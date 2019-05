Keane marca na prorrogação, LA Galaxy vence Revolution e conquista o penta da MLS

Mais uma final entre Los Angeles Galaxy e New England Revolution. O desfecho foi igual aos encontros anteriores. Na noite deste domingo (7) – tarde nos Estados Unidos –, o time da Califórnia conquistou seu quinto título da Major League Soccer. Após vitória por 2 a 1 na prorrogação, o time liderado por Landon Donovan tornou-se o maior campeão da liga. O camisa 10 se aposentou como seu sexto título.

Pela terceira vez na história as equipes se enfrentaram na final da MLS. Novamente foi o Galaxy quem levou a melhor. Na despedida de Donovan, o meia ajudou seus companheiros a vencer no tempo extra, conquistando mais uma MLS Cup – o camisa 10 é o jogador que mais venceu a competição, com seis títulos. New England fez uma grande campanha, mas pela quinta vez fica com o vice-campeonato e segue com a fama de segundo lugar.

Robbie Keane, eleito o MVP da final, marcou o gol da vitória já no segundo tempo da prorrogação, selando o penta de LA, ultrapassando o DC United no número de títulos. Os brasileiros Juninho, Marcelo Sarvas e Leonardo comemoram mais uma taça. Zardesabriu o placar e Tierney empatou para NE.

Partida estudada no primeiro tempo; ritmo lento

Logo de cara, o Galaxy levou muito perigo. Rogers tabelou com Donovan, trouxe para o meio e bateu prensado, a defesa afastou em cima da linha. Após esse lance, LA pareceu cauteloso e ansioso. New England chegou com Jones, de fora da área, ele bateu rasteiro e o goleiro defendeu. Os visitantes apostavam em lançamentos, no costado da defesa adversária.

O jogo ficou mais aberto, as chances apareciam: Keane recebe na entrada da área, arriscou o chute e mandou em cima de Shuttleworth. Os mandantes saiam e deixavam espaços atrás, havia dificuldade de recomposição. Davies se movimentava entre os zagueiros. Os revs seguiam compactados, preferiam manter a posse e articular pelo meio. Keae dominou, puxou para a direita e mandou visando o ângulo, a bola subiu.

A partida seguiu lento, até então. As duas equipes errando muitos passes. Enquanto que New England cadenciava o jogo, o Galaxy cercava. Donovan recuperou a bola, passou para o Zardes que bateu totalmente errado. Nguyen cobrou escanteio fechado e Marcelo tirou quase dentro da meta. Antes do apito final, Donovan levou cartão amarelo.

Galaxy marca, mas Revoltuion corre atrás e deixa tudo igual

Na volta do intervalo, Rogers tocou errado, New England teve boa chance com Nguyen, mas ele foi travado antes do chute. E quem não faz leva. Ishizaki ergueu na área, a defesa não afastou e Zardes ficou com a sobra. Utilizando sua força física, o camisa 11 bateu cruzado e abriu o placar. Vendo a necessidade, o técnico Jay Heaps sacou Caldwell e colocou Kobayashi.

A mudança não surtiu efeito, Los Angeles aguardava as investidas dos adversários que pecavam nos passes. Pelos lados dos mandantes, Rogers e DeLaGarza apoiavam. Keane arrancou pelo meio, passou por Gonçalves e tentou o chute, Shuttleworth defendeu. O irlandês poderia ter passado para Donovan, mas preferiu resolver. Na resposta, Rowe arrematou colocado de longe, à direita da meta.

Quem tentava o abafa eram os visitantes, que se precipitavam em alguns lances. Keane e Donovan tentavam explorar os contragolpes. O empate veio om Tierney. Mullins escapou pela direita, tocou para o camisa 8 que na cara do gol não desperdiçou. Em rebote de bola parada, Gonçalvez chutou prensado e Penedo defendeu. A pressão do NE aumentava. Bunbury mandou de cobertura e acertou a trave. As equipes se preservavam e poucas chances criadas.

Keane garante a quinta MLS de Los Angeles

No primeiro tempo do tempo extra, Juninho sentiu a coxa e saiu e Husidic entrou em sua vaga. Bunbury passou para Jones, que bateu mascado, ao lado da trave. Os times tomavam o máximo de cuidado. Dorman chutou cruzado e Penedo defendeu. Após a pausa, no segundo tempo Donovan cobrou falta próxima a área, mas mandou por cima. E o MVP deixou o dele na final. Marcelo Sarvas deu um belo passe por cima e Keane bateu com categoria na saída do goleiro. Os revs tentaram, mas pararam nas defesas de Penedo. O árbitro apitou o fim do jogo e a festa começou.