Milan sucumbe perante o Genoa e perde chance de entrar no G-3 da Serie A

A fase do Milan no Campeonato Italiano continua instável. Após vencer a Udinese no último domingo (30), o rossonero foi ao Luigi Ferraris, em Gênova, neste domingo (7), enfrentar o Genoa, em jogo válido pela 14ª rodada da Serie A, cheio de confiança, mas sucumbiu diante dos grifoni e perdeu por 1 a 0.

Com um futebol pobre e sem criatividade, o Milan começou o jogo na defensiva e arriscando na velocidade de El Shaarawy e Ménez para puxar contra-ataques, porém, na metade do primeiro tempo, após uma sequência de escanteios, o Genoa marcou o gol da vitória em cabeçada do capitão Antonelli.

Com o tropeço do Napoli, que empatou em casa com o Empoli, o Milan poderia ultrapassá-lo e entrar no G-3 em caso de vitória, mas, com o resultado, manteve os 21 pontos que começou a rodada e caiu para a sétima colocação. Já o Genoa, surpresa do campeonato, ascendeu à terceira colocação com 26 pontos.

No próximo domingo (14), às 17h45 (de Brasília), o Milan terá a dura missão de bater o Napoli no San Siro, em Milão. O Genoa, por sua vez, jogará diante de seus torcedores mais uma vez, mas desta vez contra a Roma, vice-líder, às 12h (de Brasília), também no domingo.

Milan pára em Perin e vê Bonera falhar em gol de Antonelli

Apesar de Filippo Inzaghi haver escaldo o Milan em um esquema tático ofensivo, 4-3-3, o rossonero iniciou a partida no Luigi Ferraris apostando nos contra-ataques. Ménez, aos sete minutos, fez valer essa afirmativa ao sair em velocidade do campo defensivo e assustar os grifoni num forte forte de fora da área, mas parou nas mãos de Perin.

O Milan cadenciava o jogo a partir do campo defensivo, enquanto o Genoa, sem a bola, somente cercava e não pressionava a saída de bola rossonera. No entanto, nem um dos dois times conseguiam criar oportunidades de gol. Não à toa, a primeira grande chance do primeiro tempo aconteceu aos 27 minutos.

Na saída de bola, Ménez roubou a bola de Izzo, avançou em velocidade e saiu cara a cara com Perin, mas o camisa 7 finalizou mal e o goleiro italiano fez uma grande defesa.

Minutos depois, o Genoa teve uma série de escanteios e, após muita insistência, os grifoni enfim conseguiram acertar uma cabeçada e abrir o placar. Perotti cobrou, Bonera não conseguiu cortar e Antonelli testou para baixo, tirando as chances de defesa de Diego López.

O Milan não sentiu o gol, abdicou da postura defensiva e avançou as duas linhas de três a fim de pressionar a saída de bola dos defensores rossoblù. Assim, começou uma pequena pressão. O 'barbante' Ménez teve uma boa chance, mas errou o chute e facilitou a vida de Perin.

Acuado em seu campo defensivo, o Genoa arranjou um contra-ataque pela direita e Perotti quase ampliou o marcador. Sturador chegou à linha de fundo, adentrou à área rossonera e rolou para o camisa 10, que, vindo de trás, pegou firme, mas Bonera tirou em cima da linha.

Milan volta pior para o segundo tempo e não consegue evitar a derrota

Intenso, rápido e quente. Assim começou o segundo tempo em Gênova. Porém, o Milan sucumbiu perante à pressão durante os dez primeiros minutos, enquanto o time da casa era regido por Perotti e assustava o gol de Diego López constantemente.

O Milan estava claramente pior do que o primeiro tempo, e Inzaghi realizou duas alterações para tentar mudar o panorama da partida: Poli e Pazzini nos lugares de Montolivo e Honda, respectivamente. A principio, não resultou em nada e o time continuou sem contundência.

Aos 70 minutos, o Genoa chegou muito perto de marcar o segundo em uma finalização de fora da área de Roncaglia que passou muito perto do travessão. O Milan não mostrava evolução em nem um ponto: da defesa ao ataque o time não conseguia demonstrava volume de jogo.

Aproximando o fim da partida, o Genoa recuou, fechou suas linhas e dificultou a chegada do Milan, que sofria para penetrar à defesa rossoblù.