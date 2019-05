Após derrota, Inzaghi afirma que Milan ainda precisa 'de algo diferente' para vencer

Neste domingo (7), o Milan saiu derrotado da partida contra o Genoa, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Luca Antonelli, revelado nas categorias de base do clube rossonero. Com esse resultado, o Genoa assumiu o terceiro lugar solitário da competição com 26 pontos e o Milan caiu para o sétimo lugar com 21 pontos.

O treinador Filippo Inzaghi concedeu entrevista após a partida para o canal italiano Sky Sports e abordou diversos temas. O ex-jogador lamentou a derrota e confessou que o time ainda não encontrou a fórmula certa para mudar o panorama do jogo em situações como ocorreu neste domingo.

"Nós tivemos algumas chances de gol, mas se tivéssemos feito um gol, a partida seria totalmente diferente. O Genoa estava fazendo uma grande partida, mas só nos oferecia perigo em bolas aéreas, mas aí tivemos mais uma ingenuidade e sofremos o gol. No momento em que devemos fazer algo diferente para mudar a partida, ainda falta alguma coisa", disse.

Em seguida, Pippo comentou a volta de Riccardo Montolivo ao titular, já que Il Capitano fraturou a perna esquerda em um amistoso com a Itália antes da Copa do Mundo e só voltou a atuar com bola no final de novembro.

"Estamos contentes pela recuperação de um jogador importante depois de tantos meses. Eu quis colocá-lo como titular porque queria ver suas condições e ele fez uma boa partida, teve um bom toque de bola e não teve medo nas divididas. Ele vai nos ajudar muito ainda", garantiu.

Questionado sobre as atuações abaixo da média de Keisuke Honda e Stephan El Shaarawy, Inzaghi disse: "O time do Genoa marcava de forma muito agressiva e com isso o toque de bola que tivemos na última partida não foi possível repetir, mas os dois deram tudo que podiam", explicou.

Sobre o momento atual do Milan: "Sabia que no processo de reconstrução desse time teríamos altos e baixos. Talvez hoje [domingo] pecamos muito nas finalizações, mas esse é o futebol. Quem sabe o time não precisa de partidas assim para poder crescer a até em derrotas como essa podemos tirar lições para o futuro", finalizou.

Agora o Milan vai se preparar para uma outra partida decisiva contra o Napoli, no próximo domingo (14), no San Siro, em Milão, válido pela 15ª rodada da Serie A.