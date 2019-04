Neto falha, mas Fiorentina se recupera e goleia Cesena fora de casa

Mesmo longe de seu torcedor, a Fiorentina estragou a estreia do técnico Di Carlo e goleou o Cesena por 4 a 1, neste domingo (14), no Stadio Dino Manuzzi, pela 15ª rodada da Serie A. Os gols de Valero, Savic, Gonzalo e El Hamdaoui confirmaram a recuperação da Viola, que chegou a quatro jogos sem derrota na Serie A, apesar da falha do goleiro Neto, no único gol dos donos da casa.

Com o resultado, o Cesena, que só venceu na abertura do campeonato, chegou a 14 jogos sem vitórias na Serie A e ocupa a penúltima colocação, com oito pontos. Já a Fiorentina alcançou sua terceira vitória consecutiva fora de casa e chegou a 7ª posição, com 23 pontos.

No próximo sábado (20), o Cesena vai ao Mapei Stadium para enfrentar o Sassuolo, às 15h. A Fiorentina joga um dia depois, quando faz o derby da Toscana contra o Empoli, no Artemio Franchi, às 12h. Ambos os jogos no horário de Brasília

Fiorentina domina e consegue sair na frente

O primeiro tempo foi de domínio territorial da Fiorentina no Manuzzi e a Viola terminou a primeira etapa com 66% de posse de bola. Apesar disso, o time de Florença criou pouco. A primeira grande oportunidade foi aos 7, quando Mati Fernández bateu falta pelo lado esquerdo e Mario Gómez cabeceou, mas parou em uma grande defesa de Leali.

Após um começo de pressão dos viola, o Cesena conseguiu se organizar para correr menos riscos, mesmo sem muito tempo com a bola e tentava aproveitar-se dos erros da defesa adversária. O time da casa teve a sua chance mais perigosa aos 38, quando o romeno Nica fez jogada pela direita e arriscou de pé esquerdo, mas para fora.

No fim do primeiro tempo, já aos 43, quando o jogo parecia que ia para o intervalo no zero, Fernández bateu escanteio para a área, Volta afastou mal e Borja Valero bateu de primeira para vencer o goleiro Leali e abrir o placar para a Fiorentina.

Neto falha feio, mas Viola se recupera e alcança goleada

Logo no segundo tempo, a Fiorentina conseguiu ampliar sua vantagem em mais um lance de bola parada. Mati Fernández bateu falta pela esquerda e Savic subiu mais alto que os zagueiros para ampliar a vantagem viola. Com o placar favorável, a Viola segurava o jogo e o Cesena dava poucos sustos.

Mario Gómez, aos 11, teve chance para ampliar no contra-ataque, mas se atrapalhou com a bola e desperdiçou. O castigo veio aos 16, quando Savic recuou de cabeça para o goleiro Neto, mas o brasileiro "furou" e a bola foi rolando devagar para o gol, descontando para o time da casa.

A partir daí, o Cesena passou a ter mais a bola, apesar de não chegar com tanto perigo. Aos 31, o ímpeto do time da casa foi destruído, após expulsão do zagueiro Volta, que recebeu o segundo cartão amarelo após carrinho pra cima de Alonso. Dois minutos depois, Fernández bateu escanteio curto e achou Pizarro, que colocou na cabeça de Gonzalo dentro da área e o capitão viola ampliou a vantagem.

Já nos acréscimos, a Fiorentina se aproveitou da fragilidade do adversário para marcar mais um. Aquilani cruzou para a área, a zaga afastou mal e Fernández bateu, mas parou em Leali. No rebote, El Hamdaoui, que entrou no segundo tempo e fez seu primeiro jogo na temporada, apareceu na entrada da pequena área para fazer o quarto da Fiorentina e sacramentar a goleada do time de Florença.