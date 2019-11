Para acompanhar clássico francês, torcedores irão a Paris de bicicleta

No próximo domingo (7), às 14h de Brasília, Lens e Lille, que lutam para fugir das últimas posições, se encontram no Stade de France, pela 17ª rodada da Ligue 1 2014/2015. O Derby du Nord volta a acontecer depois de o Lens passar três temporadas na Ligue 2. No último jogo entre os eternos rivais, em 29 de janeiro de 2011, o LOSC venceu o RCL por 1 a 0, no antigo Stadium Lille Métropole. Ao todo, as equipes se enfrentaram 110 vezes. Os Dogues saíram vitoriosos em 42 jogos, e os Sang et Or triunfaram em 35 embates. O dérbi terminou empatado 33 vezes.

Como o Stade Bollaert-Délélis será uma das sedes da Eurocopa de 2016 e vem passando por reformas, o Lens mandará o jogo no Stade de France, o maior palco do futebol francês - pode abrigar até 81.338 pessoas. O clube do norte do país vem recebendo jogos de maior porte no estádio de Saint-Denis. Já as partidas de menor porte são jogadas no Stade de la Licorne - nele cabem 12.097 torcedores -, na cidade de Amiens, que fica a 1h15m de distância de Lens.

A realização do clássico em Saint-Denis, cidade localizada nos arredores de Paris, inspirou uma ideia a qual entra em vigor neste final de semana. Para acompanhar o Derby du Nord, dois torcedores - um do Lens e um do Lille - irão à capital de francesa em um meio de transporte pouco usual: a bicicleta. Sylvain Leblond, adepto do RCL, e Johan Dubois, fã do LOSC, partirão do Stade Pierre-Mauroy, casa do Lille, rumo ao Stade de France.

De acordo com Leblond, a iniciativa surgiu em maio, quando o RC Lens conquistou o acesso à Ligue 1. "Eu estava com alguns amigos e tinha anunciado que se o Lens subisse, eu iria ao dérbi de bicicleta", revelou ao portal de notícias 20 minutes.

Já era certo que na temporada 2014/2015 os Sang et Or não jogariam como mandantes no Bollaert-Délélis, pois o estádio fechou para reformas logo após o fim da temporada 2013/2014. A previsão é de que as obras terminem em julho de 2015, a menos de um ano do pontapé inicial da Euro 2016. A capacidade da praça esportiva será diminuída de 41.229 lugares para 38.223 lugares.

Antes resumido a uma promessa, o fato tomou proporções maiores e, agora, girará em torno de uma causa nobre. A longa viagem arrecadará fundos para o Teleton, programa social que ajuda pessoas com problemas de saúde e necessidades especiais dos mais diferentes tipos ao redor do mundo, a fim de que elas tenham tratamentos dignos. O Brasil é um dos países agraciados com tal iniciativa.

"Quando começamos isto, Laurent Desbiens, ex-ciclista, nos contactou com o anúncio de que o dérbi seria jogado no final de semana do Téléthon. Assim, tivemos a ideia de doar 1 euro por quilômetro percorrido, o que dará 454 euros no total", explicou Sylvain Leblond ao 20 minutes.

Especula-se, ainda, que Leblond e Dubois podem dar o pontapé inicial do dérbi neste domingo. De qualquer forma, a história destes fanáticos torcedores mostra que um clássico recheado de rivalidade pode, também, contribuir para fortalecer uma amizade.

Confira o vídeo publicado pelo site oficial do Racing Club de Lens, sobre a iniciativa de Sylvain Leblond e Johan Dubois em parceria com o Teleton: