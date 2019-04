Ajax se despede da Champions League com goleada sobre o Apoel

Na tarde desta quarta-feira (10), o Ajax recebeu o Apoel, de Chipre, na Amsterdam ArenA, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Ambas as equipes já entraram sem chances de classificação para a próxima fase. Entretanto, o duelo valia a terceira posição do Grupo F, dando uma vaga na Europa League.

Ajax domina, mas só marca no final

A partida começou com o domínio por parte da equipe do Ajax, que queria despedir-se com uma vitória do principal torneio de clubes da Europa. O time da casa começou levando perigo logo aos cinco minutos no chute de Van Rhijn, que passou por cima do travessão.

O Ajax continuava superior ao Apoel e tinha as melhores oportunidades, especialmente Milik, em jogadas armadas por Schöne e Kishna principalmente. A equipe de Frank de Boer dominava e chegou 71% de posse de bola, empurrando o adversário para o campo de defesa, mas sem conseguir marcar.

Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o fim, Antoniades derrubou Milik na área e o juiz marcou pênalti. O meio-campista, Lasse Schöne bateu no canto esquerdo e abriu o placar na Amsterdam ArenA aos 45 minutos.

Gols no começo determinam vitória do Ajax

No segundo tempo, o panorama do jogo não mudou, mesmo com o Apoel precisando marcar para tentar conseguir alcançar a 3ª colocação no grupo. A equipe do Ajax voltou com ainda mais impeto e não deu as menores chances para o adversário na etapa final.

Logo aos 50 minutos, Milik invadiu a área e passou para Lasse Schöne, que recebeu quase na marca do pênalti e chutou novamente no canto esquerdo do goleiro Pardo para marcar o seu segundo gol no jogo, ampliando a vantagem do time de Amsterdam.

Não dando tempo do Apoel respirar e assimilar que haviam sofrido o segundo gol, lá estava o Ajax pressionando outra vez e aos 53 minutos, após linda jogada de Kishna pela esquerda, Davy Klaassen marcou de cabeça o terceiro gol dos Godenzonen na Amsterdam ArenA.

Com o placar bastante favorável, o Ajax tirou o pé do acelerador e passou a tocar mais a bola, fazendo o tempo passar, embora não deixasse de criar oportunidades, tanto que aos 74 minutos, após corte mal feito da defesa do Apoel, Klaassen achou Arkadiusz Milik livre na área, o polonês recebeu e bateu na saída do goleiro, marcando o quarto gol do Ajax, dando números finais a partida.