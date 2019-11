Resultado do jogo Cruz Azul x Real Madrid e no Mundial de Clubes 2014

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde/noite de terça-feira. Um grande abraço. Fique com Deus!

19:26 Com a vitória desta terça-feira (16), o Real Madrid chegou à 21ª vitória seguida. O Recorde de vitórias pertence ao Coritiba, que venceu 24 jogos seguidos.

19:22 Os gols da partida foram marcados por Sérgio Ramos, Benzema, Bale e Isco.

19:19 O Real Madrid está classificado para a final do Mundial de Clubes 2014! Equipe espanhola enfrentará o vencedor do duelo entre San Lorenzo e Auckland City, que vão jogar nesta quarta-feira (16),às 17h30 (horário de Brasília), neste mesmo estádio.

47’ Fim de jogo! Cruz Azul 0x4 Real Madrid.

46’ Jesé faz boa jogada, puxa para o meio e bate forte, mas a bola vai para fora.

45’ Teremos dois minutos de acréscimo.

42’ Cristiano Ronaldo cobra falta com qualidade e complica a vida de Corona, mesmo assim o goleiro evita o quinto gol.

40’ Barrera arisca de longe e a bola passe por cima do gol espanhol.

38’ NA TRAVE! Cristiano Ronaldo recebe um grande lançamento, vai para cima da defesa e toca para Jesé, que cruza e encontra Khendira dentro da área. O volante cabeceia bem, mas a bola pega na trave.

35’ O Real Madrid toca a bola e espera o tempo passar para confirmar a vaga na final.

30’ Também aconteceu uma alteração no Cruz Azul. Valadez entrou no lugar de Rojas.

30’ ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO REAL MADRID: SAI: Isco. ENTRA: Jesé.

27’ ALTERAÇÃO NO REAL MADRID: SAI: Kroos. ENTRA: Khendira.

26’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Isco recebe de Cristiano Ronaldo, faz grande jogada e finaliza no canto do goleiro mexicano.

25’ Agora é a vez do Cruz Azul chegar. A bola é cruzada na área o Formica cabeceia em cima de Casillas.

25’ Benzema chuta da entra da área o goleiro Corona segura com tranquilidade.

23’ Bale cobra falta muito mal e a bola passa longe do gol.

19’ MODIFICAÇÕES NO CRUZ AZUL: SAEM: Giménez e Pavone. ENTRAM: Fabián e Barrera.

19’ ALTERAÇÃO NO REAL MADRID: SAI: Sérgio Ramos. ENTRA: Varane.

17’ SENSACIONAL! O Real Madrid sai em velocidade desde o seu campo de defesa e Kroos toca para Bale. O atacante vai até a linha de fundo e cruza para Cristiano Ronaldo. O melhor jogador do mundo finaliza de letra e o goleiro evita o golaço.

15’ Benzema toca para Cristiano Ronaldo, que arranca pela direita e cruza para Bale cabecear e o goleiro Corona defender.

12’ Kroos acerta um belo cruzamento de primeira e Cristiano Ronaldo tenta acertar uma bicicleta, mas o goleiro defende.

11’ Flores cruza na área e a bola chega até Pavone, que cabeceia mal.

9’ Os jogadores do Real Madrid tocam a bola e os torcedores acompanham com gritos de “Olé”.

4’ Real Madrid não vai encontrando dificuldades para encaminhar sua ida para a grande decisão.

4’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Isco toca para Benzema, que domina, se livra da marcação e encontra Cristiano Ronaldo livre na esquerda. CR7 cruza muito bem e a bola chega até Bale, que cabeceia para o fundo do gol.

3’ Marcelo faz tabela com Cristiano Ronaldo, tenta levar até a linha de fundo, mas cai e o árbitro manda seguir.

1’ Formica aproveita erro de Carvajal e tenta tocar para Pavone, no entanto, Sérgio Ramos se antecipa e fica com a bola.

0’ A bola volta a rolar no Grande Estádio de Marrakesh! Cruz Azul 0x2 Real Madrid.

Intervalo’ Os dois time não sofreram alterações para essa etapa final.

Intervalo’ Real Madrid e Cruz Azul estão de volta ao gramado!

Intervalo’ Com o domínio durante grande parte da partida, o Real Madrid teve 61% de posse do bola contra 39% do Cruz Azul.

Intervalo’ Neste primeiro tempo foram 13 chutes: sete do Real do Madrid e seis do Cruz Azul.

46’ Fim da primeira etapa! Cruz Azul 0x2 Real Madrid.

45’ O primeiro tempo terá um minuto de acréscimo.

44’ Jogadores do Real Madrid tocam a bola com muita tranquilidade.

