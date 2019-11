Os fracassos e o único sucesso francês na Uefa Europa League 2014/2015

As equipes francesas vieram em bom número na Uefa Europa League 2014/2015, porém os resultados não foram os esperados. Dos quatro times, o Lyon caiu ainda nos playoffs, e Saint-Étienne e Lille amargaram as últimas posições de seus respectivos grupos. O único que obteve relativo sucesso foi o atual campeão da Coupe de France, e menos cotado a fazer boa campanha dentre estes, o Guingamp. Os rubro-negros seguem almejando algo mais na competição europeia.

A precoce eliminação do Lyon

O Lyon, quinto colocado na Ligue 1 na temporada passado, herdou a vaga do PSG, campeão da Coupe de la Ligue e da Ligue 1. Assim, entrou na terceira fase qualificatória da Europa League, na qual passou fácil pelo Mladá Boleslav, da República Tcheca, com 6 a 2 no placar agregado. Nos playoffs, último degrau antes da fase de grupos, os Gones acabaram derrotados na primeira partida por 2 a 1, em casa, diante do modesto Astra Giurgiu. No jogo de volta, na Romênia, conseguiu vencer por 1 a 0, mas acabou eliminado pelo critério do gol marcado na casa do adversário.

Lanterna do "Grupo da Morte", Lille agrava crise

Terceiro colocado na Ligue 1 da temporada anterior, o Lille obteve o direito de ir à Uefa Champions League 2014/2015, porém a estadia na principal competição interclubes do Velho Continente durou pouco. Na terceira fase de qualificação, passou pelo Grasshopper, da Suíça, com 3 a 1 no agregado. Porém, o sorteio foi ingrato e colocou os Dogues frente ao Porto nos playoffs. Em casa, o time francês saiu derrotado por 1 a 0. No Estádio do Dragão, o estrago foi pior: 2 a 0 com boa atuação de Brahimi e classificação portuguesa.

Com a derrota, a equipe do norte da França ganhava o prêmio de consolação e ia para a Europa League. No Grupo H, ao lado de Everton, Wolfsburg e Krasnodar, o Lille não venceu sequer uma partida, marcou apenas três gols e sofreu nove. No desenrolar dos jogos do considerado "Grupo da Morte" do torneio, o time ainda chegou com chances de classificação na última rodada, pois havia conseguido quatro empates. Porém, acabou derrotado pelo time alemão no Stade Pierre-Mauroy, onde viu sua crise se agravar: não vence há 13 jogos - o último triunfo foi em setembro.

Após os 3 a 0 para o Wolfsburg, as vaias ecoaram no estádio. Era a resposta dos torcedores para a péssima fase do clube. O treinador René Girard falou sobre o momento conturbado do clube. “Eu entendo que os nossos torcedores não estão contentes, mas vamos precisar de seu apoio para ressurgir e reverter a situação atual. Estamos todos no mesmo barco e não é o momento de se dispersar. Jogamos bem esta competição, Nós fizemos o que podíamos, como sabíamos que seria complicado neste grupo”, comentou.

Cinco empates e uma derrota: ASSE último lugar no grupo

Com uma arrancada de quatro vitórias nas últimas rodadas da temporada passada, o Saint-Étienne quase conseguiu a terceira posição, mas permaneceu com o quarto lugar e garantiu vaga nos playoffs da Europa League. Os Stéphanois se classificaram à fase de grupos no sofrimento: derrotaram o Karabükspor, da Turquia, por 4 a 3 nos pênaltis, após derrota por 1 a 0 na ida e vitória pelo mesmo placar na volta.

O Grupo F contava com Internazionale, Dnipro e Qarabag, além dos Verts. Assim como o Lille, o Sainté não venceu na competição. O maior vencedor da liga francesa conseguiu a façanha de empatar seus cinco primeiros jogos e, ainda assim, chegar com esperanças na última rodada.

Os alviverdes acumularam três empates por 0 a 0 e dois por 1 a 1. A Inter de Milão seguiu líder, deixando os outros três brigando pela última vaga. Com um erro absurdo da arbitragem, o Qarabag ficou pelo caminho. No outro duelo, o Saint-Étienne, que precisava de uma simples vitória, foi derrotado pelo Dnipro - para piorar a situação, o gol dos ucranianos foi irregular. O resultado deixou o time na última posição com cinco pontos, a dois da classificação.

Christophe Galtier falou à imprensa após o jogo, abordando o sentimento dos seus atletas perante a eliminação. “O grupo está decepcionado e irritado. Isso faz sentido quando você também passa perto de alguma coisa. Faltou eficácia e regularidade na hora da verdade. Se não estamos classificados, somos responsáveis”, avaliou.

Atual campeão da Coupe de France salva reputação dos franceses

A surpresa entre os franceses. Os rubro-negros conquistaram a Coupe de France diante do rival Rennes e carimbaram o passaporte para a segunda liga mais importante da Europa. O começo na Ligue 1 desta temporada foi horroroso, o que credenciava a equipe a seguir perdendo na competição continental. De cara, perdeu por 3 a 0 para a Fiorentina, “diminuindo” ainda mais as expectativas de avançar no grupo.

O time da Bretanha seguiu perdendo na França, mas no Grupo K da Europa League conseguiu vencer os gregos PAOK no Stade du Roudourou, empatar com o Dinamo Minsk, na Bielorrússia, e vencer os bielorrussos em casa. A partida de volta contra os italianos foi semelhante à anterior: nova derrota, desta vez por 2 a 1. O revés levou a decisão da segunda vaga para a rodada derradeira, na qual PAOK e Guingamp se enfrentariam no confronto direto.

Fora de casa, Beauvue abriu o placar no começo do jogo, e Athanasiadis empatou de pênalti. O empate era bom negócio para o EAG, mas, para selar a passagem ao mata-mata, Beauvue voltou a balançar as redes. O time passou em segundo, com 10 pontos.

Mathis, capitão da equipe, falou sobre a emoção de avançar para a próxima fase. "É uma grande alegria. Estamos muito satisfeitos por representar a França no mata-mata e continuar a vestir as cores do Guingamp. Infelizmente, é o único francês a se classificar para essa fase, o que é lamentável. Não é de se gabar sobre isso. É uma pena que os outros não foram capazes de se qualificar”, afirmou.

O coeficiente da Uefa em relação à França

Com as eliminações de OL, LOSC e ASSE, o coeficiente dos países filiados à Uefa volta ao foco. O ranking define o número de vagas que cada país terá na Champions League e na Europa League dos anos seguintes. A lista considera os resultados dos clubes de cada nação nas últimas cinco temporadas, somente nas competições europeias. Atualmente a França está em sexto, atrás de Portugal e com a Rússia em sua cola.

Para amenizar a situação, Paris Saint-Germain e Monaco avançaram na Champions League. Na atual temporada, a França já somou 9.416 pontos, superando a marca de 2013/2014. O risco que o país corre é de perder a terceira vaga da UCL para os russos.

Colaboração: Luís Francisco Prates