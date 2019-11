Ideia de jogo de despedida para Henry na seleção francesa ganha força

O atacante Thierry Henry, de 37 anos, aposentou-se da seleção francesa após o fracasso dos Bleus na Copa do Mundo de 2010 - àquela ocasião, a França caiu ainda na fase de grupos. Quatro anos após a última atuação de Henry com a camisa gaulesa, uma ideia relacionada ao jogador e à equipe vem ganhando força: grandes personalidades do futebol francês almejam um jogo de despedida do veterano atacante no selecionado francês.

O primeiro a fazer este apelo foi o ex-atacante Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid Castilla. "É necessária uma homenagem a Henry por suas contribuições ao futebol francês. Seria um momento agradável", disse em entrevista ao jornal L'Équipe.

Arsène Wenger, treinador do Arsenal, aprovou a sugestão de Zidane e reiterou que o atleta merece ser homenageado. No comando dos Gunners desde 1996, Wenger viu de perto a consagração do compatriota Henry como um dos maiores ídolos da história do clube londrino. Juntos, eles conquistaram duas temporadas da Premier League - uma delas de maneira invicta, algo até então inédito na competição -, três taças da FA Cup e duas edições da FA Community Shield. A parceria durou de 1999 a 2007 - posteriormente, em 2012, Henry teve breve volta ao Arsenal, por meio de empréstimo concedido pelo New York Red Bulls, seu último clube.

Outro a falar sobre a hipótese foi Didier Deschamps, atual técnico da seleção nacional. Ele deixou nos ares a possibilidade de convocar Thierry Henry para o próximo amistoso de seus comandados, que será em março de 2015, contra o Brasil.

"O que me deixa intrigado é que isso não me parece ser uma ideia, mas sim um dever", afirmou à primeira vista. Depois, Deschamps mudou o tom. "Henry merece uma homenagem. Hoje não posso dizer se ele será chamado ou não, mas obviamente ele merece uma despedida digna", completou. Tais declarações foram dadas à emissora RTL.

Para muitas pessoas, a partida amistosa entre França e Brasil, a ser disputada no Stade de France, é vista como a oportunidade ideal para Henry se despedir da seleção de seu país e ser imensamente homenageado. O jogador esteve presente na delegação que conquistou a Copa do Mundo de 1998 com uma vitória de 3 a 0 sobre a Canarinho na grande final e, também, marcou o gol que eliminou os brasileiros nas quartas de final do Mundial de 2006. Thierry Daniel Henry é o maior artilheiro da história dos Bleus: marcou 51 gols em 123 partidas, jogadas de 1997 a 2010. Recentemente, ele anunciou sua saída do New York Red Bulls. Monaco, Juventus, Arsenal e Barcelona são os outros clubes que fazem parte da sua vitoriosa carreira.