39’ CASILLAS OUTRA VEZ! O atacante Pavone recebe uma bola livre dentro da grande área e fica de frente para o arqueiro, que "cresce" na frente do atacante e evita o gol.

39’ CASILLAS! Torrado bate o pênalti no canto direito e o goleiro do Real faz a defesa.

38’ Pênalti para o Cruz Azul! Sérgio Ramos derruba Pavone dentro da área e o árbitro marca pênalti. Além disso, Ramos recebe amarelo.

37’ Cavajal tenta fazer tabela com Cristiano Ronaldo, mas Giménez consegue cortar.

35’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Cavajal faz ótima jogada pela direita e cruza com perfeição para a chegada e Benzema, que toca para o fundo do gol.

32’ Marcelo faz grande jogada pela esquerda de ataque e cruza. Atento, Corona defende.

32’ O Real Madrid volta a controlar as ações da partida.

30’ O Cruz Azul começa a gostar da partida e vai para cima do Real, que está dando espaço.

28’ Rojas recebe dentro da grande área, tira o lateral-esquerdo Marcelo do lance e busca o canto direito, no entanto, a bola vai para fora.

27’ O Real Madrid continua marcando bem adiantado e, com isso, o goleiro Casillas tem uma vida tranquila.

25’ Escanteio cobrado e a defesa do Cruz Azul afasta o perigo.

24’ Cavajal toca para Benzema, que domina dentro da área, mas Dominguez anda para escanteio.

22’ Bale tenta cruzar pela direita e a defesa Cruz Azul manda para escanteio.

21’ Formica recebe passe na entrada da área, porém se atrapalha no domínio e Casillas defende sem problemas.

20’ O Cruz Azul encontra espaço no meio de campo após um erro de Kroos, mas não consegue entrar na área do Real.

18’ Cristiano Ronaldo arranca pelo lado esquerdo e no momento do cruzamento a bola desvia no mexicano e vai para escanteio.

17’ Giménez cobra falta, a bola é desviada pela defesa merengue, no entanto, o atacante Rojas não consegue chegar.

14’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Sérgio Ramos abre o placar. Kroos cobrou uma falta pelo lado direito, o goleiro Corona saiu muito mal e Ramos aproveitou para mandar de cabeça.

10’ Cristiano Ronaldo recebe uma bola na entrada da área, mas finaliza mal e Corona pega sem dificuldades.

8’ QUE PERIGO! Rojas fez uma boa jogada pela esquerda de ataque e cruzou rasteiro. A bola passou na frente do gol e por pouco o atacante Pavone não tocou.

6’ Real Madrid pressiona o Cruz Azul, que encontra dificuldades para tocar a bola e avançar para o ataque.

5’ Isco cobra falta levantando na área e o goleiro Corona defende com tranquilidade.

3’ MILAGRE! O Real desce pela direita de ataque, a bola é cruzada e encontra o atacante Benzema, que cabeceia para o meio da área. A bola fica com Cristiano Ronaldo e ele bata para o gol, no entanto, o goleiro Corona faz uma grande defesa.

2’ Neste início de partida, o Real Madrid marca muito adiantado e impossibilita a chegada dos mexicanos.

1’ Enquanto os merengues tocam a bola no centro do gramado, os torcedores gritam “Olé, Olé”.

0’ O Real começou o jogo tocando a bola e Pavone parou a jogada no meio de campo com falta.

0’ Começa a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa 2014! Bola rolando para Cruz Azul x Real Madrid.

17:28 Os dois times estão posicionado. Daqui a pouco a bola vai rolar.

17:24 A festa dos torcedores no Grande Estádio de Marrakesh é muito bonita.

17:23 Seguindo o “protocolo Fifa”, a arbitragem, o Real Madrid e o Cruz Azul estão no gramado do Grande Estádio de Marrakesh.

17:20 Os reservas de Real Madrid e Cruz Azul já estão indo para o banco. Daqui a pouco as duas equipes vão entrar em campo.

17:16 O Real Madrid é quem tem o maior número de torcedores presentes no estádio.

17:03 Os jogadores do Cruz Azul e do Real Madrid estão no gramado realizando trabalho de aquecimento.

16:56 O estádio de Marrakesh já está lotado. Torcedores fazem uma bela festa.

16:46 Esta são as condições meteorológicas em Marrakech.

16:39 As opções do técnico Luís Fernando Tena para o decorrer de partida são as seguintes: Allison; Gutierrez; Castro, Barrera, Fabian, Cravez, Loeschbor, Valadez, Vela, Torres, Baez e Zurdo.

