pênalti aos dois minutos e perdeu. O River abriu o placar ainda no começo e se segurou até o fim para conseguir a classificação.

20:33 Por falar em pênaltis, a classificação do Atlético Nacional para esta final foi dramática. Os verdolagas venceram o São Paulo por 1 a 0 na Colômbia e perderam por 1 a 0 no Morumbi. A vitória veio apenas em um incontestável 4 a 1 nas penalidades. Foi o terceiro time a eliminar o Tricolor na semifinal do torneio, a exemplo do próprio River em 2003 e da Ponte Preta em 2013 - ambos derrotados na final.

20:30 Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram oito vezes. Foram quatro vitórias dos colombianos, dois empates e duas vitórias do River. O principal desses confrontos aconteceu na semifinal da Libertadores de 1995, quando os colombianos venceram por 1 a 0 na ida, perderam por 1 a 0 na volta e calaram o Monumental de Núñez com uma vitória por 8 a 7 nos pênaltis.

20:26 O River Plate, que já venceu duas vezes a Libertadores, também já disputou uma final de Copa Sul-Americana. Foi em 2003, quando a equipe argentina foi pega de surpresa pelo Cienciano do Peru: 3 a 3 na Argentina e 1 a 0 para o Cienciano no Peru. (Foto: Agência Estado)

20:23 Campeão da Libertadores de 1989, o Atlético Nacional está pela segunda vez na final da Copa Sul-Americana. Na primeira, em 2002, os colombianos enfrentaram outro argentino: o San Lorenzo. Foi a primeira Sul-Americana da história e os verdolagas perderam após sofrerem um 4 a 0 na ida e empatarem em 0 a 0 na volta. (Foto: Sul 21)

20:20 Invicto na competição com sete vitórias e um empate, o River Plate marcou 15 gols e sofreu apenas quatro. Pelo caminho, deixou Godoy Cruz, Libertad, Estudiantes e o rival Boca Juniors. O Atlético Nacional vai ser apenas o segundo estrangeiro que o clube argentino vai enfrentar no torneio. O primeiro foi o Libertad.

20:17 Seis vitórias, um empate e três derrotas, 11 gols marcados e sete sofridos. A trajetória do Atlético Nacional nessa Copa Sul-Americana teve vitórias fáceis, difíceis, resolvidas no primeiro jogo, conquistadas nos pênaltis... A equipe colombiana passou por La Guaira, General Díaz, Vitória, Universidad Cesar Vallejo e São Paulo para chegar até aqui.

20:15 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga na final da Copa Sul-Americana. Chegou a hora de Atlético Nacional e River Plate começarem a decidir, no Atanasio Girardot em Medellin, o novo campeão da segunda competição de futebol mais importante do Continente.