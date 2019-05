Para empatar recorde pertencente ao Barcelona, Real Madrid enfrenta o Celta no Bernabéu

Neste sábado (5), às 17 (de Brasília), o Real Madrid receberá o Celta de Vigo em jogo válido pela 14ª rodada da La Liga. No Santiago Bernabeu, os donos da casa tentarão continuar com invencibilidade, em busca de empatar o recorde do Barcelona com mais vitórias seguidas em uma temporada com 18. Já o Celta tentará se recuperar após três derrotas seguidas: duas no campeonato espanhol e uma na Copa do Rei.

A temporada do Real Madrid é simplesmente sensacional. Dezessete vitórias seguidas e jogando um futebol muito bom de se ver, bem ofensivo e com uma consistência defensiva. Os merengues vão com tudo para cima do Celta, com todos os titulares, menos o meia Isco, que está suspenso.

O momento do Celta não é bom. Três derrotas seguidas e um time jogando bem mal. Mas o Celta vai buscar surpreender mais um grande na temporada. Após vencer o Barcelona e empatar com o Atlético, ambos fora de casa, a equipe de Vigo vai com moral para cima dos merengues, também em busca de acabar a sequência de vitórias do atual campeão europeu.

Ancelotti diz que Real Madrid deve jogar com a mesma postura das últimas partidas

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (5) para falar sobre o complicado duelo deste sábado (6) contra o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu. Segundo Ancelotti, sua equipe tem que jogar da mesma maneira que vem atuando nos últimos jogos e que Bernabéu vai ser importante para empurrar os merengues em busca de mais uma vitória.

“Necessitamos um Real Madrid que jogue como nos últimos jogos. Há muito entusiasmo entre os adeptos e sentimos isto na rua, no estádio e nos jogos. Amanha será igual, como sempre. O estádio Santiago Bernabéu vai nos ajudar”, afirmou.

O italiano também destacou a mudança do adversário de um ano para o outro. Segundo ele, o Celta é um time que mudou seu estilo de jogo, trocando a forte marcação, por um estilo de jogo mais agressivo e enfrentando de igual para igual qualquer adversário.

“O Celta joga de forma diferente em relação ao ano passado. A vitória contra o Barcelona no Camp Nou, e o empate contra o Atlético de Madrid no Vicente Calderón mostram isto. É uma equipe muito agressiva e que trabalha bem a bola. Eles colocarão uma alta intensidade no jogo e não será uma partida fácil”, explicou.

O único destaque do Real Madrid para o duelo deste sábado é o meia Isco, que foi expulso na rodada passada contra o Málaga. A direção do Real Madrid até pensou em recorrer a decisão do Tribunal Administrativo do Esporte (TAD em espanhol), mas preferiu não recorrer. Ancelotti confirmou que Illarramendi vai entrar na sua vaga.

Com dois desfalques importantes, Celta tentará parar poderoso ataque merengue

O Celta de Vigo tentará parar o Real Madrid neste sábado no Santiago Bernabéu. Após vencer o Barcelona no Camp Nou, e empatar com o Atlético de Madrid no Vicente Calderón, a equipe de Vigo acredita que pode, sim, aprontar para cima do líder do campeonato espanhol.

Mesmo com toda essa confiança, os visitantes viajam até Madrid com dois importantes desfalques. Trata-se do experiente meia Borja Oubina, lesionado, e do jovem zagueiro David Costas, suspenso. O outro desfalque é o jovem meia Levy Madinda, que também está suspenso.

As principais armas para que o Celta possa surpreender os merengues são os meias Nolito e Orellana, e os atacantes Larrivey e Charles, mas só um desses dois atacantes deve começar jogando neste sábado. Esse jogo servirá para o Celta tentar esquecer a derrota sofrida para o Las Palmas no meio de semana pela Copa do Rei.