16:33 O Cruz Azul entrará em campo com: Corona; Pinto, Rodríguez, Domínguez, Torrado, Pavone, Giménez, Rojas, Flores, Bernardello e Formica.

16:17 O Real Madrid terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Keylor Navas; Pacheco; Varane, Coentrão, Khendira, Chicharito, Arbeloa, Nacho, Jesé e Medrán.

16:16 Carlos Ancelotti colocará a seguinte equipe em campo: Casillas; Carvajal, Sérgio Ramos, Pepe e Marcelo; Illara, Kroos e Isco; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

16:13 O Real Madrid está escalado para o confronto de logo mais.

16:00 O árbitro do jogo desta terça-feira (16) será do Chile. Enrique Osses, 40 anos, ele é natural de Santiago e pertence ao quadro da Fifa desde 2005. Ele participou da Copa do Mundo 2014, no Brasil. Osses será auxiliado por Carlos Arstroza e Sérgio Roman. Os dois assistentes também são do Chile.

15:58 O palco do jogo de logo mais será o Grande Estádio de Marrakesh, que fica localizado na cidade de Marrakesh, em Marrocos. Este estádio é novo e foi inaugurado em 2011. Ele custou cerca de R$ 260 milhões. A área o onde ele foi construído é a mesma do antigo estádio El Harti. o Grande Estádio de Marrakesh tem capacidade para 42.240 mil pessoas.

15:56 Pregando bastante respeito ao adversário desta terça-feira (16), o técnico do Real Madrid disse que o Cruz Azul é um time formado por jogadores experientes que conhecem o jeito do Real jogar, pois já passaram pela Espanha. Desta maneira, ele pediu cuidado nesta semifinal: "Estão os campeões continentais de todo o mundo e todos que venceram suas respectivas ligas continentais merecem jogar este torneio. É um grande campeonato e temos muitas expectativas. O Cruz Azul tem qualidade, jogadores com experiência, que já jogaram na Espanha e conhecem o estilo de jogo do Real Madrid. Precisamos ter cuidado, pois em uma semifinal, todas as equipes são perigosas".

15:54 O técnico do Cruz Azul confia em seus jogadores para surpreender o Real Madrid neste partida. Ele acredita que seus atletas saberão usar a experiência e vão jogar com uma superioridade numérica em cada setor do gramado para marcar bem e sair no contra-ataque: “Temos bons jogadores, com experiência e personalidade. Vamos tentar ter superioridade numérica em todos os setores do gramado. Vimos muitos jogos do Real Madrid contra outros times espanhóis, e todos tratam de contra golpear. Faremos o que a maioria faz. Sabemos que o Real é o melhor time do mundo, mas há surpresas no futebol".

15:50 FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid, é a grande esperança do time merengue para ficar com o título do Mundial de Clubes 2014. O melhor jogador do mundo, inclusive, está na disputada pela bola de ouro novamente e precisará jogar muito bem para deixar a má impressão que ficou pela fraca atuação na Copa do Mundo apagada de vez.

15:46 FIQUE DE OLHO: Hugo Pavone, atacante do Cruz Azul, poderá ser decisivo no confronto de logo mais. O atacante, aliás, foi o responsável pelo gol da virada diante do Sydney Wanderers nas quartas de final da competição. O talismã da "Máquina Celeste" chegou ao seu 41º gol com a camisa do clube diante do Sydney.

15:44 Enfrentar um jogador que vive uma grande fase, com vários gols no ano e na carreira, que também foi eleito pela Fifa como o melhor do mundo, não é fácil para os sistemas defensivos. Nesta terça-feira (16), a defesa do Cruz Azul é que terá a difícil missão de tentar parar Cristiano Ronaldo. Júlio César Domínguez, zagueiro da La Máquina Azul, analisa que a melhor fórmula a ser usada é jogar com todos bem juntos e fazendo as “coberturas” de maneira certa: “Não é só um que tem que parar o Cristiano Ronaldo, mas todos. Temos que fazer muitas coberturas, estarmos bem juntos. Creio que, assim, poderemos parar Cristiano e os demais jogadores".

15:42 "Feliz!" Esta foi uma das palavras usada pelo técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, para definir a oportunidade que o clube merengue dará aos torcedores marroquinos nesta terça-feira (16). De acordo com o comandante, seus atletas vão buscar apresentar o melhor futebol para dar alegria a esses torcedores: “Estamos felizes por jogar aqui. Vamos tentar fazer nosso melhor, pois estes torcedores têm a possibilidade de ver o Real Madrid jogar, e, para nós, isso é uma grande motivação. Queremos dar alegria para nossos torcedores aqui no Marrocos".

