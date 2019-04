Sem dificuldades, Lyon vence Caen e encosta nos líderes da Ligue 1

Nesta sexta-feira (12), no Stade Gerland, Lyon e Caen abriram a 18ª rodada da Ligue 1 2014/2015. Os Lyonnais fizeram justiça ao favoritismo e venceram com autoridade: 3 a 0, dois gols de Alexandre Lacazette - sendo um deles de pênalti - e um de Yassine Benzia. O triunfo ainda poderia ser mais elástico, tendo em vista que Nabil Fekir ainda desperdiçou uma penalidade máxima na segunda etapa.

O resultado mantém o OL em terceiro, agora com 36 pontos, um a menos que o vice-líder Paris Saint-Germain e dois a menos que o líder Olympique de Marseille. Ambos os concorrentes ainda jogarão na rodada: no domingo (14), o PSG visita o Guingamp e o OM enfrenta o Monaco no principado. O SMC, por sua vez,vai dormir na lanterna do campeonato, tendo em vista que seu saldo agora é de -10 gols. O Bastia, antigo lanterna, tem saldo negativo de nove gols e ainda entrará em campo: no sábado (13), recepciona o Rennes. SCB e SMC somam 14 pontos cada.

As equipes voltam a campo no meio da próxima semana, pelas oitavas de final da Coupe de la Ligue. Na terça-feira (16), às 15h, horário de Brasília, o Caen visita o Bastia no Stade Armand Cesari. Um dia depois, às 18h de Brasília, o Lyon recebe o Monaco no Gerland.

Na próxima jornada da Ligue 1, a última do primeiro turno, o Olympique Lyonnais visita o Bordeaux no domingo (21), às 18h de Brasília. O "jogo de seis pontos" da parte de cima da tabela terá como palco o Stade Chaban-Delmas. Um dia antes, às 17h de Brasília, o Caen recebe o Bastia, o mesmo oponente na CdL, no Stade Michel d'Ornano, em confronto direto pela luta contra a degola.

Lyon sai na frente com gol do artilheiro do campeonato

A partida começou com os donos da casa a todo vapor. Logo aos três minutos, Fekir arriscou e Vercoutre, ex-Lyon, defendeu em dois tempos. Os visitantes, que pretendiam se fechar e apostar nos contra-ataques, tiveram suas pretensões comprometidas três minutos mais tarde, Pierre derrubou Fekir na área e o árbitro Bartolomeu Varela não hesitou em marcar a penalidade máxima. Lacazette, artilheiro da Ligue 1, partiu para a cobrança e converteu: 1 a 0.

Mesmo atrás no placar, o Caen não se mandava ao ataque para diminuir o prejuízo e via os adversários continuarem pressionando. Fekir, Benzia, Jallet e Lacazette desperdiçaram grandes oportunidades de ampliar a vantagem dos mandantes no marcador. Os Caennais levaram perigo somente em um lance, quando Duhamel recebeu cruzamento de Pierre e mandou por cima do gol.

No decorrer do primeiro tempo, os Gones tiveram um susto: o goleiro Anthony Lopes dividiu com Nangis e precisou receber atendimento médico. Gorgelin, goleiro reserva, foi para o aquecimento à beira do gramado, mas não precisou substituir o arqueiro titular.

Donos da casa confirmam vitória na segunda etapa e veem seu ex-goleiro ter grande atuação

Os anfitriões se assustaram novamente, dessa vez no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, Seube lançou a bola para a área e Koita mandou pela linha de fundo. O Lyon respondeu com Ferri, que obrigou Vercoutre a fazer grande defesa. Na cobrança de escanteio, Jallet desviou e Benzia, embaixo da trave, perdeu grande chance.

Quando o relógio marcava 13 minutos, Lacazette deixou sua marca na partida pela segunda vez e chegou ao seu 15º gol no campeonato francês. Quatro minutos mais tarde, Fekir serviu Benzia e este se redimiu do incrível gol perdido nos instantes iniciais da segunda etapa.

À meia-hora, Fekir fez firula dentro da área e foi derrubado da área: mais um pênalti para o OL. O próprio Fekir chamou a responsabilidade - Lacazette, o cobrador oficial, tinha sido substituído minutos antes - e parou em Rémy Vercoutre. O ex-Lyonnais ainda trabalharia em chutes de Ghezzal e Yattara, impedindo uma derrota mais humilhante para a sua equipe. Sua grande atuação lhe rendeu aplausos da torcida local logo após o apito final.