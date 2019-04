Após 'partida difícil' contra a Fiorentina, Buffon diz que Juventus jogou com personalidade

Na última sexta-feira (5), em Florença, a líder Juventus tropeçou e ficou no empate sem gols com a Fiorentina. Time bianconero desperdiçou a chance de abrir vantagem na tabela, mas com o também empate da Roma com o Sassuolo, na capital italiana, a diferença de três pontos na tabela persistiu.

Um 0 a 0 sem muita emoção, assim foi a partida entre Fiorentina e Juventus na última sexta, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Visando o jogo contra o Atlético de Madrid, confronto esse que vale a classificação e liderança do grupo A para o time de Turim, Massimiliano Allegri optou por poupar alguns atletas e mandou a sua equipe a campo no 3-5-2. Apesar do tropeço, a Roma, jogando em casa, também ficou no empate com o Sassuolo e os números de pontos que separam as duas equipe foi mantido.

"Perdemos um pouco tecnicamente. Foi um jogo muito equilibrado e em partidas como essas, onde não há muita chances, as poucas devem ser exploradas ao máximo. Tentei obter mais proteção para bloquear as jogadas em velocidade de Cuadrado, principalmente no primeiro tempo", disse Allegri após a partida, que ainda comentou rapidamente sobre o jogo importante do meio de semana pelo principal competição continental: "Devemos tentar ganhar 2 a 0 para terminar em primeiro lugar no grupo."

Já para o capitão Gianluigi Buffon, o resultado obtido fora de casa não foi de todo ruim: "Em um campeonato existem apenas pontos ganhos e pontos perdidos. Esse foi um ponto justo, especialmente por conta da partida difícil, como sempre é em Florença. Se um time é considerado grande, deve ter um plantel capaz de suprir os desfalques e os jogadores poupados", disse.

"As escolhas não dependem só de fatores técnicos e táticos, mas também de condição física ou até mesmo de lesão. Jogamos com a personalidade que é necessário para esses tipos de partida, independente do que aconteceu aqui no ano passado", contou, relembrando a goleada da Fiorentina na temporada passada por 4 a 2.

O camisa 1 também falou do desafio contra o Atlético de Madrid na próxima terça (9), que, se vencer, a Juventus, além da classificação, pode garantir também a liderança do grupo A na Uefa Champions League.

"Nossas últimas participações não foram tão catastróficas. No primeiro ano fomos para as quartas de final e caímos para o campeão, no ano passado sim, estragamos tudo, e neste ano, depois de um início lento, em que tivemos duas derrotas não merecidas, temos agora esta última chance, onde dependemos apenas de nós para provarmos que somos um dos G8 na Europa", concluiu.