15:38 "Sonho!" Assim é como define o volante do Cruz Azul, Torado, sobre o duelo diante do Real Madrid. Elogiando bastante os rivais desta tarde, o atleta falou que o elenco mexicano está muito empolgado para o embate e deixou claro o desejo de competir da melhor maneira possível e, com isso, conseguir um bom resultado: “É um sonho jogar contra o melhor time do mundo, os melhores jogadores. Estamos empolgados. O time trabalhou muitos meses para este jogo, é muito importante, vamos aproveitar. Queremos competir ao máximo para poder ter um bom resultado".

15:36 Real Madrid e Cruz Azul foram pegos de surpresa com a mudança de local do jogo, praticamente, em cima da hora. As equipes jogariam em Rabat, no entanto, as condições do gramado não estavam favoráveis, e com isso, o duelo passou para Marrakesh. Para o zagueiro brasileiro naturalizado português, Pepe, isso não deverá influenciar no desempenho dos times, pois o importante mesmo é estádio reunir condições para um bom espetáculo: “Estávamos em Madri treinando quando recebemos a notícia de que estava para mudar o campo e a cidade. Creio que o importante é que tenhamos todos, tanto o Real Madrid quanto o Cruz Azul, condições para praticar um bom futebol, e que as pessoas desfrutem da qualidade que vamos colocar em campo".

Fique conosco! Daqui a pouco tem Cruz Azul x Real Madrid

15:34 O técnico Luís Fernando Tena, do Cruz Azul, demonstrou estar bastante consciente quanto a superioridade do rival desta tarde. Apesar disso, Tena acredita que pode surpreender o Real Madrid, pois isso é algo que sempre acontece no futebol mundial: “Estamos ansiosos para o duelo com o Real Madrid, que possivelmente é o melhor clube do planeta. Obviamente os espanhóis são os grandes favoritos, mas no futebol sempre acontecem surpresas.”

15:30 O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, sabe que o seu time será o grande alvo neste Mundial de Clubes. Afinal, não é todo dia que se pode vencer uma equipe cheia de “estrelas” e evitar que a mesma fique com um título como este. Entretanto, o brasileiro deu a formula para os merengues não sofrerem. Segundo Marcelo, o Real precisa ser humilde e trabalhar bastante para ser campeão: “Temos que jogar com tranquilidade. Sabemos que os jogos serão difíceis porque todos as equipes que enfrentam o Real Madrid dão o máximo para nos vencer. Temos que ter humildade, trabalhar muito e nos esforçar ao máximo para poder levar esse título".

15:25 No ano passado, o título do Mundial de Clubes ficou com o Bayer de Munique, que bateu o Raja Casablanca, algoz do Atlético-MG na competição, por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Dante e pelo meia Thiago Alcântara.

15:20 O Real Madrid é o segundo time com mais títulos do Mundial de Clube. A equipe espanhola venceu três vezes e perder, apenas, para o Milan, da Itália, que ganhou a competição em quatro oportunidades. O Real é o único time que pode alcançar os italianos neste ano, entretanto, não é o único a possuir três conquistas, pois Peñarol, Boca Juniors, Inter de Milão, Nacional-URU, São Paulo e Bayer de Munique também possuem o mesmo número de taças; última conquista merengue aconteceu em 2002, relembre como foi a vitória na final, por 2 a 0, em cima do Olímpia, do Paraguai.

15:15 O Cruz Azul é a sexta equipe mexicana a participar do Mundial de Clubes. Campeão da CONCACAF, o time quer surpreender o Real Madrid e ir para a decisão da competição. O atacante Marco Fábian acredita que isso é possível: “Não tenho dúvidas de que podemos causar uma surpresa. Vamos com o objetivo de voltar para casa como campeões".

15:10 O Cruz Azul precisou suar bastante para passar das quartas de final do Mundial. O Sydney Wanderers estava vencendo os mexicanos até os 43 minutos do segundo tempo; no entanto, Torrado empatou o duelo em cobrança de pênalti e a "La Máquina Azul" virou na prorrogação, com gols de Hugo Pavone e Torrado, novamente de pênalti. Com isso, o time garantiu o direito de enfrentar o Real Madrid.

15:05 A partida desta tarde marcará a estreia do badalado e favorito ao título, Real Madrid, na competição, pois o campeão da Liga dos Campeões da Europa – assim como o da Libertadores da América – só entrarão no Mundial de Clubes a partir desta fase. Comandados pelo craque Cristiano Ronaldo, os merengues não vão querer deixar uma gigantesca zebra acontecer neste duelo.

15:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruz Azul x Real Madrid, em partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa 2014, a ser disputada às 17h30 (horário de Brasília), no Grande Estádio de Marrakesh, em Marrocos.